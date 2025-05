Mauro Icardi tocó fondo y ventiló todas las maldades que le hace Wanda Nara

Desde Turquía, el futbolista publicó una lista en la que volcó su dolor por el difícil momento personal que atraviesa.

Mauro Icardi explotó al leer y escuchar una gran cantidad de críticas sobre su viaje a Turquía con la China Suárez y los tres hijos de la actriz, quienes lo acompañaron para celebrar el nuevo título del Galatasaray. Indignado con los “opinólogos” que lo defenestraron por no llevarse a las nenas que tuvo con Wanda Nara, salió al cruce con un brutal mensaje en el que ventiló las maldades que le hace la empresaria.

“Para tantos que me preguntan por qué mis hijas no estuvieron en los festejos y los de mi pareja sí, acá va… y vamos a ir sacando las caretas que falta poco. La madre les impide salir del país. La madre me impide hablar con ellas. La madre impide que las vea. La madre recusa jueces porque obviamente no le dan lo que quiere. Hace seis meses que estoy en la Argentina para estar con las nenas y solo las vi un día. Las pericias psicológicas hechas por profesionales dicen que las menores repiten lo que les dice la madre (en criollo, les quema el cerebro)”, disparó enojado.

El descargo del futbolista no quedó ahí. También la acusó de exponer a Francesca e Isabella en las redes y denunciarlo para que él no pudiera hacerlo. Por último, dijo que pronto se conocerá la noticia más esperada. “Ahí me ocuparé de responder tantas mentiras, inventos y barbaridades para ensuciar el foco de lo real”, cerró.

Mauro Icardi explotó en las redes y hundió a Wanda Nara. (Foto: instagram/mauroicardi)

Apareció una prueba del insólito pedido que Wanda Nara le hizo a la China Suárez

Wanda Nara y la China Suárez están en boca de todos por la viralización de un mensaje correspondiente al 2017, año en el que todavía reinaba la buena onda entre ellas. Se trata de un tuit en el que la empresaria le hizo un insólito pedido a la actriz, que casi una década después se convirtió en la pareja de Mauro Icardi.

“¡¡¡Yo quiero sorrentinos!!! ¿A mi no me invitás?“, preguntó la rubia, y la ex Casi ángeles respondió: ”Yo les cocino, pero vegetarianos”. El intercambio se dio a raíz de un comentario de Zaira Nara, que se terminó distanciando de su amiga al descubrir que había tenido un encuentro hot con su cuñado en París durante 2021.

Wanda Nara y la China Suárez no se pueden ni ver. (Foto: instagram/wanda_nara – sangrejaponesa)

Lo que también llamó la atención fueron las reacciones de varios usuarios, que no dudaron en señalar a María Eugenia y tildarla de “roba maridos”. “¡Wanda, cuidado! La China se come a Icardi. Ni se te ocurra juntarte, quedate en Italia mejor. Vicuña es un mamerto”, opinó una seguidora. Ocho años más tarde, las mediáticas no se pueden ver ni en figuritas.

Fuente: TN