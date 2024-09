Máximo Kirchner: “¿Cómo puede ser que haya dirigentes que no quieran cuidar al pueblo que los vota?”

En medio de un clima de internas con el gobernador Axel Kicillof, el diputado nacional dio un fuerte mensaje contra el albertismo, el macrismo y pidió reorganizar la tropa peronista con la conducción de Cristina Kirchner.

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, encabezó este viernes un acto en la ciudad de La Plata, donde lanzó guiños acerca del futuro del peronismo rumbo a las elecciones partidarias nacionales del 17 de noviembre, en medio de un clima de internas con el gobernador Axel Kicillof.

El titular del PJ provincial se presentó en un encuentro frente a la militancia camporista bajo el lema “Armar de nuevo. Kirchner en Atenas“, que podría leerse como un intento de continuar el legado de sus padres. Del otro lado, Kicillof y su tropa vienen marcando una distancia en pos de construir una renovación dentro del partido.

El legislador disertó en el club platense de Atenas cuando faltan 58 días para que se lleven a cabo las elecciones del PJ nacional, una compulsa que hasta el momento tiene como único candidato al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El hijo de la expresidenta había anunciado en mayo la iniciativa de adelantar las elecciones del PJ bonaerense que él preside hasta diciembre de 2025 y unificarlo con los comicios nacionales, pero la total inacción de este año y los plazos normativos (debe anticiparse con 60 días la convocatoria a elecciones) indican que ya eso no sucedería.

20: 00 – Mensaje de esperanza a la tropa

En el momento del cierre de su discurso, Máximo Kirchner le atribuyó al peronismo la predicción de la Inteligencia Artificial y el futuro :”Fue el peronismo, no la derecha, el que vio lo que se venía en el futuro digital, cuando les dimos las netbooks con el Plan Conectar”.

Asimismo, cuestionó el modelo económico del gobierno de Milei: “El futuro se va a construir en paz, amor, cuidando pymes, salario de trabajadores. ¿Quién les va a comprar sino? regla básica del capitalismo”.

Y cerró con un mensaje de alienta a la militancia: “No pierdan la fe, demos la batalla día por día para sacar el pueblo adelante. Seamos parte de la resurrección después de que este gobierno haga lo que haga. Hay que construir desde abajo”.

19: 50 – Guiños a Cristina Kirchner para ser candidata

A lo largo de casi todo su discurso, Máximo hizo muchas referencias en su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, y buscó ubicarla siempre por encima de cualquier otro nombre dentro del peronismo, hasta llegando a deslizar que pudiera ser candidata el próximo 2025 en las elecciones legislativas.

“Cristina terminó condenada durante un gobierno peronista. Y le pusieron un fierro para matarla. Y resulta que ahora no tiene que hablar porque eclipsa a otras figuras. Vamos muchachos, tranquilos. Hay que escuchar a nuestra gente e ir paso a paso. Cristina no te dice de hacer algo novedoso, ella comparte documentos con el inicio del debate de lo que debemos repensar para volver a sintonizar realmente los intereses de las mayorías en la Argentina. Salud y Educación pública, como enfrentar la inseguridad”, sintetizó.

“Damela siempre a Cristina, yo no le voy a pedir que sea candidata, que abra la boca cuando tiene que abrirla. Estamos grandes para no hacernos cargos del destino, y si ella quiere salir a caminar, que salga”, aseguró.

19:40 – Cómo llegó a gobernar Milei

“¿Cómo puede ser que haya dirigentes que no quieran cuidar al pueblo que los vota?”, dijo Kirchner respecto a las políticas que disminuyeron el subsidio a diversos medicamentos.

En otro orden, se refirió al clima de violencia social: “Una simple discusión en la calle puede terminar con un muerto y no con dos personas que se pasan el seguro. Debemos hacer un esfuerzo por no enfrentarnos”.

También aprovechó para hacer autocrítica del gobierno de Alberto Fernández: “Con todo el dolor del mundo, el 22 de noviembre el pueblo hizo tronar el escarmiento cuando perdimos 56 a 44. Nos comprometimos y no cumplimos. El problema no fue el debate político, sino que quien gobernaba tomó las decisiones que tomó, y Cristina fue diciéndole que no. 19 veces fue a Olivos”.

“Hay dirigentes que creen que se construye la autoridad frente a Cristina y no… se construye frente a Elsztain, Pagano, Eurnekian, Rocca, Mindlin. Poniéndole límites”, disparó, en lo que fue un dardo a cierto sector del albertismo que confrontó con Cristina Kirchner.

Y aprovechó para apuntar a esos grandes empresarios: “Ni un solo corte de luz con estas tarifas, vamos a estar mirando eso Edelap, Edenor, Edesur”.

19:30 – Críticas a Martín Guzmán y al albertismo

Con otro que fue muy crítico es con Martín Guzmán: “El ex ministro de economia que se rajó un sábado a las 2 de la tarde sin avisarle a nadie, decía que se usó políticamente la cuarentena. Lo que sí lo que pasaba es que muchos en ese momento, como la imagen del presidente era de 70 puntos positivos, le decían al Presidente que debía pelearse con Cristina”.

