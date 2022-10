Mauro Icardi desmintió estar separado de Wanda Nara y cruzó a L-Gante

El futbolista realizó un vivo de Instagram en el que habló sobre los rumores de romance entre su esposa y el cantante.

En medio de las fuertes versiones de romance, con embarazo incluido, entre Wanda Nara y L-Gante, Mauro Icardi salió a aclarar la situación en un furioso vivo de Instagram en el que aseguró él estuvo con ella en el fin de semana que viajó a Argentina y que su matrimonio no finalizó.

El futbolista no se privó de tildar a L-Gante de “payaso” y que las versiones de romance con su esposa son puras mentiras. “Wanda hizo una aclaración de que estamos separados. El fin de semana estuve con ella en Argentina y la pasamos bien, estuvimos juntos. Hasta el día siguiente que me volví, todo estaba más que bien”, aseguró.

“Les quería contar que hay gente que dice muchas mentiras, pero es hora de salir a aclarar algunas cosas. No es mi estilo salir a aclarar algunas cosas, duelen muchas cosas de las que dicen. El cien por ciento de las cosas están inventadas”, aseguró en otro comentario, mientras respondía las preguntas de sus seguidores.

MAURO ICARDI HABLÓ SOBRE SU RELACIÓN ACTUAL CON WANDA NARA

“Es su manera de decidir y de hacer públicas las cosas. Yo nunca me prendí en esa, pero desde ahora si la manera es hacerlo público, haremos todo público y le demostraremos a todo el mundo las cosas con la verdad. Si hay algo que tengo es que no soy mentiroso, si es para bien o para mal, siempre digo la verdad. Ya me harté de tanta mentira, de tanto invento así que será así de ahora en adelante”, agregó el futbolista.

En otro apartado, Iacardi le contó a Ángel de Brito, que lo asaltó a preguntas que “Wanda pide la separación hace un año, según ella, y nunca lo hace. Obviamente alguna vez terminará siendo verdad, pero hace un año que dice que se quiere separar y después hay un chantaje, una amenaza, hay algo y nunca se separa”.

A la hora de asumir su responsabilidad en esta crisis, Mauro Icardi reconoció que “se creó un ambiente un poco raro después de lo que pasó el año pasado. Tampoco voy a aclarar qué fue lo que pasó o no pasó. La gente que lo sabe y la que lo tiene que saber, en primer lugar, Wanda, saber toda la verdad”, dijo sobre su affaire con la China Suárez.

“Eso desencadenó algo, pero ella sabe la verdad de lo que pasó y lo que no pasó. Después hubo un perdón, no sé si sincero o no, y muchas cosas en el medio. Y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal, pero deja claro que no estamos divorciados. Para mí, las cosas se hablan en persona, no con mensajitos que dicen ‘me separé’”, señaló el delantero del Galatasaray Spor Kulübü.

“El año pasado también dijo ‘me separé’ y fue una mentira. Vivimos otro año juntos así que no hay motivo”, dijo Icardi, que también se refirió a su rol como tutor de los hijos de la mediática con Maxi López.