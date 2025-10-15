Merino acompañó la presentación de la tercera edición de “Quonam Corre” 

El intendente participó de la presentación de la 3ª edición de Quonam Corre, un evento que une deporte, familia y comunidad, promoviendo la vida activa en Trelew.

El intendente Gerardo Merino participó de la presentación de la tercera edición de Quonam Corre, que se realizará el 2 de noviembre en la Chacra de la Universidad.

El evento combina deporte, vida saludable y encuentro familiar, y contará con carreras de 2,5 km (recreativa), 5 km y 10 km (competitivas), además de food trucks, sorteos y múltiples actividades.

Durante el anuncio estuvieron presentes la presidenta de Quonam, María Elena Silva; la vicepresidenta, Marianela Zudaire; el coordinador de Deportes, Gustavo Underwood; concejales y autoridades municipales.

Merino destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado:

“Cuando hay una ciudad ordenada y un Estado presente, se genera una confianza en la sociedad, y empiezan a suceder estas cosas. El sector privado organiza, y el Municipio acompaña”.

El intendente también valoró el compromiso de la empresa organizadora:

“Celebro y felicito a este comercio tan importante de nuestra ciudad, con trayectoria de tantos años, que hace un evento que reúne a las familias, que tiene que ver con el deporte y el bienestar. Es valorable que se continúe esta corrida por el valle, una zona muy atractiva para mostrar”.

Además, Merino subrayó el impacto económico de este tipo de iniciativas:

“Genera movimiento económico, beneficia al sector gastronómico, al comercio, a las estaciones de servicio, a los hoteles. Para la ciudad es sumamente positivo y rescato que el Estado con el privado pueda trabajar en conjunto. Nuestra función es apoyar y promocionar”.

Por su parte, Marianela Zudaire, vicepresidenta de Quonam, expresó:

“Estamos súper orgullosos de anunciar la tercera edición. Tuvimos la primera en Comodoro hace unos meses y ahora en Trelew buscamos acercar la vida saludable a las familias. Habrá tres distancias: 2,5 km recreativa, 5 km y 10 km competitivas, con premios en órdenes de compra y en efectivo. En la clasificación general de 10 km habrá $200.000 para el primero, $150.000 para el segundo y $100.000 para el tercero”.

El valor de la inscripción es de 30 mil pesos -todas las distancias-, e incluye un kit proporcionado por los patrocinadores. Hay cupos limitados. El evento refuerza el vínculo entre la comunidad, el deporte y la actividad económica local.