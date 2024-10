Mauricio Macri sobre Javier Milei: “La gente lo votó sabiendo que tenía una psicología especial”

El expresidente disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba y marcó que “la gente no es tonta, votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación y él no está haciendo algo distinto de lo que propuso”.

El expresidente Mauricio Macri, quien elogió en reiteradas oportunidades al mandatario Javier Milei pero también expuso sus cuestionamientos, afirmó que “la gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial”.

Durante su disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Macri se refirió al temperamento de Milei: “Él da a veces batallas que no debería dar, pero la gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial. La gente no es tonta, votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación y él no está haciendo algo distinto de lo que propuso”.

En tal sentido, recordó las promesas electorales del jefe de Estado, durante la campaña política de 2023. “No fue a decir ‘síganme que viene la revolución productiva’. Dijo que vino a hacer algo y lo está haciendo. Plantea las cosas en forma áspera pero para mí la autenticidad lo vale”, marcó.

En tanto, la periodista Gabriela Pepe analizó en De Una, por C5N, analizó los dichos del expresidente y su visión sobre el mandatario. “Macri viene marcando desde hace tiempo que no comparte las formas de Milei pero lo que vimos en los últimos movimientos es que el PRO se convirtió directamente en un socio de La Libertad Avanza, a pesar de estas críticas que marcó Macri”, expresó.

También, advirtió por la pérdida de apoyo de los votantes del PRO, que preside el exmandatario, al economista libertario: “En muchas encuestas se ve que hay una pérdida de apoyo a Milei que está en muchos electores del PRO. Macri deja en claro que está de acuerdo con el rumbo económico y que hay cosas que está haciendo Milei que él hubiera querido hacer y no lo pudo o no lo dejaron”.