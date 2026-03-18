Maximiliano Ferraro: “En Libra quedó claro que el Presidente nos mintió a todos”

El diputado de la Coalición Cívica aseguró que existe una “catarata de pruebas irrefutables” y apuntó contra Javier Milei por el manejo del caso. “Es inadmisible que el fiscal Taiano, en un año, no haya hecho lo que tenía que hacer”, denunció.

Maximiliano Ferraro aseguró que el caso Libra expone una trama de responsabilidades políticas que alcanza directamente al presidente Javier Milei y que “nos mintió a todos” sobre su vínculo con el proyecto, dado que, según el conductor de la comisión que investiga el caso, el mandatario “sabía muy bien lo que estaba haciendo”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el diputado describió un entramado de reuniones, transferencias y posibles pagos irregulares, denunció uso de información privilegiada y cuestionó al fiscal de la causa al señalar que “es inadmisible que Taiano en un año, no haya hecho lo que tenía que hacer.

Maximiliano Ferraro actualmente se desempeña como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Además, es el presidente del partido Coalición Cívica ARI; previamente fue legislador en la ciudad de Buenos Aires entre 2011 y 2019, cumpliendo dos mandatos consecutivos en la Legislatura porteña. Recibimos, en modo Fontevecchia, a Maximiliano Farra.

Podríamos decir que sos un actor principal en lo que ya viene siendo, y en lo que va a ser, el avance en la causa Libra que, más tarde o más temprano, en el terreno judicial va a desembocar evidentemente en una cuestión de orden político y que va a tener al Congreso como actor, ya que conducís la comisión que investiga el caso. ¿Te imaginabas, cuando comenzaste con la comisión, de que iba a existir este nivel de pruebas que hoy se encuentran disponibles para todo el mundo?

La verdad que, cuando uno ve la catarata de pruebas irrefutables, cuando uno relee el informe final que hicimos en noviembre del año pasado de la comisión investigadora, y muchas cosas las habíamos puesto en potencial, hoy vemos que la realidad de esas pruebas, de ese informe final, supera ampliamente la ficción y la mentira que el presidente de la Nación puso sobre el caso Libra después del 14 de febrero del año pasado.

Ahora, esa contundencia, ¿a qué te lleva, no? O sea, a acelerar los tiempos. A decir claramente que el presidente de la Nación nos mintió a todos, ue nos mintió al decir que no estaba pormenorizado. Mhm. Que eso se ve principalmente en la treintena de llamadas que hay el 14 de febrero, que es la fecha cuando promociona y publica el tuit del proyecto y token Libra, previo a las 19:01, que es cuando lo hace, y posterior a las 19:01, y que pasa a la madrugada del 15 de febrero.

Que, a su vez, uno empieza a encontrar las respuestas que no dieron durante todo este año el propio Presidente y los funcionarios, de quién y cómo le habían dado ese contrato alfanumérico que no tenía estado público; que ahora uno entiende las más de 16 reuniones que habilitó la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, con Mauricio Novelli, que es uno de los protagonistas de esta estafa millonaria.

Que, a su vez, corroboramos claramente que se malversó y no se cuidó la investidura presidencial, porque no hubo ningún tipo de cuidado de la firma del Presidente en lo que hacen a los distintos acuerdos que pudo haber firmado con, principalmente, Hayden Davis. Recordemos: el ciudadano norteamericano, promotor de Libra en los Estados Unidos, que vino en un viaje relámpago a la Argentina por menos de 38 horas y que el presidente lo recibió en la Casa Rosada.

Empezamos a entender que ahí, por supuesto, hubo manejo de información privilegiada. Muchas personas confiaron en la legitimidad y la monetización del Presidente en ese momento, y 36 vivos se alzaron con esa información privilegiada para ganar en el poco tiempo que el token cotizó, y se alzaron con un millón de dólares cada uno de ellos; que pudimos corroborar la ruta del dinero en la Comisión Investigadora y que eso coincide con las anotaciones en una parte de lo que las pericias informáticas del Ministerio Público Fiscal determinaron con Novelli en el pago supuesto de 5 millones de dólares.

