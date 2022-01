Melina Eugster sobre su coqueteo con Manu Urcera a espaldas de Nicole: “Si pasaba, pasaba”

La promotora admitió en A la tarde las intenciones que tenían con la pareja de Neumann en caso de encontrarse en Año Nuevo. Mirá el video.

Las explicaciones de Melina Eugster (29) sobre sus pícaros chats con Manu Urcera (30), en donde conversaron la posibilidad de encontrarse a solas, agigantaron el escándalo en el que quedó envuelta Nicole Neumann (41).

“En una de esas podía llegar a pasar que me diera cabida. Si pasaba, pasaba“, expresó entre risas la promotora de automovilismo y madre de un nene de 1 año y 10 meses .

Luego, en una nota con A la tarde, también modelo aclaró que fue Manu quien consiguió su contacto con la intención de conocerla: “Fue a partir de octubre, pero no eran charlas constantes porque yo a él no le escribía. Mucho menos por su situación de él de estar en pareja, pero podíamos llegar a coincidir en Año Nuevo, porque acá es muy común ir a pasarlo a Las Grutas, es una escapada que queda muy cerca”.

LA SINCERIDAD BRUTAL DE MELINA EUGSTER SOBRE SUS DESEOS CON MANU URCERA A ESPALDAS DE NICOLE NEUMANN

Al final, cuando le preguntaron si la intención de Manu Urcera era “tener un touch and go” con ella a espaldas de Nicole Neumann, Melina Eugster fue contundente: “Eso era lo que más o menos habíamos hablado. Pero obvio que no se pudo porque tenía toda la gente atrás , su familia y fue imposible. Quedó ahí. Yo no lo vi un mucho menos”.

“Solamente era el encuentro, nada más. Tampoco quería que se peleen Manu Urcera y Nicole Neumann ni que esto salga a la luz”, cerró Melina Eugster.