“Esos que le picaban la cabeza al Presidente, y él dejaba que se la piquen, hoy están reciclados en la provincia de Buenos Aires y hoy lo desconocen y miran para otro lado. Sería bueno que empiecen a reconocer cuando se equivocan, no tiene nada de malo, el problema es no reconocerlo. Deben hacer autocrítica”, acusó, en una referencia que podría estar dirigida al ex jefe de Gabinete y ex Canciller, Santiago Caputo, hoy diputado de UxP pero con reticencia al sector kirchnerista del espacio.

“Cristina no esperó a que terminara el gobierno para decir en qué nos habíamos equivocado, quiso corregir el rumbo del gobierno. Porque sino la derecha acechaba por el poder. Y así fue”, continuó.

“Y el acuerdo con el Fondo que vino fue nefasto. Cuando uno ve que el presidente dice que no iba a haber inflación, que no iba a haber tarifazo, ahí muchos dijimos ‘hasta acá llegamos'”, recordó, también criticando a la política económica de la gestión de Fernández.

“En febrero del 2023 fuimos a decirle al presidente que esto no iba más, y teníamos que dar esa discusión. Ahí nos sentamos, Wado, Massa, Kicillof, Cristina, el que está acá, porque el gobierno se caía. Y fuimos a poner la cara y bancar el tránsito de un gobierno con el que no estábamos de acuerdo. Era un hecho inédito que tantos trabajadores registrados con sueldo en blanco estuvieran en la línea de la pobreza”, agregó.

“Hubo personas que dudaban si tenía que ser Scioli o tenía que ser Wado. Miren dónde está Scioli, ¿y nos vienen a pedir autocrítica a nosotros?”, disparó.

19:25 – Críticas a la deuda que tomó Macri y revisionismo de cómo llegó Alberto Fernández al poder

“A medida que Macri se fue quedando sin respuestas para con su pueblo, empezó la persecución judicial para aquellos que pensaban diferente. Se endeudó a nuestro país de una manera criminal. Primero desde el sector privado. Muchos pensaban que con Macri, porque era empresario de ojos claros, llegarían las inversiones. Levantaron el cepo apurados, cerraron un acuerdo espantoso con los fondos buitre, y el ‘messi de las finanzas’ (por Luis Caputo) nos endeudó a 100 años”, consideró.

“Nosotros pensábamos que iban a hacer el gasoducto en Vaca Muerta para desarrollar la Argentina. Pero no. Luego, vino la elección de 2017, y cuando muchos se escondían, decían que a Cristina había que jubilarla, ella salió a caminar la provincia de Buenos Aires, ganamos en las PASO, perdimos las generales, y esa misma noche ella dijo ‘hoy empieza todo'”. Ese día fue un paso más en la construcción para que el peronismo volviera al gobierno”, recordó.

“Cristina estaba muy bien en las encuestas en 2019 y tomó una decisión. Es importante aclarar esto, podrán a fuerza de pauta decir que somos los que dividen, pero que me traigan a un dirigente que haya dejado su lugar para que haya unidad como hizo Cristina en 2019. Discutí muchísimo con ella. Y la decisión era porque entendía que el pueblo pedía que no gobernara más Macri. Y así Alberto Fernández fue Presidente, porque había muchos sectores dentro que no se la aguantan a ella. Porque labura, porque trabaja todos los días y porque no tiene miedo. Y uno de los problemas que tenemos hoy es que hay muchos dirigentes con miedo en el peronismo”, reflexionó, pero sin dar nombres de aquellos dirigentes con miedo.

“Yo siempre pensaba qué me hubiera pasado si con 15 o 16 años me hubieran dicho que no podía salir a ningún lado. Esas cosas tienen efecto. La pandemia tuvo efecto en todo el mundo. Despedir a familiares a través de un celular. Esos dolores, esos duelos, es imposible que no impacten ni en el corazón ni en la cabeza de una persona”, argumentó, sobre el rechazo al gobierno tras la cuarentena.

19:20 – Mensajes a la interna del peronismo y Kicillof, sin nombrarlo

“Esta convocatoria tiene que ver con que militantes, con diferentes responsabilidades, todas ellas importantes, pero algunos confunden con que lo importante son algunos lugares (silbidos). Y lo que hay que entender es que si yo puedo estar acá hablando, convocando a pensar, todos pueden militar y dedicarle un tiempo a construir para los demás mientras estudian y trabajan”, advirtió Kirchner, en una clara alusión a la interna con el gobernador Axel Kicillof por decidir quién debe liderar el proyecto de UxP.

“Nadie se puede enojar, siempre estuvimos para ayudar a todos los compañeros y compañeros ante los desafíos que tienen. Muchos dicen ‘el dedo de Cristina’. Si los que fueron señalados se quejan, que nos queda a los que ni fuimos señalados por el dedo de Cristina”, afirmó.

“Cuando se murió Néstor (Kirchner) hubo muchísimas presiones. A mí una persona muy poderosa vino a decirme que no convenía que Cristina fuera candidata en 2011 y que de esa manera no tendría problemas al dejar la presidencia. Bueno, ustedes saben lo que pasó el 2011”, detalló.

