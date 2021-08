Máximo Kirchner: “Macri no puede explicar ni siquiera por qué tomó ese préstamo con el FMI”

“Se perdieron cuatro años muy valiosos en Argentina y eso pasó porque se sometió a la sociedad a un enorme engaño. No puede explicar ni siquiera porqué tomo ese préstamo con el Fondo. Decía que con un chasquido de dedos se solucionaban las cosas y nadie con poder en Argentina lo enfrentó, lo apoyaron los bancos, los empresarios, lo apoyó el FMI”, indicó el titular del PJ bonaerense.Además, recordó cuando el Frente de Todos era oposición y “. Había que tener un poquito de memoria y un poquito de corazón”, continuó.

Respecto a las elecciones y a la pospandemia, Máximo Kirchner pidió “no sólo pensar y trabajar por la Argentina que queremos sino en cómo transitamos el país que tenemos por delante. En ese sentido, un debate que atravesará el Congreso es el vinculado al FMI”.

Máximo recordó que cuando interpeló a la oposición sobre si es posible pagar la deuda en diez años “no obtuvo respuesta y tampoco escuchó a quien pretende ser presidente de Argentina en 2023”, en referencia al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Queremos que nos digan qué significa pagar en 10 años y cómo. Nuestro pueblo ya supo pagar cuando un presidente puso en valor el esfuerzo, porque eso es lo que hace un presidente, darle a su pueblo señales e indicios. No es con un chasquido de dedos que se solucionan los problemas”, continuó.

“Nadie en el poder lo enfrentó y vino el FMI como si faltaba algo para darle oxígeno y ver si ganaba una elección. Nosotros no queremos que el FMI financie campañas queremos que nos den aire en medio de la pandemia más terrible para salir adelante. Es conservador lo que digo tal vez, pero no digo no pagar, digo que necesitamos tiempo para avanzar y levantarnos en medio de una tragedia sanitaria dónde nuestro pueblo ha atravesado una enorme desgracia que nos ha arrebatado a muchos seres queridos”, cerró.