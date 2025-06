Mauro Icardi se fue con sus hijas del edificio de Wanda Nara, luego de 12 horas de tensa espera

El futbolista fue captado por la cámara de LAM cuando se retiraba del Chateau Libertador con sus dos nenas. El video

Luego de 12 horas de que Mauro Icardi llegó al Chateau Libertador para buscar a sus hijas, el edificio en el que ellas viven con Wanda Nara, el futbolista se marchó del lugar unos minutos después de las 21 horas.

LAM captó la salida del jugador con sus niñas, quien se marchó a toda velocidad con su camioneta, luego de muchas horas de negociaciones. En el medio se dio otro momento delicado: el camarógrafo del ciclo fue chocado por el vehículo. “Le pisó el pie cuando salía rápidamente con el vehículo”, contó Santiago Riva Roy, el cronista del programa, todavía agitado.

“En el asiento trasero iban sus dos hijas y justo cuando hacíamos unas imágenes, aceleró”, contó desde el barrio de Núñez. Ángel de Brito destacó el trabajo del Ministerio Público Tutelar. “Hay un control efectivo del ministerio”, señaló, sobre cómo serán los próximos días del futbolista con sus hijas, a las que tendrá durante una semana antes de partir a Estambul.

“Si él respeta la decisión de la justicia de hoy y a las abogadas, estas pobres minas que están desde hace 12 horas, él debería estar 3 o 4 días solo con las hijas y dentro de unos días compartiendo, no en la casa, algunas actividades extraordinarias con la China y sus hijos”, aseveró Yanina Latorre, luego de ver las imágenes.

Luego Ángel de Brito amplió lo que sucedió en el edificio en el que solían convivir la conductora de Bake Off Famosos con el futbolista: “Me están contando desde el Ministerio Tutelar, una fuente que tengo ahí, que lo que ocurrió en el departamento después de estas 12 horas de espera es que tras muchas charlas, lograron que Wanda ceda. Intervino la jefa de violencia familiar y de género de la policía porteña. Ella fue la encargada de convencer a Wanda que tenía que entregar a las nenas y que se vayan con su padre y con sus cuatro valijitas”.

“Le hablaron todo el día hasta convencerla. Primero fue la licenciada Mattera a la mañana y a la tarde y sobre la noche, llegó la jefa de violencia familiar y de género de la policía porteña que fueron los que lograron convencerla. Así que Wanda mañana se va a Miami, como tenía planeado, porque va a participar del Mundial de Clubes”, contó el conductor. Esta información fue súper cuestionada por Yanina.

Al momento de su salida, Mauro Icardi le pisó el pie al camarógrafo de LAM

“Si estuviera tan preocupada por las hijas y por qué es lo que van a hacer Mauro y la China, se quedaba acá por si las chicas quieren volver a su casa. Si a mí me tocara este quilombo y mis hijas se van en medio de este quilombo, con el padre y la fuerza pública, yo no me voy a Miami. La otra vez hizo lo mismo”, apuntó la panelista con dureza.

El extenso operativo, que arrancó a las 11 de la mañana y se extendió mucho después de la salida de Icardi a las 21 horas, fue foco de cuestionamientos. “Me están diciendo del Ministerio de Justicia que están estudiando la posibilidad de pasarle todo el costo de este operativo de hoy a Wanda. Que pague por todo lo que movió por incumplimiento y capricho. ¿Sabés la gente que necesita de la justicia en Argentina? ¿Es normal que esta mina esté 11 horas encaprichada con la China Suárez?”, contó Latorre. “Esto sucede porque es Wanda Nara y es una vergüenza”, se despachó De Brito.