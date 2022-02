Máximo Kirchner y el FMI: “No puedo salir a buscar los votos si yo no estoy convencido”

El diputado argumentó ante consejeros del PJ bonaerense su decisión de renunciar a la presidencia del bloque. Foto de unidad y tour por el interior.

Después de desatar una nueva crisis política dentro del Frente de Todos (FdT) con su renuncia a la presidencia del bloque de Diputados en desacuerdo con el principio de entendimiento al que arribó el presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Máximo Kirchner reunió en La Plata a los consejeros y consejeras del PJ bonaerense que preside para retomar la iniciativa política y mostrar una foto de unidad. Allí explicó los motivos de su portazo. Afirmó que no podía convencer a otros diputados de algo de lo que él mismo no está convencido y consideró que se podría haber llevado adelante una “mejor negociación” de la deuda. “No puedo salir a buscar los votos si yo no estoy convencido”, dijo el líder de La Cámpora ante los presentes. Además, cuestionó la estrategia de comunicación del gobierno sobre el tema.

El encuentro pejotista de este lunes en la residencia de la Cámara de Diputados bonaerense comenzó pasadas las seis y media de la tarde y se extendió unas tres horas. La vicegobernadora Verónica Magario fue la encargada de dar las palabras de bienvenida. Luego, por sección electoral, habló un puñado de dirigentes. Abordaron la situación de los distritos de cara a la elección de autoridades en los PJ locales prevista para marzo y dieron su visión sobre la realidad política y de gestión tanto nacional como en Buenos Aires. Más allá de las exposiciones, no hubo lugar para debates o preguntas.

El cierre del encuentro, pasadas las nueve de la noche, estuvo a cargo de Kirchner. Allí explicó a los presentes los motivos de su renuncia a la presidencia del bloque: “No puedo salir a buscar los votos si yo no estoy convencido. No me sentía cómodo como presidente de bloque convenciendo a otros diputados de algo en lo que no creo”, dijo, según relataron a Letra P dirigentes que estuvieron presente.

Siempre según la versión de los asistentes con los que habló este medio, Kirchner consideró que se podría haber hecho una “mejor negociación de la deuda” y que eso era posible “dando la discusión política”. Además, cuestionó la estrategia de comunicación del Gobierno nacional y apuntó que gran parte del electorado responsabiliza al Frente de Todos por la toma de la deuda. Según el diputado, eso sucede porque no se explica debidamente que la deuda fue tomada “irresponsablemente” por el expresidente Mauricio Macri.

El peronismo “tiene y va a resolver de la mejor manera posible” el problema, pero “debe hacerlo con un acuerdo que no hipoteque el futuro del país”, indicó según las fuentes.

Durante el cónclave, Kirchner les confirmó a los dirigentes del interior de la provincia que visitará sus distritos. Fue el senador por la Cuarta sección electoral Walter Torchio quien le hizo ese pedido particular. Si bien no se cerraron visitas ni fechas para próximos encuentros se barajó la posibilidad de que el Partido realice dos reuniones mensuales y que una de ellas se haga en algún distrito del interior y la restante, en La Plata.

Por la Primera sección electoral, estuvieron presentes Mariel Fernández, Teresa García, Gabriel Katopodis, Leonardo Nardini, Santiago Révora y Juan Zabaleta. Por la Segunda, Ricardo Casi, Francisco Abel Furlán, Marina Alejandra Moretti e Ivan Villagrán; por la Tercera, Mariano Cascallares, Fernando Espinoza, Marisa Fassi, Jorge Ferraresi, Dulce Granados y Martín Insaurralde. Por la Cuarta, asistieron Alberto Conocchiari, María Sol Fernández, María Gianini, Germán Lago, Walter Torchio y Pablo Zurro. En representación de la Quinta estuvieron Marcela Basualdo, Juan Pablo de Jesús, Gustavo Barrera, Andrea Cáceres, Jorge Paredi y Fernanda Raverta. Por la Sexta, Alejandro Acerbo, Néstor Álvarez, Alejandro Di Chiara, Ayelén Durán, Marisol Merkel y Marcelo Santillán; por la Séptima participaron Laura Aloisi, Juan Carlos Gasparini, María Manzini, Hernán Ralinqueo, Agustina Rubio y Guillermo Santillán y por la Octava, Julio Alak, Gabriel Bruera, Andrés Larroque, Victoria Tolosa Paz, Nancy Beatriz Riquelme y Florencia Saintout. El sindicalismo estuvo representado por Humberto Bertinat, Walter Correa, Esteban Sanzio, Omar Plaini y Vanesa Siley.

Por la rama femenina, Juliana Di Tulio, Verónica Magario, Mayra Mendoza, Karina Menéndez y Liliana Schwint y por la juventud, Tomás Bozzano, Amira Curi, Macarena Kunkel Fioramonti, María Marta Guerra y Ayelén López. También estuvo presente el intendente de Merlo en uso de licencia, Gustavo Menéndez.

