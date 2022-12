Mauro Icardi llegó a la Argentina con sus hijos para reconquistar a Wanda Nara

El futbolista aterrizó en Ezeiza después de un largo viaje. Aunque intentó huir de los paparazzi por una puerta alternativa, no pudo evitar las fotos y se mostró con cara de pocos amigos.

Después del escándalo por la falsa reconciliación conWanda Nara, Mauro Icardi aterrizó en Buenos Aires con sus dos hijas, los tres varones de Maxi López y la mascota familiar. Los paparazzi lo sorprendieron en Ezeiza con cara de muy pocos amigos, ya que sabe que está en boca de todos por sus reiterados escándalos con la mediática.

El futbolista del Galatarasay turco intentó esquivar a la prensa y se retiró con los chicos por una puerta alternativa. Luego cargó las valijas en una combi y le pidió al chofer que los llevara a su casa, donde se reencontrarán con la modelo, que hasta este viernes habría estado en el departamento de la Avenida del Libertador con L-Gante.

Con esta visita, Wanda Nara celebrará sus 36 años -el próximo 10 de diciembre- en compañía de todos ellos. Sin embargo, tiene muy en claro que con Icardi ya no hay vuelta atrás en el plano amoroso, y su círculo íntimo ya comenta que está muy enamorada del músico de cumbia 420.

Mauro Icardi llegó a la Argentina. (Foto: Movilpress)

El mensaje con el que Mauro Icardi confirmó que había vuelto con Wanda Nara

“No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda”, escribió Mauro Icardi en sus redes sociales la semana pasada. Sin embargo, sus seguidores desconfiaron del posteo romántico y le dijeron que no podía caer tan bajo, ya que ella le había pedido el divorcio.

Mauro Icardi ya está en Buenos Aires: vino a festejar el cumpleaños de Wanda Nara. (Foto: Movilpress)

“Esta sería como la sexta temporada”, “Sos un boludo”, Como te gusta sufrir”, “Más que una película romántica son una de terror”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron. Horas después, la mayor de las hermanas Nara se vio obligada a romper el silencio y contar su verdad. “Intenté porque creo que una relación de tantos años se merecía otra oportunidad, pero no resultó”, sostuvo.

Mauro Icardi se mostró reacio con la prensa, pero se sacó fotos con la gente que le pidió selfies. (Foto: Movilpress)

El día que Wanda Nara confirmó su separación de Icardi y alimentó rumores de romance con L-Gante

A fines de septiembre, la mediática publicó una historia de Instagram para confirmar que ya no estaba en pareja con Mauro Icardi, con quien tuvo dos hijas. “Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, expresó.

Horas después, comenzó a mostrarse con L-Gante, a quien contrató para que fuera el modelo de su marca deportiva. Entre reunión y reunión habría surgido más que una amistad y él hasta le compuso una canción, a la que llamó “El último romántico”.

El videoclip de alto voltaje que grabaron no le cayó nada bien al futbolista, que criticó el vínculo que tenían y acusó a Wanda de ser el hazmerreír de todo el mundo. También la tildó de mala madre, ya que se ausentó durante un mes de su casa para trabajar en Buenos Aires.