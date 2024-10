Maximiliano Pullaro ganó una banca: por qué Mario Barletta armó su monobloque en Diputados

El legislador se resistió a elegir un bando en el divorcio de la UCR y juró lealtad al gobernador de Santa Fe, al que le había anticipado su movida.

Mario Barletta sorprendió al resistirse a elegir un bando en el divorcio del bloque radical en la Cámara de Diputados y optar por formar un monobloque al que llamó, irónicamente, Unidos. El santafesino se reunió con Maximiliano Pullaro, con quien validó su jugada antes de oficializarla y punteó la agenda legislativa para el día después.

Del encuentro entre Barletta y Pullaro también participó Melina Giorgi, la única diputada pura que responde a la Casa Gris en el Congreso. Allí, en línea con la concepción “comarcal” que tiene de su propio liderazgo, el gobernador escuchó las razones del exintendente de Santa Fe y le dio libertad para decidir, dado que considera que está más inmiscuido en la rosca parlamentaria y, por lo tanto, con más elementos para elegir. “Total, sé que dónde estés vamos a trabajar juntos”, fue la frase con la que el gobernador sintetizó su parecer, según reveló una fuente al tanto del diálogo.

Cabe destacar que, como contó Letra P, Barletta fue uno de los que operó hasta último momento para frenar la ruptura del bloque radical e intentaron negociar una tregua la semana pasada. La propuesta del santafesino-y otros diputados como Julio Cobos- era armar una mesa de unidad para acercar posiciones. Cuando la mayoría del bloque se apareció en Casa Rosada para reunirse con Guillermo Francos y Santiago Caputo, el intento pacificador fracasó

El monobloque de la UCR

Fiel a su estilo -en las PASO de 2023 jugó con Carolina Losada, pero no sostuvo el vínculo- Barletta decidió cortarse solo a pesar de su vínculo con Pullaro, Barletta y no siguió a Giorgi -quien se sumó al bloque Democracia Para Siempre que comanda Pablo Juliano– casi como un método de protesta. Según le dijo a su entorno, la ruptura “es lisa y llanamente un sinsentido” que él no quería convalidar. Si se sumaba a uno u otro bloque, convalidaría ese sinsentido. Por eso, decidió armar un monobloque. “No claudico en la búsqueda de la unidad”, les avisó a quienes lo escuchaban el exrector de la Universidad Nacional del Litoral.

En el equipo del exintendente de Santa Fe emparentan el momento actual que atraviesa la Unión Cívica Radical con la previa a la Convención de Gualeguaychú de 2014, donde el partido decidió su iría a una alianza con Mauricio Macri o con Sergio Massa, aunque marcan una diferencia: “Ahí se acercaba una elección presidencial que obligaba a elegir, acá seguramente se de libertad de acción y en cada provincia se decidirá lo mejor en función de las realidades locales, es lo que inteligentemente tendremos que hacer para no perder de diputados y senadores”, sostienen.

Unidos, una ironía en la interna de la UCR

Con relación al posicionamiento que adoptará, Barletta decidió que no se inclinará por ninguna de las tribus legislativas de la UCR e irá tema por tema. Entiende que ni siquiera en los bloques hay sintonía fina y, por ende, no comprende por qué debería apurarse a expresar un posicionamiento propio. “A veces nos acompañará Unión por la Patria, como con el financiamiento universitario, y otras veces La Libertad Avanza, como con la Ley Bases”, comentaron.

En el nombre elegido, “Unidos”, también hay un mensaje. No sólo por la ironía de que se trata de un espacio unipersonal, sino porque hace referencia a la coalición gobernante de su provincia, Unidos para Cambiar Santa Fe, en la que se nuclean radicales, socialistas y macristas “no solo para ganar elecciones, sino para gobernar”. “Es un ejemplo de construcción política, lo que hay que hacer”, dicen cerca del diputado.

Los temas de la reunión con Maximiliano Pullaro

En la reunión que mantuvieron, Pullaro, Barletta y Giorgi puntearon temas de la agenda legislativa y acordaron trabajar juntos en lo que tenga que ver con Santa Fe. Además, charlaron de las discusiones que se vienen en el Congreso, como por ejemplo la reforma a la ley de decretos de necesidad y urgencia –Barletta está de acuerdo con que alcance el rechazo de una sola cámara- o la privatización de Aerolíneas Argentinas -no cierra la opción de dársela a los propios empleados-.

En la charla también se mencionó la importancia de la profundización del calado de la hidrovía entre Timbúes y Santa Fe y la aplicación de exenciones impositivas al biogás. En ese sentido, en el encuentro surgió otra vez la suba del corte del biodiesel, algo siempre caro al corazón de las provincias sojeras, dado que entienden que permitiría un mejor desempeño ambiental y también exportar aceite de soja en lugar de soja a granel, lo que aportaría valor agregado.