¿Por qué 1 millón de dólares cada uno, si son 100 millones de dólares?

Eso es lo que Davis, en una de sus primeras apariciones desde los Estados Unidos después del desplome que tuvo el token Libra, dice que es lo que él pudo, de alguna manera, contener y cuidar. ¿Y qué decía en ese momento Que él esperaba indicaciones de la Argentina.

Entonces, como te decía, nosotros pudimos establecer parte de esa ruta del dinero, que coincide ahora con lo que vemos de este pago de 5 millones de dólares en tres cuotas: dos de 1 millón y medio de dólares, cripto o cash, y otro pago de 2 millones; que es inadmisible que Taiano, en un año, no haya hecho lo que tenía que hacer; que estas pruebas las tenía de por lo menos hace 3 meses; que, en su momento, tuvo un informe del Ministerio Público Fiscal, que no es la pericia del teléfono de Novelli, donde ya los técnicos del Ministerio Público Fiscal le advertían al fiscal en ese informe: “Guarda con esta ruta del dinero que nosotros observamos a Davis haciendo transferencias, utilizando a un jubilado de 75 años como intermediario para convertir ese dinero en físico, a través de una cueva cripto; puede ser el pago indirecto de coimas a funcionarios públicos”.

Eso no lo dijimos nosotros. Más allá de que pudimos encontrar la trazabilidad de parte de esa ruta del dinero y se la pusimos a disposición de Martínez De Giorgi y del fiscal Taiano, se lo dijo nada más ni nada menos que el área técnica del Ministerio Público Fiscal. Como vos sabés, muchas veces a Comodoro Py le cuesta investigar al poder cuando el poder está en el poder, y estamos viendo esta abrumadora catarata de pruebas irrefutables.

Hay una diferencia, nosotros planteamos hoy en la columna de apertura, hacíamos una comparación de la actuación de Taiano en el caso Libra y en la absolución, la nueva apelación del enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner entre 2008 y 2010. Es decir, la misma repetición, el mismo modelo de entrar en sintonía con el poder cuando el poder está en ejercicio.

No, y te agrego una que también es grave: ¿cuánto tardó en imputar a Berni con respecto al magnicidio de Nisman? Casi 10 años le tomó firmar esa resolución al fiscal Taiano para imputarlo a Berni y que Berni vaya a indagatoria.

Ahora, yo encuentro una diferencia con los casos de corrupción de principios de siglo, habiendo sido nosotros aquí, en Perfil, los primeros que denunciamos a Lázaro Báez, a toda la corrupción que venía de Santa Cruz. En el mundo actual queda todo guardado en el teléfono. Entonces, la velocidad con que la prueba emerge, la falta de discusión que plantea, crea una paradoja nueva, porque obliga a la Justicia de que cada vez más se le hace difícil disimular que pospone, propositalmente sus acciones.

Si nosotros hubiéramos tenido esta evidencia en lo de Lázaro Báez y hubiéramos tenido esa evidencia en el año 2005, 2006, porque es a dos años del presidente haber asumido… Me parece que acá lo que se plantea es una situación de otro orden. Por eso sale el ministro de Justicia a decir que, en realidad, esas grabaciones o esos elementos técnicos pudieron estar adulterados.

El ministro de Justicia sabe muy bien lo que dijo, quiso ahondar en la teoría del árbol envenenado, pero yo le sugeriría que se hace el rol de ministro de Justicia y no de abogado defensor de ninguna de las partes, y que nos acusa a nosotros de imprudentes y de cierta liviandad. ¿Quiénes fueron los imprudentes que les llevaron a estos marginales del mundo cripto al presidente de la Nación?

¿No fueron imprudentes los que habilitaron en más de 16 oportunidades las instalaciones del Estado argentino, como la Casa Rosada y la Quinta presidencial de Olivos, como para que el presidente los recibiera como los recibió? ¿No fueron imprudentes quienes no cuidaron al presidente de la Nación en relación a que no firme esos supuestos acuerdos de confidencialidad?

