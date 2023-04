Máximo Kirchner llamó “a votar con alegría” a Emanuel Coliñir, candidato a intendente de Trelew

El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó este miércoles en Trelew el cierre de campaña del candidato a intendente por el Frente de Todos (FdT), Emanuel Coliñir, donde formuló un llamado “a votar con alegría, nunca por la negativa” y criticó a Juntos por el Cambio que está discutiendo “de poder”, en vez de debatir “políticas e ideas”.

El encuentro, que fue denominado “Desafíos y oportunidades en la construcción de una Patagonia para todxs”, se desarrolló en el Teatro Verdi, ubicado en pleno centro de Trelew, colmado de militantes de “La Cámpora”, a la cual pertenece el candidato a la intendencia.

Máximo Kirchner, quien viajó por vía terrestre desde Río Gallegos transitando los 1.200 kilómetros por la ruta nacional 3, aprovechó el acto para aludir a la política nacional y estableció una diferencia con “lo que están discutiendo en Cambiemos, que si es con boleta única o separada, como si eso le importara a la gente”.

“En lo que se discute está la esencia de lo que se está haciendo, porque nosotros discutimos de políticas y de ideas, no de poder”, sostuvo.

Recordó el intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como “una cosa que no me hubiera imaginado jamás” y afirmó que “como no tuvieron éxito con el asesinato, la mafia judicial y la mafia mediática decidió su proscripción”.

“Hoy la persona que más mide está proscrita porque no se ordena con las mafias en la Argentina”, subrayó ante una concurrencia que vitoreaba “Cristina presidenta”.

“Eso se enfrenta con participación y por eso les pido que vayan a votar este domingo, tenemos por delante una oportunidad inmensa en Trelew, vayan a hacerlo con alegría, voten por el que más le gusta pero recuerden que no se vota en contra, se vota a favor, con alegría, con respeto y mejor si es por Emanuel, pero sea cual fuera el resultado hay que seguir trabajando”, pidió.

Exhortó a los vecinos presentes a que “no se dejen arrebatar los sueños, no dejen que la gente sufra el maltrato del poder, no dejen que nadie los arrodille, que no les digan que no pueden porque si no creen en sí mismo no hay futuro, el futuro es para todos y todas”.

También defendió el plan “Conectar Igualdad” y recordó a quienes “en su momento cuestionaron el reparto de computadoras” planteando como contradicción que “por un lado sostenían que la tecnología es el futuro pero no querían que exista un piso de igualdad”.

Cuestionó el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el que “dejé la conducción del bloque (de diputados) pero no el bloque, me quedé adentro, como corresponde para dar la discusión, porque los espacios no se regalan y si no lo ocupamos lo ocupan otros”.

Dijo que los índices de pobreza que existen en Trelew están estrechamente vinculados con la política de endeudamiento.

También mencionó “a una candidata que compite en la interna con Larreta que dice que les va a decir a las provincias lo que tienen que hacer, a quien recomiendo que mire la Constitución”.

“Dice además que las provincias no producen nada y yo me pregunto quién si no produce en este país riquezas, con el trabajo cotidiano y generando vínculos de solidaridad porque en el interior nos conocemos todos y siempre le damos una mano al vecino que lo necesita”, sostuvo.

El diputado nacional y presidente del justicialismo bonaerense fue precedido en el uso de la palabra por el candidato a intendente Emanuel Coliñir, quien repasó la presencia de “militantes de derechos humanos, sindicatos, cooperativas, organizaciones sociales, hacedores culturales y colectivos feministas que están presentes y que nos hacen un poco mejor todos los días”.

Dijo que Trelew, la segunda ciudad en cantidad de habitantes de Chubut a la que aspira a conducir, está “en crisis, con el 60% de calles de ripio, siendo que en su momento fue la más progresista del sur argentino, con uno de los parques industriales más importante de la Patagonia y un valioso recurso humano pero estos años no se pudo desarrollar”.

En el acto estuvieron presentes el diputado nacional Santiago Igón y el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria José Glinski, entre otros.

Las elecciones municipales de Trelew se disputarán este domingo para definir intendente y concejales.