Mauricio Macri: “Somos más que el presente”

“La Argentina tiene que superarse porque ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones. Estamos acá mirando el futuro”, dijo el expresidente en su discurso. Además, el PRO dio su opinión sobre el caso Adorni.

El PRO mostró músculo este lunes por la noche cuando desarrolló la cena anual de su Fundación Pensar, con la presencia de sus principales referentes en La Rural y mensajes dedicados a su presente y futuro, con la plena intención de ser un actor relevante en el escenario político.

Entre los casi 500 presentes estuvieron Mauricio Macri, titular del espacio amarillo, María Eugenia Vidal, presidenta de la fundación, Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, y Cristian Ritondo, la cabeza del bloque de la fuerza en la Cámara de Diputados. No acudieron Diego Santilli, Ignacio Torres ni Rogelio Frigerio.

Por lo bajo, para el partido aliado del oficialismo, el diagnóstico es muy claro: el Gobierno debe expulsar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que con escándalos acumulados por crecimiento patrimonial no declarado, domina la coyuntura política del Gobierno de Javier Milei desde hace semanas.

“Lo peor que hay en el mundo es improvisar. La Argentina tiene que superarse porque ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones. Estamos acá mirando el futuro”, dijo Macri en su discurso.

Por su parte, Vidal dio el discurso más enérgico y cargado de pulso político. Dijo que “el PRO está lleno de presente”. Y sostuvo sin vueltas: “Queremos ser mucho más que presente. Siempre apostamos al futuro. Queremos ser anfitriones del futuro y estamos formando futuros líderes públicos”. Asimismo, comentó que se encuentra “trabajando sobre lo que la Argentina necesita para los próximos diez años”. “Queremos ser protagonistas del próximo paso, de la estabilidad al desarrollo. La estabilidad que genera que el desarrollo sea para siempre”, indicó.

También habló Jorge Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad, quien resaltó la gestión que lleva adelante. “No vamos a frenar un proceso que ya está pasando, sino que estamos dispuestos a liderarlo, como siempre lo hicimos desde el PRO: con visión, método, equipo y decisión. Esta Ciudad se anima a repensarse, convoca a los mejores y nunca va a renunciar a ser ese faro de la Argentina posible. Vamos a defender la Ciudad de aquellos que creen que es mejor vivir de otra manera, más caótica, más desordenada, donde la persona no tiene tanta libertad. No renunciaremos a ese estilo de vida que abraza la libertad, el sentido común, la convivencia ordenada y el respeto por el otro”, prometió.

Ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas, por lo bajo, las figuras del PRO no esquivaron el tema Adorni. Públicamente, no van a señalar qué tiene que hacer el oficialismo. Explican que el Gobierno tiene que resolver su problema con el exvocero presidencial y cuenta con las herramientas para hacerlo. Pero al mismo tiempo son categóricos sobre lo que debería suceder: “Se tiene que ir”.

El evento fue organizado por Vidal y su equipo y tuvo como eje la inteligencia artificial, la innovación y el desarrollo, con Santiago Siri hablando sobre tecnología con Mauricio Macri. El expresidente dialogó con el experto sobre los desafíos son dejar de mencionar que la IA necesita regulación. Citó su experiencia del año pasado, cuando en un vídeo hecho por IA, dijo que la candidata del PRO en la Ciudad se bajaba de la contienda electoral.

En los históricos salones de la Sociedad Rural, en Palermo, la cumbre reunió a legisladores nacionales como los diputados Cristian Ritondo, Martín Ardohain, Fernando de Andreis y Florencia de Sensi; los senadores Martín Goerling Lara, Andrea Cristina y Victoria Huala.

Ya comenzó la Cena Anual de la Fundación Pensar 2026: Anfitriones del Futuro. ✨ pic.twitter.com/bkvd35lJwM — Fundación Pensar (@fpensar) April 13, 2026

Fuente: Perfil