¿No hubo imprudencia o liviandad? Que si el presidente no tenía nada que ver y fue estafado, ¿por qué, al día de hoy no denunció a Novelli ni a Davis ni a Godoy, o se presentó con un abogado en la causa que tramita en el juzgado federal de Martínez De Gorgi y tiene delegado Taiano?

Por eso me parece que adjudicarle a terceros, al presidente, la responsabilidad de no haberle impedido cometer un delito es no comprender el orden de subordinación: el presidente es el que manda. Por acá, por supuesto, la imprudencia y cualquier otra acusación que se pueda hacer, de orden moral o directamente jurídico, es al presidente.

¿Cómo deriva esto en la comisión investigadora? Porque me parece que, a partir de estos elementos, hay más argumentos para que la comisión investigadora pueda tener legitimidad para citar y, al mismo tiempo, la Justicia poder llevar adelante algo simultáneo. Fijate vos la velocidad que va todo: cuatro meses después, cinco meses después, pasa a tener una centralidad que me pregunto: ¿cómo sigue la comisión y cómo va a seguir allí el conflicto entre poderes?

Lo primero que nosotros también resolvimos es, por supuesto, denunciar al fiscal Taiano por haber obstruido, en parte, la labor de la comisión investigadora. Sabiendo nosotros muy bien cuál era nuestra función como comisión investigadora en el Congreso y cuál era la función del fiscal y del Poder Judicial, nosotros nunca quisimos invadir ninguna esfera del ámbito judicial. Toda la información que, a su vez, nosotros creíamos relevante para la investigación, previo a firmar el informe final, se la mandamos al juzgado y al propio fiscal. Es por eso que vamos a denunciarlo por la obstrucción de no habernos permitido en ningún momento acceder a parte del expediente y mantenerlo en reserva por más de un año.

Que, a su vez, si no tiene ni la voluntad ni la fuerza o no siente que esté acompañado por el propio Ministerio Público Fiscal, se aparte de la causa. A su vez, vamos a solicitar la interpelación del jefe de Gabinete, como en su momento solicitamos la interpelación de Guillermo Francos, y estamos analizando una denuncia penal a la luz de pruebas irrefutables y de varios de los capítulos del informe final que muchas veces dudamos si escribir lo que escribíamos en ese entonces. Hoy, esa ficción que por ahí a veces pensábamos que estábamos escribiendo, hoy se ha convertido en realidad.

¿En qué momento la prueba se hace tan fuerte, que genera una demanda política de que se cite al presidente, a la hermana del presidente, a la comisión investigadora y se genere un juicio político, concretamente?

Hoy tenemos que estar también conscientes de la relación de fuerzas que tenemos en el Congreso. Yo apelo, primero, a muchísimos de los bloques aliados, tanto de los gobernadores como muchos republicanos intermitentes y de ocasión que ayudaron a La Libertad Avanza para ponernos todo tipo de obstáculos para que la comisión no funcione. Y funcionó.

Y yo ahora apuntaría seriamente, a que podamos construir una mayoría de 129 para que esas interpelaciones salgan, para evaluar una segunda etapa investigativa en el Congreso y, seguir evaluando las responsabilidades políticas que, en este caso, ya están muy evidentes por parte del presidente de la Nación.

Porque acá el presidente fue necesario para que sucediera lo que sucedió el 14 de febrero. Y no es que fue engañado, sino que sabía muy bien lo que estaba haciendo, porque también recordemos otros comportamientos similares que ya habían tenido con otro tipo de lanzamientos muy parecidos a Libra, pero de otra envergadura.

Como el protocolo, el supuesto pago de reuniones para acercar al presidente en lo que fue el Tech Forum del Hotel Libertador, en donde ahora aparece Novelli hablando con la relacionista pública del hotel, diciendo que les preparen un champán de muy buena marca para poder celebrar lo que había sido ese encuentro del mundo de las tecnologías, del blockchain y de la cripto.

