Maximiliano Pullaro decretó un aumento del 40% para la Policía y se terminó la protesta en Santa Fe

“Ningún personal policial ni del servicio penitenciario de Santa Fe va a tener un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, afirmó Maximiliano Pullaro al brindar detalles de las medidas adoptadas por el gobierno provincial. Tras el anuncio, los agentes que permanecían concentrados sobre calle Ovidio Lagos al 5200 comenzaron a desconcentrarse y dieron por finalizada la medida de fuerza que se había iniciado en la noche del lunes.

Pullaro sostuvo que el reclamo del sector fue atendido y remarcó que la seguridad pública se sostuvo durante todo el conflicto. “Entendemos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad”, señaló, y aseguró que “el diálogo se mantuvo abierto en todo momento”.

El Gobierno de Santa Fe fijó un nuevo piso salarial para las fuerzas de seguridad y detalló cómo quedarán conformados los haberes a partir de febrero. El gobernador explicó que “ningún policía de Santa Fe, ni hombre o mujer del Servicio Penitenciario, va a percibir menos de un sueldo de 1.350.000 pesos”, incluyendo al personal técnico-administrativo y a quienes se desempeñan en el sistema de emergencias 911.

En el caso de los efectivos que realizan tareas de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, se sumará un plus de 500.000 pesos, por lo que el ingreso total ascenderá a 1.938.835 pesos.

Pullaro agregó que, si el agente conduce un vehículo policial, “con el riesgo que eso implica, va a ganar 2.188.835 pesos por mes a partir de febrero”. Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, indicó que los salarios serán de 2.084.000 pesos si no conducen móviles y de 2.334.535 pesos si manejan patrulleros.

Según detalló el gobernador, estos suplementos estarán “estratificados en tres niveles según la peligrosidad de la tarea y la conflictividad de cada ciudad”, ya que “no es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión”.

Tras exponer los montos, Pullaro encabezó una conferencia de prensa en la sede de Gobierno en Rosario. Allí afirmó: “Quiero aclarar muchas situaciones porque vimos algunas cuestiones que no son reales. Queremos darle certeza absoluta al personal policial y del Servicio Penitenciario”. También subrayó que la prioridad de la gestión fue “garantizar la seguridad pública, particularmente en Rosario”, incluso “en los momentos más difíciles”.

El mandatario realizó además una valoración del desempeño de las fuerzas durante los últimos años. “Estamos profundamente agradecidos del trabajo realizado en los últimos dos años y casi dos meses para reducir los indicadores de violencia y de inseguridad que padecían los rosarinos”, expresó, y agregó que esos resultados “no fueron casualidad, sino producto de una estrategia sostenida y del compromiso de miles de hombres y mujeres de la fuerza”.

En relación con el conflicto, Pullaro señaló que el Gobierno también contempló la situación del personal retirado. “El personal pasivo dejó mucho por esta provincia y merecía ser escuchado”, afirmó.

Entre las medidas vinculadas a las condiciones laborales, el gobernador informó que se ampliaron las frecuencias de transporte para los agentes del norte provincial que trabajan en Rosario, que actualmente cuentan con doce recorridos, y que se avanza en soluciones para los denominados “fines de ruta” hacia Casilda, Constitución y Cañada de Gómez. “No hay inconveniente en sumar más servicios si son necesarios”, indicó.

También confirmó el refuerzo del gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que ya atiende a 570 efectivos, el aumento de la tarjeta alimentaria de 84.000 a 168.000 pesos y la habilitación de lugares de pernocte para el personal que debe trasladarse largas distancias. “Si el personal estaba estresado por la carga de trabajo y el traslado, podrá quedarse a dormir aquí, como lo hacen las fuerzas federales”, explicó.

En cuanto al contexto económico, Pullaro advirtió que “muchos trabajadores públicos y privados la están pasando mal”, pero sostuvo que la Provincia realizó “el máximo esfuerzo posible para estar por encima de la inflación y reconocer a quienes cuidan a los santafesinos”.

“Habiendo atendido todas las demandas, creemos y entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la Unidad Regional II”, afirmó el gobernador.

De la conferencia, realizada ayer por la tarde en Rosario, participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de la Policía de la provincia, Luis Maldonado.

