Merino acompañó el inicio del ciclo lectivo en el Jardín Maternal Municipal 2415

El intendente estuvo presente en el anexo Arco Iris, mientras que en el resto de las sedes también se realizaron ceremonias de bienvenida. El ciclo comenzó con normalidad y con los espacios acondicionados para recibir a los niños y niñas.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, acompañó este lunes el inicio del ciclo lectivo en el Jardín Maternal Municipal 2415, en el anexo Arco Iris.

Acompañaron la actividad la secretaria de Bienestar Integral, Mariana Medina, la coordinadora de Educación, María Emilia Damadio, junto a otros funcionarios municipales y representantes de la institución.

Durante la jornada se dio la bienvenida a los niños y niñas. El intendente recorrió las instalaciones y conversó con el equipo directivo y personal de la institución.

Además, tanto las funcionarias como el equipo directivo destacaron los trabajos realizados para poner en condiciones los espacios y asegurar un entorno adecuado para el desarrollo de las actividades.

Damadio señaló que el inicio se dio “con mucha expectativa” y que se recibió a todos los anexos “con total normalidad”. Además, explicó que se trabajó intensamente en el acondicionamiento de los edificios desde la finalización del ciclo anterior hasta los días previos al comienzo de clases.

En relación con la matrícula, indicó que aún no es definitiva porque continúa fluctuando. Actualmente asisten alrededor de 270 niños y niñas en los siete anexos del 2415, y todavía quedan vacantes que se completarán en las próximas semanas. También destacó que el Municipio realiza de manera permanente tareas de pintura, compra de material didáctico y refuerzo alimenticio.

Por su parte, Medina remarcó que la niñez es una prioridad para la gestión. Señaló que en la sede Arco Iris, al asumir, el edificio no contaba con gas desde hacía años por una decisión administrativa, situación que fue gestionada y resuelta. Además, agradeció a la comunidad educativa, al equipo directivo, docentes y auxiliares por el compromiso diario, y a las familias por la confianza de acompañar el proyecto educativo.

La directora del anexo Arco Iris, Jorgelina Zickert, valoró la presencia de las familias y autoridades. Expresó que el nuevo ciclo comienza con la convicción de que la primera infancia es una etapa clave en la construcción de aprendizajes, vínculos y valores.

También recordó que la institución transita su 40° aniversario y que fue el primer jardín maternal municipal de la ciudad.