Mi pregunta es de orden político: más tarde o más temprano, salvo que no haya ningún avance en el próximo año y nueve meses que le queda a Milei de presidente, esto desembocaría en el Congreso en algún momento. Porque me parece que la evidencia de la prueba, más allá de los tiempos judiciales, me parece que va a haber un punto que esto va a llegar al Congreso.

Coincido con vos: esto va a tener una desembocadura muy fuerte en el Congreso. Y creo que no solamente la sociedad decidió no escuchar o creer, sino que creo que hay como un mal recurrente, que es el mal recurrente de la fuga de gran parte de la sociedad. ¿Cómo fugó en tiempos del menemismo? ¿Cómo fugó en tiempos del kirchnerismo? Y cómo está fugando en muchos aspectos en este momento.

Y creo que en eso, hay como una situación homóloga a lo que fue la primera etapa del kirchnerismo, a la primera etapa del menemismo, que por supuesto no está con una carga igual desde el punto de vista ideológico, pero sí es homóloga en relación al ejercicio del poder, en relación a la búsqueda de impunidad y en el uso de los mismos argumentos. Y creo que, por otro lado, nosotros tenemos el gran desafío de saber que hoy nos está tocando transitar un no lugar. Pero te diría, que es un no lugar donde uno quiere mantener ciertos principios, ciertos valores.

Pero puede transformar en un lugar, paradójicamente, en un enorme lugar.

Por eso, exactamente, en un enorme lugar. Quizás la amenaza de que se queden sin representación a partir de 2028 ahora modifique esta situación. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacer la autocrítica y poder ver de qué manera también perfilamos para adelante.

Que, por supuesto, hay que mantener una firmeza y nitidez en este presente, pero que también tenemos el enorme desafío de empezar a proponerle a la sociedad qué visión, qué valores, qué propuesta, qué modelo de desarrollo distinto al que nos propone Milei, y que también eso esté acompañado con una perspectiva de futuro y de esperanza. Este ya es un desafío para la Coalición Cívica, pero es un desafío para quienes hoy no estamos en los extremos que se retroalimentan y que les sirve o les sirvió en la última contienda electoral que tuvimos.

¿Qué están diciendo tus colegas, cuándo estiman que esto podría llegar a avanzar?

Nosotros, en estas próximas 48, 72 horas, vamos a avanzar con las denuncias contra Taiano, vamos a avanzar con las interpelaciones y vamos a avanzar con el pedido por escrito de los muchísimos interrogantes que todavía Milei, a pesar de las pruebas irrefutables y a pesar de lo que pusimos en ese informe final, sigue sin responder.

A mí, te soy sincero, ojalá no hubiera tenido razón o no hubiéramos tenido razón esos 14 diputados que no renunciamos a investigar durante esos meses en la Cámara de Diputados, porque acá lo que vemos es un comportamiento marginal, lumpen, que puso en una debilidad absoluta al presidente de la Nación y a su investidura, totalmente malversada y convalidada en las más altas esferas.

Y que el Presidente no diga nada…Vuelvo a esto: si él no tiene nada que ver y fue engañado, ¿cómo es que pasó más de un año y no los denunció? ¿Cómo es que no designó un abogado defensor para, por lo menos, tener vista en lo que se pueda del expediente que tramita en el juzgado federal y en la Fiscalía de Taiano?

Yo la verdad que tenía otra consideración de Taiano, más allá de las cuestiones puntuales que hablamos de la demora más que significativa en muchas de estas causas, o dos causas que mencionamos acá. Yo tenía otra consideración de Taiano.

Y creo que él, con todo esto, tiene que poder avanzar. En un año no citó a nadie a prestar declaración, ni testimonial ni indagatoria. Mantuvo el expediente en una reserva absoluta por la delegación que le dio en la investigación el juez Martínez De Gorgi. Argumentó infantilidades, diciendo que el sistema de carga informática del juzgado de Comodoro Py era de una manera y el del Ministerio Público de otra, y que es por eso que la prueba, los anexos que están incorporados al informe prelimina, que es lo que de alguna manera se reveló por Natalia, por la periodista y abogada Natalia Bolosín, tardaron estos 3 meses, casi 4 meses…