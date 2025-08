Mercado del petróleo: récord de producción y crisis laboral

La volatilidad del precio internacional, el dólar planchado y la falta de infraestructura son algunos factores que explican la crisis laboral, en pleno auge de la actividad

Mientras Argentina alcanza niveles récord de producción de petróleo, paradójicamente, comenzó a haber despidos y suspensiones en los distintos yacimientos.



Los motivos de la crisis laboral difieren de acuerdo a la región, ya sea si se trata de provincias que cuentan con yacimientos maduros, como Chubut y Santa Cruz, o de aquellas que gozan de la explosión de Vaca Muerta (Neuquén y Río Negro).



Según datos de la Secretaría de Energía de Nación, la formación Vaca Muerta, localizada principalmente en la provincia de Neuquén, produce en la actualidad más del 60 por ciento de los barriles de petróleo que se extraen en el país. En junio, la producción de shale oil pasó de 448.416 barriles por día, a 475.743 barriles diarios. Es decir, creció un 6,13%, un salto que equivale a toda la producción de petróleo de Río Negro.



El crecimiento no se dio de la misma manera en las demás provincias patagónicas, donde priman los yacimientos convencionales maduros, que vienen experimentando una fuerte caída en términos productivos. En junio de este año, mostraron una leve baja respecto del mes anterior. Chubut, que es la segunda productora de crudo del país, contabilizó en junio 124.961 barriles diarios, un 0,5% menos que en mayo.



En tercer lugar está Santa Cruz, con 62.271 barriles diarios en junio (1,94% menos que el mes anterior). Mientras que Río Negro es la cuarta provincia patagónica –y quinta en el país-, con 20.547 barriles diarios en junio (0,72% menos que en mayo).



Si bien en términos generales se habla de la prosperidad del sector, Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, viene denunciando que la ganancia de las empresas “no derrama” en los trabajadores, que son quienes mantienen viva a la actividad.



Los motivos que explican la aparente paradoja entre los niveles récord de producción y el aumento del desempleo son varios y están interconectados. Por un lado, están los famosos

“cuellos de botella” que se generan debido a una sobreoferta de gas y petróleo, que no puede ser evacuada eficientemente debido a la falta de infraestructura adecuada. El oleoducto Vaca

Muerta Oil Sur (VMOS), clave para expandir la capacidad de la cuenca neuquina, se calcula que recién estará operativo en 2026, lo que lleva a las compañías a “esperar” y suspender personal para evitar costos innecesarios.



Otro de los motivos tiene que ver con un aspecto de la política económica del gobierno de Javier Milei, que si bien busca fomentar a la industria que puede proveer dólares frescos, toma medidas que no la favorecen. La decisión de mantener un “dólar barato” ha encarecido los costos de producción en pesos (entre ellos, los salarios) mientras que los ingresos por exportaciones se ven reducidos, lo que desalienta a las empresas.



La volatilidad en el precio internacional del petróleo es otro de los factores que tienen en cuenta las empresas para decidir nuevas operaciones. Actualmente el precio está en una meseta por debajo de los 70 dólares (cotizaba a U$S 75 en marzo, bajó a U$S 60 en abril y se recuperó parcialmente en mayo a U$S 65). Según estimaciones de NCS Multistage, que encabeza Luciano Fucello, se proyecta una disminución del 31% en las etapas de fractura hidráulica para el segundo semestre de 2025 (de 12.274 a 8.469 etapas), con menos equipos activos y una caída del 15% en plataformas de perforación activas respecto a 2024.



Finalmente, en los yacimientos donde la única actividad es la convencional, empresas que históricamente se dedicaron a la actividad, como YPF, comienzan a retirarse para centrar sus investiones en Vaca Muerta. Esto impacata en provincias como Chubut y Santa Cruz, donde se paraliza el sector y hay despidos.



En este contexto, los sindicatos que representan a los trabajadores advierten que comenzaron a registrarse despidos y suspensiones. Rucci, que conduce el sindicato más importante, denunció días atrás el despido de unos 1.200 trabajadores y la suspensión de cerca de 2.000 más. El gremio, que nucela a más de 23 mil trabajadores, había convocado a un paro para el último día de julio y el primero de agosto. La medida fue suspendida porque el Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria.



También había llamado a un paro el Sindicato del Petróleo, Gas y Energía de Chubut, que conduce Jorge “Loma” Ávila, ante la falta de respuestas concretas por parte de las operadoras YPF y Pecom respecto a múltiples conflictos laborales que afectan a los

trabajadores. Mientras que el secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas y Energías Renovables (SIPGER), Rafael Güenchenen, observa expectante el inicio de las actividades de la empresa estatal Fomicruz, que desde el 1 de agosto está a cargo de la reactivación de

las áreas convencionales abandonadas por YPF, al norte de la provincia.



