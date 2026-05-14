Matías Tabar, el contratista de Adorni: “Parece que los únicos que hemos evadido somos Manuel y yo”

Dijo que es “muy normal” la evasión en el mundo de la construcción y en su justificación incluyó al jefe de Gabinete.

El contratista Matías Tabar admitió que es “muy normal” la evasión en el mundo de la construcción y en su justificación incluyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo”.

“Acá parece que los únicos dos que hemos evadido serían Manuel y yo. Hay muchas cosas de la de de la Argentina de hoy para solucionar. Yo vengo con una profesión totalmente distinta, que todo en blanco, declarado, todo factura”, dijo Tabar en una entrevista con Nelson Castro en Radio Rivadavia.

Y siguió su relato: “Estos últimos años que estuve en el tema de la construcción y llama mucho la atención porque es un tema que habría que tratar de solucionar“.

Según Tabar, “ninguna persona” de la Argentina que “se esté construyendo una casa hoy puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción en cuanto a si tiene que declarar todo”.

“Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco, como se dice ahora, te de. No es que a mí vino él (Adorni) y me propuso hagamos esto y tiene que ser en negro”.

🔴 “ME SHOCKEÓ LO QUE DIJO MILEI”



Matías Tabar, contratista que realizó refacciones en la casa del country de Manuel Adorni, dialogó con Nelson Castro (@nelsonalcastro) sobre los dichos de Javier Milei, quien lo calificó como “mentiroso, militante kirchnerista”.



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Matías Tabar y su declaración clave en la causa Adorni

La declaración judicial de Matías Tabar, el contratista que llevó adelante la remodelación de la casa que Manuel Adorni tiene en el country Indio Cua, desató una fuerte conmoción. El constructor aseguró ante el fiscal Gerardo Pollicita que el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, destinaron unos 245 mil dólares a las obras de refacción y decoración de la propiedad, pagos que, según dijo , se realizaron en efectivo.

El expediente incorporó además una serie de chats entre ambos previos a la declaración, donde el jefe de Gabinete intentó contactarlo para hablar sobre su presentación ante la Justicia.

Durante su paso por tribunales, el contratista no solo describió los trabajos realizados en la vivienda, entre ellos, la construcción de la famosa cascada en la pileta, sino que además aportó documentación y entregó su celular para que investigado.

Los peritos buscan recuperar mensajes, fotografías, audios y otros elementos vinculados con las obras y con el vínculo entre el funcionario y el contratista.

🔴 “SABÍA QUE AL DECIR QUE RECIBÍ PAGOS EN NEGRO IBA A TENER CONSECUENCIAS”



Matías Tabar, contratista que realizó refacciones en la casa del country de Manuel Adorni, dialogó con Nelson Castro (@nelsonalcastro) sobre la realidad que atravesará a partir de ahora con el proceso… pic.twitter.com/WIUprZUYlw — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) May 14, 2026

Matías Tabar, el votante de Milei desilusionado por el ataque del Presidente

En una de sus aparciones en redes, el contratista de Adorni escribió un duro mensaje en contra Javier Milei, quien lo había tratado de “militante K” y lo había acusado de tener un “prontuario dudoso”.

Publicó en su cuenta de X: “Tristeza, Angustia, dolor en el corazón, escuchar al presidente de la Nación, Javier Milei, cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza”.

Fuente: Perfil