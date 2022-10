Máximo Kirchner: “Creo que Cristina no va a ser candidata”

El diputado nacional del Frente de Todos se refirió, entre otros temas, a la posible candidatura de la vicepresidenta.

El diputado nacional del Frente de Todos, Máximo Kirchner se refirió, entre otros temas, a la posible candidatura de la vicepresidenta al señalar que: “Creo que Cristina no será candidata en 2023“.

“Para un oficialismo, que el presidente vaya a PASO con otros competidores es extraño”, analizó el dirigente de La Cámpora. Asimismo indicó: “Hoy por hoy, el peronismo no tiene candidatos. Alberto (Fernández) dijo que va a ser candidato; (Sergio) Massa ya dijo que no”.

Ampliando sus dichos sobre la expresidenta, Kirchner aseveró en diálogo con El Destape Radio: “Ya ha hecho un gran esfuerzo. El desgaste (de esta al frente de un gobierno) es muy grande”.

“Cedió en 2019 cuando naturalmente era candidata” y “tomó una decisión (la de elegir como candidato a Alberto Fernández), que a mi entender fue equivocada“, dijo el funcionario.

¿Wado de Pedro candidato en 2023?

Respecto a otros dirigentes del Frente de Todos que podrían ser candidatos en las elecciones presidenciales 2023, Máximo Kirchner expresó su apoyo al ministro del interior, Wado de Pedro: “Es muy capaz, anda y camina. Me gustaría. Es un buen militante, se trabaja muy bien con él. Es laburante, camina, tiene buen criterio y una edad interesantísima: tener 45, 50 años para ser presidente es una buena edad“. Consultado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sentenció: “Creo que seguirá en Provincia”.

Los candidatos de la oposición

Para el diputado, en Juntos por el Cambio ni Patricia Bullrich ni Mauricio Macri serán candidatos a presidente y sostuvo que “seguro que el candidato es (Horacio Rodríguez) Larreta“. “Es el que tiene posibilidades reales. Hay que ver si después le da ganas de independizarse un poco de Macri”, profundizó.

Economía

El expresidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados destacó el trabajo de Sergio Massa al frete del ministerio de Economía y disparó contra Martín Guzmán, su antecesor en el cargo: “Está administrando las consecuencias de la gestión económica anterior. Tiene un conocimiento enormemente superior del Estado al de Martín Guzmán“.

En la misma línea, aseguró que “después del 9 de diciembre de 2015 la Argentina entró en un tobogán del que no salió más”, haciendo referencia al día antes de la asunción de Mauricio Macri como presidente.

“Hay que hablar bien los dueños de las empresas para que comprendan que el pueblo argentino hizo un gran esfuerzo”, manifestó el hijo de Cristina Kirchner.

Atentado a Cristina y Caputo Hermanos

Respecto al intento de magnicidio que sufrió CFK el 1 de septiembre en la puerta de su domicilio, ubicado en las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, Máximo reveló: “No es el país en el que uno quiere vivir. Yo no tenía más custodia. La había rechazado. Me encontraba muy cómodo sin custodia. En el acto del 17 me dijeron que me ponga un chaleco antibalas. Pero no. No podemos resignar nuestra manera de hacer política. Sería malísimo para todas y para todos”.

Sobre el pago de Caputo Hermanos a la carpintería de Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, el dirigente K ironizó: “¿La empresa de Caputo le dio 13 millones? Qué buenos muebles. Veremos de qué madera son…no parece buena madera“. En ese sentido, advirtió: “Cabe preguntarse qué sucedería si fuera al revés”.