UNA FOTO QUE SE VA A REVERTIR



El atraso cambiario, las elecciones y su impacto en Vaca Muerta



Juan José Carbajales es abogado y politólogo, fue Subsecretario de Hidrocarburos de la Nación (2019-2020) y es director de la consultora Paspartú. En diálogo con La Tecla Patagonia, dio su parecer sobre lo que está pasando en Vaca Muerta. “La aparente paradoja se da porque, efectivamente, estamos viendo una pujanza productiva en términos macro, donde hay una continuidad histórica que ya viene desde hace varios lustros”, que tiene como

resultado una producción récord “orientada estrictamente a la exportación”.



“Al mismo tiempo, estamos viendo, en la micro, una baja en el nivel de actividad, que se puede ver en la cantidad de fracturas. Ahí los sindicatos están dando algunas alertas porque, si bien el primer semestre fue muy bueno, lo que se espera para el resto del año no va a ser tan dinámico”, anticipó.



El especialista indicó que “hay un cúmulo de razones” que explican la coyuntura y “cada uno ponderará la relevancia de estos motivos”. Para Carbajales, uno de los principales es el encarecimiento de los costos en dólares producto del valor de la moneda (atraso cambiario). “Eso hace que las empresas hayan invertido fuerte a principio de año esperando que, después de las elecciones, ese valor se corrija. Entonces producen barato y cobran después, vía exportaciones, a otro dólar. Pero eso hace que en estos meses, de acá a la elección, toda la inversión se ralentice”, explicó. Para concluir, agregó que esta “foto”, es “de muy corto plazo pero hoy está dando estas imágenes aparentemente contradictorias”.



CRISIS EN EL SECTOR PRIVADO



Empresas que caen en default o abren convocatorias de acreedores



Creada en 2015, la petrolera Aconcagua Energía se hizo de varias concesiones en Mendoza

y, en 2023, le compró a Vista sus campos maduros en Neuquén y Río Negro.



Actualmente opera 14 concesiones hidrocarburíferas en el país. El declive en la producción de los yacimientos maduros por el agotamiento del recurso es uno de los motivos de la crisis actual, que la llevó a declararse en default, en junio pasado, debido a la imposibilidad de afrontar el pago de Obligaciones Negociables. Así la empresa entró en un proceso de reestructuración de su pasivo, estimado en 230 millones de dólares.



La semana pasada, se conoció que dos ex YPF comprarán el 90 por ciento de las acciones. Se trata de los ex CEO Pablo Iuliano y Miguel Galluccio, que integran la sociedad Tango Energy. La operación es por el 90 por ciento de las acciones de Aconcagua Energía, a cambio de 36 millones de dólares. Sus actuales dueños, también ex YPF, Javier Basso y Diego Trabucco, conservarán ell 10% restante.



Otra empresa que afronta una crisis financiera y laboral es NRG, proveedora de arenas a los pozos de fracking de Vaca Muerta. La empresa con sede en Allen (Río Negro), que dirige César Guercio, actualmente está en convocatoria de acreedores tras presentar una solicitud en la Justicia Comercial de Buenos Aires, que fue aceptada en julio.



Desde noviembre del año pasado a la fecha, cesanteó a 640 trabajadores. Los números que presentó la empresa muestran un patrimonio neto negativo de cerca 60.000 millones de pesos.En concepto de “Remuneraciones y cargas sociales”, las deudas llegan a 7.866 millones de pesos. Desde el sindicato de Camioneros de Río Negro negocian con la empresa el pago de sueldos y aguinaldos atrasados, y de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos.



EN LO QUE VA DE 2025



El drama de las cuencas maduras: 6 mil trabajdores despedidos



Chubut y Santa Cruz, provincias que están ubicadas en la cuenca del Golfo San Jorge, también enfrentan una crisis financiera y laboral, por motivos distintos de los que afectan a la cuenca neuquina, donde se centra Vaca Muerta. Se trata de áreas de producción convencional que funcionaron durante décadas con una participación importante en el mercado: en 2023, representaron alrededor del 32 por ciento de la producción de petróleo

de Argentina. Pero en los últimos años enfrentan una crisis estructural producto del agotamiento natural de los reservorios, sumado a los altos costos operativos y el boom de Vaca Muerta que resienten la actividad.



Empresas como YPF, que durante décadas fueron la nave insignia de la actividad en la región, empezaron a retirarse, para concentrar sus recursos en la cuenca neuquina. Esto trajo aparejada la salida de proveedores de servicios y se produjo un parate en la actividad, con una consecuente crisis laboral. Se calcula que unos 6 mil trabajadores han sido despedidos en lo que va de 2025, además de los incumplimientos en el pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones. Esta situación lleva a que los sindicatos realicen paros que, a su vez, paralizan más la producción.



En Santa Cruz, el 1 de agosto comenzó una nueva etapa porque la estatal Fomicruz comenzó a estar a cargo de los yacimientos maduros abandonados por YPF.

Por Laura D´Amico-La Tecla Patagonia