“Ahora hay dirigentes con importantes cargos que creen ser víctimas. Un dirigente no es víctima, asume sus responsabilidades y busca conducir. En ese momento, se salió para adelante y le dio lugar a miles de pibes y pibas para que se involucraran en el destino de su país. La compañera Mayra que con 25 años fue diputada nacional, el compañero Wado de Pedro que también entró ahí, la compañera Anabel Fernández Sagasti. Eso irritó un poco al status quo del Justicialismo pero había que hacerlo”, puntualizó Máximo, en lo que también puede ser considerado un reclamo al sector de Kicillof, luego de que Larroque dijera que “pegarle a Kicillof es ser funcional a Milei”.

“Después dicen ‘Cristina eligió a Scioli’ o dicen que no ganó porque los que estamos acá no militamos. Él fue el que no militó”, agregó.

19:15 – Críticas a las ideas de privatizar Aerolíneas Argentinas

En otro orden, eligió hablar de la crisis del 2001 y comparar con las ideas que hoy se instalan del gobierno: “Lo que sucedió en 2001 pasó con las AFJP, con Aerolíneas Argentinas e YPF privatizadas, y las cuentas no cerraban igual. Son otros los intereses. Es una excusa para consagrar la entrega”.

“Debemos pensar y reflexionar entre todas y todos. Hay que hacer una convocatoria para imaginar un futuro juntos”, aseguró.

19:10 – Críticas al Congreso por aprobar el RIGI y el veto contra jubilados

La primera gran crítica de Kirchner no fue hacia el gobierno de Milei sino hacia la actitud del Congreso que le aprobó algunas leyes sensibles: “La situación de nuestro país que millones de argentinos y argentinas sufren a diario. Y van a afectar a cada vez más. Es como dice Cristina, que es de un tinte distópico. El Congreso vota leyes como el RIGI como si fuera la única manera posible de desarrollar nuestro país, entregando nuestros recursos naturales. Es cierto que las provincias necesitan desarrollarse más aún. Este tipo de políticas es de las que vienen, arrasan y se van. Las actividades extractivas son así, dejan a nuestros pueblos abandonados”.

“Flexibilización laboral, ambiental e impositiva. El RIGI consagra esas tres flexibilizaciones. Las empresas no pagan impuestos. Nuestras tierras, ríos y mares a disposiciones extranjeras y nuestros trabajadores trabajando por una miseria que no les permite llegar a fin de mes. ¿Nuestro país va a salir adelante de esa manera?”, se preguntó.

“La única manera de tener un futuro es que el pueblo viva de manera indigna es la traducción. Tenemos que entender que no hay país así. Si nuestro pueblo tiene hambre y se llevan nuestro gas, petróleo, es saqueo. De la única manera que se va a aceptar es si hay un pueblo que va a aceptar comer y estudiar”, exclamó.

Para sorpresa, no cuestionó ni el asado de Milei con diputados aliados ni el veto a los jubilados sino que eligió hablarle a los suyos: “El presidente fue elegido por el 56% y el veto es una facultad constitucional, hay que dejar de patalear, hay que ponerse a construir, a seguir construyendo, a organizarse”.

19:00 – Comenzó el discurso de Máximo Kirchner

Con un escenario montado en el medio entre toda la gente y varios cánticos, comenzó el discurso del titular de La Cámpora. “Les traigo un gran abrazo de la compañera Cristina (Kirchner)”.

18:50 – Video de Cristina y Néstor Kirchner sobre la deuda

Comenzó la transmisión en La Plata con un video compilado de declaraciones públicas de Cristina y Néstor Kirchner, y diversos políticos y periodistas respecto del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. En algunos tramos, sobre el momento en el que la Argentina había cancelado su deuda con dicho organismo, y en otros de lo que significó la toma de deuda bajo el gobierno de Mauricio Macri.

La advertencia de Larroque: “Debilitar a Kicillof es ser funcional a Milei”

El ministro de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, hace tiempo que tomó una postura a favor del gobernador Axel Kicillof en medio de las discusiones internas del peronismo y el especial distanciamiento con La Cámpora que lideran Máximo y Cristina Kirchner. En ese marco, envió un claro mensaje al espacio opositor que ya piensa en las elecciones legislativas del 2025.

Por eso, Larroque defendió al gobernador bonaerense y planteó que “debilitarlo” es “ser funcional a Milei”. Sus declaraciones en Radio 10 son en el marco de la previa de un acto que encabezará este viernes el diputado nacional Máximo Kirchner, que viene marcando sus diferencias con la construcción que lidera Kicillof.

“Hoy debilitar a Axel es ser funcional a Milei, tenemos que tenerlo en claro en términos políticos”, consideró Larroque, y pidió “fortalecer una experiencia que representa el 40% del padrón electoral”.

“A Axel le toca una parada muy compleja en términos de magnitud, por lo que ha sido el Conurbano históricamente y la asimétrica ecuación de reparto de recursos de la coparticipación”, agregó.