Merino acompañó una iniciativa que busca instalar la carne de burro como alternativa productiva

La propuesta, impulsada por un productor local, apunta a desarrollar una nueva cadena de valor en el mercado de carnes no tradicionales. La iniciativa ya mostró alta demanda en su etapa inicial y proyecta crecimiento, generación de empleo y diversificación del consumo. Hubo una degustación en una parrilla local, con gran convocatoria.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, acompañó este jueves la degustación de carne de burro en el restaurante Don Pedro, iniciativa que tuvo un importante impacto a nivel nacional.

El proyecto es inédito en la región y busca abrir mercado dentro del segmento de carnes no tradicionales.

La propuesta, impulsada por el productor local Julio Cittadini, se encuentra en etapa piloto pero ya evidencia un fuerte interés del público y expectativas de crecimiento.

Según se destacó, el objetivo es consolidar una alternativa productiva que no solo diversifique la oferta alimentaria, sino que también genere nuevas oportunidades de empleo en la zona.

Merino destacó la inédita propuesta y explicó que “es la primera vez en la región que se cría y comercializa en un restaurante tan emblemático de la ciudad. La iniciativa es importante porque puede generar trabajo y abrir un nuevo camino beneficioso en el desarrollo productivo, comercial y laboral de la zona”.

Además, en su rol como veterinario, Merino dijo que “tenemos garantía de que cumple los estándares del Código Alimentario Argentino”, y que “la expectativa se plantea en el cambio de los hábitos alimenticios, estamos acostumbrados a la carne vacuna y en Patagonia a la ovina, y ahora se presenta una diversificación del consumo, porque incluso hay gente que consume más cerdo, conejo, por ejemplo”.

“El productor está buscando una alternativa, un mercado que genere trabajo, no solo en la producción sino en el circuito comercial. Es una opción más y a un precio económico”, remarcó el intendente.

Por su parte el productor e impulsor de la iniciativa, Julio Cittadini indicó que “la prueba piloto de carne de burro tuvo una gran respuesta del público”, y agregó en cuanto a la comercialización que “en un día y medio prácticamente se vendió todo”.

“Hemos dado el puntapié inicial y esto va a tener fuerza. Se aguardan la autorización definitiva para avanzar con la producción formal y sumar nuevos productores interesados en el proyecto”, señaló.