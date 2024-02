Mayans: “Milei tiene las facultades mentales alteradas”

El senador formoseño de Unión por la Patria se mostró muy molesto por los dichos del Presidente en contra del Congreso y pidió presentar una acusación por insania mental. A su vez, sostuvo que Guillermo Francos “hizo caer la ley ómnibus por no leer la Constitución”.

En el inicio de la Comisión Bicameral permanente de Trámite Legislativo, llamaron la atención las fuertes declaraciones del senador formoseño de Unión por la Patria, José Mayans, quien apuntó directamente contra Guillermo Francos y Javier Milei, informó Bruno Ghiso desde el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) ubicado en el anexo del Senado.

La Comisión Bicameral permanente de Trámite Legislativo, integrada por 8 senadores y 8 diputados, hará foco en el DNU de Milei, pero para hoy no se esperaban debates acalorados en torno al mega decreto, sino que se tratara la designación de autoridades y en donde se espera que el senador riojano de LLA, Juan Carlos Pagotto sea elegido como presidente del espacio.

Sin embargo, José Mayans se mostró muy molesto por los dichos del Presidente en la Fundación Libertad de Corrientes, en donde trató al Congreso de “nido de ratas”. El senador formoseño pidió que se le practique alguna pericia psicológica. “Tiene sus facultades mentales alteradas, imagínense ustedes que a los gobernadores aliados que le piden una reunión le dicen que van a hacerse atender por el psicólogo, es un presidente que realmente tiene una incontinencia verbal a la que no estamos acostumbrados”, expresó Mayans.

Asimismo, sostuvo que con ese accionar, Milei está mostrando falta de respeto hacia el Poder Legislativo en su conjunto, los poderes públicos y el pueblo argentino. “Habría que ver si este muchacho está en condiciones de seguir conduciendo los destinos del país”, se preguntó.

Por otra parte, señaló que el ministro del Interior Guillermo Francos fue responsable de que se cayera la ley ómnibus por no prestarle atención a la Constitución: “Debería leer la ley 122, el artículo 99 inciso 3 y la ley 26.122 que regula los DNU, ya que por no leer el reglamento de la Cámara de Diputados se le cayó la ley, entonces como no se instruye, no lee, dice las barbaridades que dice”.

Además, el senador mostró su descontento hacia el ministro del Interior, quien también mencionó que el kirchnerismo está apurado en aprobar decretos pendientes de las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, sin mostrar interés en debatir ciertos temas propuestos por La Libertad Avanza.