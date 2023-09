Máximo Kirchner: “Hay que respetar a Milei”

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense volvió a cuestionar el pacto con el Fondo. Ratificó su apoyo a Massa y confía en una victoria de Axel Kicillof en PBA para llegar al balotaje nacional.

Este miércoles hubo una cumbre del PJ bonaerense en La Plata para ordenar la campaña en la provincia de Buenos Aires y apuntalar las candidaturas de Axel Kicillof en PBA y Sergio Massa a nivel nacional. A la salida del encuentro, la máxima autoridad del partido en la provincia, Máximo Kirchner, se mostró crítico de la situación actual del país.

“Siempre sostuvimos que el acuerdo era inflacionario y el FMI solo profundizó los errores”, señaló el hijo de Cristina Kirchner y referente de La Cámpora sobre el pacto con el Fondo Monetario Internacional, heredado de la gestión de Mauricio Macri y refrendado por el actual ministro de Economía y candidato a presidente.

Máximo Kirchner lideró una reunión del PJ bonaerense en La Plata. (Foto: PJ bonaerense

A la salida del encuentro justicialista, el diputado nacional manifestó a la prensa que “Georgieva nunca vino al país en estos 4 años. Y es donde más puso plata el Fondo. Es muy compleja la realidad de la Argentina, si se miran los vencimientos. Hay que reformularlos para poder tener orden y estabilidad”. Coincidió con la publicación de un nuevo IPC que dio 12,4%, el número más alto en 32 años.

En la misma línea, el referente de La Cámpora señaló: “El extravagante endeudamiento con el FMI hizo que el dinero de la Argentina y el ingreso de los trabajadores valga menos”. Y agregó: “El voto de la gente pierde poder. O no lo deja gobernar el partido judicial o lo condiciona el FMI”.

Respecto de la gestión actual, Máximo Kirchner afirmó: “Hay dos etapas en estos 4 años. La primera imprevista, con la pandemia, que cambió todo. Las dirigencias respondieron bien. Pero no se terminó de resolver bien el tema del endeudamiento externo”. Y aclaró: “Nos hemos decaído como país, hay que ser muy serios en un momento como este. Los que proponen soluciones mágicas juegan con fuego”.

Máximo Kirchner reunió al PJ bonaerense para coordinar la estrategia política en la previa a las elecciones de octubre. (Foto: PJ bonaerense)

En este punto, el líder del PJ bonaerense cruzó con dureza a la aspirante a presidente de Juntos por el Cambio: “Cuando una candidata tiene que recurrir a alguien para dar precisiones sobre economía, uno entiende que Bullrich terminará siendo ministra de Seguridad de Melconian”.

En cuanto a la reunión partidaria, Kirchner indicó: “Tenemos que trabajar fuertemente para generar orden y un buen salario. Hay que mejorar la calidad de vida de la gente y eso genera algunas disputas de poder”. Y sumó: “En la elección hay que juntar votos, pero también hay que revisar en qué no estamos acertando en el mensaje”.

Sergio Massa necesita el respaldo de Máximo Kirchner y Axel Kicillof, dos hombres clave del kirchnerismo duro (Foto: NA)

“Hay un problema central en el país que es el endeudamiento externo. Son resolver eso, no podemos hablar de educación, salud y trabajo”, reflexionó Máximo sobre la campaña y el eventual debate presidencial. Y advirtió: “Los trabajadores vienen de perder el 20% del poder adquisitivo. Es una mano lo del impuesto a las ganancias pero sabemos que hay trabajadores que necesitan ayuda mucho más urgente”.

Respecto de Javier Milei, hizo hincapié en que no hay que subestimar a su electorado: “Hay que respetarlo. Yo no estoy de acuerdo con los que piensan que la gente es estúpida. Va y elige. No nos podemos enojar por estas cosas”. Aunque aclaró: “El nivel de agresividad en los discursos es otra cosa. Yo no quiero destruir a Patricia Bullrich ni a nadie. Jamás”.

Y envió un mensaje alentador para el peronismo: “La provincia la vamos a ganar bien el 22 de octubre, y esto va a ser fundamental para que Sergio y nuestra fuerza ingresen en el balotaje a nivel nacional. Estamos convencidos y trabajando para garantizar un mejor resultado en Buenos Aires”.