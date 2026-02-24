Mercado Pago aplica una fuerte suba a las tasas de sus préstamos y se dispara el número de morosos

Si querés comprar un combo de hamburguesa y seleccionás financiarlo en 12 cuotas, deberás devolver más del doble del valor actual en un año

Muchos argentinos que no llegan a fin de mes comenzaron, hace unos meses, a financiarse de forma más notoria con las tarjetas de crédito y billeteras digitales, y ello se está reflejando en el incremento tanto de la morosidad como de las tasas de interés en las últimas semanas. Así, por ejemplo, si querés comprar un combo de hamburguesa en McDonalds a través de Mercado Pago y seleccionás financiarlo en 12 cuotas, deberás devolver más del doble del valor actual en ese período.

De hecho, según los últimos datos del Banco Central, en diciembre pasado, el crédito al consumo rompió una racha de cuatro meses de caídas consecutivas, debido a que en el último período del 2025 los préstamos personales crecieron 1,4% real sin estacionalidad y las financiaciones con tarjeta avanzaron 0,8% real. Por ende, en términos interanuales, los préstamos personales acumulan una suba real del 35,9%.

Por el lado de la morosidad, creció a 8,9% en tarjetas de crédito el último diciembre, en base a los últimos datos del BCRA, un incremento considerable respecto al 8,4% de noviembre, y una escalada notoria frente al 1,7% registrado un año antes, en diciembre de 2024.

Este avance notorio de los morosos, llevó a que bancos y billeteras digitales suban en los últimos meses las tasas de interés que cobran en los préstamos personales para proteger y cubrir financieramente la cartera total.

De esta manera, entre las diferentes entidades financieras ya se encuentran créditos a individuos por un cargo de entre 90% a 900% de tasa nominal anual (TNA), mientras que si se consideran impuestos y cargas administrativas, el costo financiero total (CFT) trepa a ser de 300% a 400% anual en algunos bancos líderes, y de hasta 1.500% anual en bancos chicos y financieras, según datos publicados por el Banco Central.

Un nivel de costo sumamente elevado, que representa un cargo de más de 8% mensual.

Sobre todo, se considera que está desfasado si se tiene en cuenta que un plazo fijo tradicional paga hasta 25% de TNA en la mayoría de los bancos líderes (2% mensual), y que la inflación mensual de enero fue de 2,9% y de 31,5% en todo 2025.

Por ende, el termómetro de los créditos los está marcando la situación económica “fría” y una suba alarmante de los deudores.

Si querés pagar un combo en 12 meses, deberás devolver más del doble del valor original.

Costo “crédito hamburguesa”: comprás una, devolvés más de dos

De esta manera, a los clientes no bancarizados e informales les cuesta “fortunas” endeudarse. Para ello, iProfesional tomó el ejemplo de comprar de forma financiada un combo de hamburguesa Cuarto de Libra mediano de McDonalds, en la aplicación de Mercado Pago, cuyo precio de lista en su sección de delivery es de $17.900.

Así, si se decide financiar ese gasto, sin uso de tarjeta de crédito, se deberá convalidar un costo de abonar un sobreprecio de 5,8%, si se hace la compra a una cuota, ya que allí el valor saltará a $18.944. Este mismo endeudamiento, hace un mes atrás, representaba 5,3% más.

Y si se decide abonar ese consumo en 3 cuotas, el monto total a devolver será de $21.861, alrededor de 22,1% más que el valor original. Por ende, los pagos mensuales serán de $7.287. Cabe recordar que a fines de enero pasado el costo total adicional era de 15%.

En tanto, si se piensa abonar a 12 meses ese combo de $17.900, la tasa efectiva anual (TEA) que se deberá pagar como costo es de 112,8%, por lo que se tendrá que devolver a un año un total de $38.090. O sea, más de otro combo adicional como interés, en cuotas mensuales de $3.174.

“Las tasas de interés que cobran las fintech, en general, tienen en cuenta el scoring crediticio de cada persona. En casos donde el scoring crediticio no sea tan bueno, pueden elevarse muy fuertemente las tasas”, resume Nahuel Bernues, CFA, asesor financiero y fundador de la Consultora Quaestus, a iProfesional.

Incluso, las billeteras, como Mercado Pago, al no tener garantizados los movimientos constantes y estables en la mayoría de los usuarios, deben asegurarse tener una cobertura para recuperar los fondos prestados con una tasa de interés más alta.

“No me parece una tasa extravagante ese 112,8%, considerando todos los riesgos y costos existentes. Supongo que no hay ninguna garantía, son montos relativamente pequeños. De hecho, en bancos privados grandes, se llega a cobrar un costo de 93% de TNA por un adelanto de sueldo. Es decir, se aplica semejante valor en la propia entidad donde todos los meses te depositan el sueldo, donde tienen seguridad que se el empleado va a tener el dinero para poderlo devolver. Es un 8% mensual”, resume Andrés Méndez, director de AMF Economía, a iProfesional.

A ello suma Bernues: “También hay muchos impuestos asociados que siguen generando que el sistema financiero, en general, sea bastante ineficiente a la hora de asignar créditos. Esto provoca tasas que son muy superiores a las de fondeo de las fintechs/bancos”.

Por Mariano Jaimovich-IP