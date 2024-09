“Me cago quemando”: sacó una pizza del horno, su mujer grabó la reacción y el video dio la vuelta al mundo

Claudio estaba de vacaciones en la costa en 2019 y una noche, después de cocinar para un grupo de amigos, le pidió a su esposa que le sacara una foto. Un malentendido que dio origen a uno de los virales más compartidos de la Argentina.

Claudio creyó que había dicho “sacame una foto”, pero su mujer Marina sostiene que le dijo “Prendé la cámara”. Ese malentendido hizo que la mujer hiciera un video y que él posara como si fuera una fotografía. El resto es parte de la historia de uno de los virales más conocido, convertido en meme y sticker de la Argentina.

La frase: “Dale que me cago quemando” explotó en las redes y tuvo millones de reversiones que dieron la vuelta al mundo.

Fuimos a conocer a Claudio Plastina, Marina y Francisco, el hijo de la pareja, al taller mecánico de la familia en Lomas de Zamora. Al recordar la noche en la que por accidente se grabó el video viral, el protagonista explicó: “Era toda una novedad el nuevo horno que teníamos en casa porque lo había hecho con tres llantas de camión. Invitamos como siempre a unos amigos e hicimos unas pizzas”.

Cuando estaban listas, Claudio quiso perpetuar ese momento y le dijo a Marina, su mujer, que prendiera la cámara – del celular- y ella, en vez de sacarle una foto, hizo un videito.

Claudio arriba de uno de los autos que prepara en su taller. (Foto: gentileza Claudio Plastina / @cpcarrera)

“Me estaba quemando los dedos de verdad, no es que la maltraté a ella ni nada. Estamos juntos desde los 15 años y yo siempre fui de putear”, detalló Claudio al mencionar que se le escapó un insulto.

La sobremesa y la viralización

El video había quedado en el teléfono de Claudio y cuando las visitas se fueron, volvió a mirar las fotos y ahí encontró la grabación de su mujer. “Francisco salió del baño y me preguntó por qué me estaba riendo tanto. Le dije que era por el video que había grabado la mamá”.

El chico no había estado presente cuando se grabó el video, pero sí estuvo cuando Claudio casi lo borra. “Me lo pasé por WhatsApp y lo subí a mi cuenta de Twitter para que lo vieran mis amigos”, recordó el joven.

En el posteo que subió Francisco a las redes sociales escribió: “Hoy presentamos un nuevo capítulo: ‘sacando la pizza del horno’. Papá le pidió una foto y mamá lo estaba filmando”. El joven nunca imaginó que a la mañana siguiente su teléfono explotaría de notificaciones.

“A mí no me causó tanta gracia, nunca entendí cómo llegó a tener al alcance que tuvo. Al otro día, vio como su video tenía millones de reproducciones, y recibía cientos de mensajes en los que le pedían contactar al padre. Hasta de España me mandaron mensaje. Lo subieron a un montón de páginas e hicieron un millón de memes”, destacó.

Algunos de los memes más recordados por la familia son los de Los Simpsons. O cuando en abril de 2019 se prendió fuego la Catedral de Notre Dame: hicieron a Claudio sosteniendo la bandeja con la imagen de la catedral. También por la devaluación hubo versiones de “me cago devaluando” e incluso con la asunción del Rey de Inglaterra, salieron memes de Claudio.

Muchos famosos, desde Flavio Mendoza hasta Nicolás Otamendi repitieron el video viral. “La gente sigue compartiendo los videos y me piden que les grabe para familiares y amigos”, contó Claudio.

Del taller mecánico a que lo paren por la calle

Durante más de 30 años Claudio se levantó a las 4 de la mañana para abrir su panadería y hace un tiempo decidió retomar su pasión por el taller mecánico. “Hacemos de todo y también preparamos con mi hijo el auto con el que corre”.

Claudio y Francisco Plantina en el autódromo preparando el auto para una carrera. (Foto: gentileza Claudio Plastina / @cpcarrera)

Sobre el día a día en el taller, Claudio sostiene que muchas veces pasan conocidos por la puerta del taller y le piden fotos. También en el supermercado, por la calle e incluso en la ruta: “Una vez me pasó que me pararon para un control en la ruta y cuando el policía se dio cuenta quién era se sacaron todos una foto conmigo”.

Realización: Agustina Ribó

Edición: Francisco Hernández

Diseño gráfico y animación: Iván Paulucci

Por Yanina Sibona-TN