Menna rechazó el documento de los vicegobernadores: Chubut continúa siendo aliada de Milei

El vicegobernador blanqueó la situación de Chubut con respecto al gobierno nacional. Gustavo Menna habló del documento suscrito por 10 vicegobernadores de diversas provincias, quienes expresaron preocupación por las políticas implementadas por Javier Milei, las cuales, según el documento, “han empeorado la situación que ya era muy complicada”.

Respecto al documento rubricado por una decena de vicegobernadores en rechazo a los ajustes a las provincias y la “despiadada avanzada del Gobierno nacional en contra de los trabajadores”, así como el reclamo al presidente Javier Milei para que “deje de tener de rehenes a los argentinos en sus batallas políticas”, el vicegobernador mencionó que este grupo está integrado por vicegobernadores agrupados bajo el acrónimo FOVIRA, y que pese a que “nunca se reunió y no tiene una constitución formal, el día sábado, la vicegobernadora de Buenos Aires (Verónica Magario) se contactó con cada uno de nosotros, de forma particular, con un borrador del documento”.

Ante esta situación, en lo que respecta a la provincia del Chubut, el vicegobernador le expreso a su par bonaerense que “no íbamos a acompañar y de hecho no lo acompañamos porque no compartíamos la forma y muchas de las expresiones contenidas, más allá de que tenemos una posición tomada y así lo hizo saber el ministro de Educación en lo que refiere al Fondo de Incentivo Docente y nuestra visión crítica de lo que se ha resuelto con el subsidio de transporte,

Pese a eso, Gustavo Menna dijo no compartir “los términos de su pronunciamiento en donde cargan las tintas sobre el Gobierno actual y exculpa al desastre en el que estamos sumergidos, que es consecuencia exclusiva de Alberto Fernández, Sergio Massa, y Cristina Fernández de Kirchner, que nos deja en este lugar calamitoso”. El vicegobernador mencionó que la “inflación altísima”, un dólar “que paso a $60 cuando asumieron a $1000 pesos cuando dejaron el gobierno” y una pobreza “inédita” es producto de la gestión anterior.

Menna estableció contacto con los gobernadores y vicegobernadores de Juntos por el Cambio y manifestó que “todos compartimos la misma visión porque ninguno de nosotros firmó la publicación tramposa, ya que si bien no pone ninguna firma al pie, al ser una expresión, pretende ser institucional del foro” haciendo parecer que el foro deliberó y prestó acuerdo y “esto no fue así”, sentenció el funcionario.

Sobre los vicegobernadores que firmaron, dijo que “son parte del desastre” por adherir a las políticas del gobierno de Alberto Fernández y ser del mismo espacio político, por ende, “nadie nos va a llevar de las narices a firmar un documento que impulsa un posicionamiento del Kirchnerismo”, apuntó Menna.

Sobre el equilibrio con las fuerzas opositoras en la provincia, con base a estos posicionamientos ante Nación, el vicegobernador expresó que el equilibrio lo mantiene “con firmeza, con determinación, con racionalidad desde el rol que le cabe como representante de los chubutenses siendo su primera misión defender los intereses de la provincia, sus sectores productivos y de trabajo, sin sobreactuaciones”.

Sobre el papel de la oposición a nivel nacional, dijo ser “muy firme, ya que permitió sacar del proyecto de ley ómnibus y hacerle entender al Gobierno nacional el inconveniente del capítulo de la industria pesquera, no solo de Chubut sino del país, siendo perjudicial para la soberanía en el mar argentino y la protección de los recursos”.

Con respecto a la decisión del Gobierno nacional, Gustavo Menna dijo “haber comprendido, porque entendió que era un planteo de buena fe, Lo mismo con respecto a las provincias productoras de hidrocarburos y me parece que es la forma que no vimos en este documento reflejado”.