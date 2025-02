Menna respaldó la eliminación de fueros

El vicegobernador de Chubut destacó la importancia de la apertura legislativa y el debate parlamentario con el anuncio de la transmisión de reuniones de comisión

El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, confirmó la decisión de transmitir las reuniones de comisión en el periodo 2025y avanzar en la eliminación de los fueros para dirigentes políticos y sindicales.

En diálogo con Mañana G por Cadena Tiempo, enfatizó el compromiso del gobierno con la transparencia y la igualdad ante la ley.

“Tenemos la determinación de transmitir las reuniones de comisión”, aseguró Menna, destacando que se trata de una práctica habitual en otros ámbitos legislativos. “En Senadores y Diputados ocurre. La reunión de comisión es el parlamento en chiquito”, explicó.

En ese marco, anunció la próxima inauguración de una sala de comisiones que facilitará los debates legislativos. “Si todo anda bien, a fines de marzo estaremos inaugurando una sala de comisiones nueva para propiciar el debate”, adelantó.

Menna también subrayó que en muchas ocasiones el análisis de los proyectos es más profundo en las comisiones que en las sesiones ordinarias. “Hay temas en donde el debate es más intenso en la comisión que en la sesión ordinaria”, afirmó.

Por otra parte, explicó la decisión de realizar sesiones legislativas jueves por medio. “Las sesiones serán jueves por medio porque así permiten que en el ínterin las cosas lleguen trabajadas y analizadas”, señaló.

Eliminación de fueros

En relación con la discusión sobre la eliminación de los fueros, Menna respaldó la iniciativa del gobernador Ignacio Torres. “Es terminar con un privilegio que hoy no tiene sentido”, sostuvo. Enfatizó que la democracia está consolidada en Argentina y que no hay razones para que ciertos sectores gocen de inmunidad especial. “En Argentina, del 83 para acá, la democracia no se discute y la idea del gobernador es poner a todo el mundo en igualdad ante la ley”.

Asimismo, destacó la importancia práctica de la medida, ya que evitaría dilaciones en los procesos judiciales. “Y además tiene un sentido práctico: no entorpecer el avance y el cumplimiento de las condenas que eventualmente recaigan en un dirigente político o sindical”, explicó.

Sobre el proceso legislativo, indicó que la enmienda constitucional, en caso de ser aprobada en la Legislatura, deberá ser sometida a votación popular. “Si se aprueba mañana (jueves 26/2), no queda aprobada. Después entra a jugar la gente, porque para que se complete como enmienda constitucional, tiene que votar después por sí o por no el elector, así que el debate nos va a acompañar todo el año”, concluyó Menna.

Fuente: Diario Jornada