Matías Morla llamó “corrupto” a Mario Baudry

Matías Morla, el abogado y exapoderado de Diego Armando Maradona, tuvo durante su declaración testimonial un duro cruce con su colega Mario Baudry, quien representa al hijo menor del “10” y a quien acusó de “corrupto”, de vender los audios de la causa a los medios y de no haber denunciado cuando era funcionario público que al astro del fútbol le suministraban alcohol y drogas meses antes de su fallecimiento.

El entredicho, que requirió de un llamado de atención de una de las fiscales, se dio durante la testimonial que el lunes brindó Morla en la causa en la que se investiga el presunto homicidio con dolo eventual de Maradona, en el momento en el que el testigo era interrogado por las partes.

La pregunta que desencadenó el incidente fue cuando Baudry, abogado que representa al hijo menor del ídolo y que además es la actual pareja de Verónica Ojeda, exnovia de Maradona, le consultó a Morla por qué no procedió a desvincular del entorno a Carlos “Charly” Ibáñez, un prófugo de la justicia que según algunos testigos le daba al exfutbolista pastillas, alcohol y marihuana, meses antes del deceso, cuando vivía en Brandsen.

“Respecto a que ‘Charly’ Ibáñez, pariente de Rocío (Oliva), éste tenía una orden de detención. Usted, Dr. Mario Baudry era en ese momento Jefe de Gabinete del Sr. Ministro de Seguridad, hasta que lo echaron por corrupción. Por hacer negocios con la policía juntando sobres, estando en la actualidad siendo investigado por la fiscal (federal de Quilmes) Silvia Cavallo”, lanzó Morla, según consta en la declaración a la que accedió Télam.

El exapoderado de Maradona le recriminó que “como funcionario público, teniendo conocimiento de la situación de Ibáñez, tenía la obligación de actuar, y por eso deberá responder”.

“Esto fue antes de que Berni, quien sí es un hombre honesto, lo haya echado por corrupto, y usted sabía esto, porque su pareja se lo habría afirmado. Pero usted es tan ´tontorrón´ que no se da cuenta que está cometiendo un delito y lo cuenta como algo gracioso en los medios de comunicación”, agregó Morla.

El penalista continuó con su ataque a Baudry y en otros tramos de la testimonial dijo que lo investigan por “enriquecimiento ilícito”, que era “una persona indigna de crédito” y que “vendió los audios” de la causa Maradona “a todos los canales de televisión” y hasta le pidió a los fiscales que le abran una causa por “el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público”.

En la declaración quedó como constancia que la fiscal Laura Capra interrumpió a Morla, le llamó la atención y le pidió que se limite a contestar las preguntas de las partes.

Entonces, el abogado explicó: “Yo nunca vi marihuana en la casa de Maradona, y nunca permití que alguien ingresara algo que no vi. Diego se murió sin droga en su cuerpo”, pero siguió apuntando a Baudry: “El que sí vio fue usted, porque lo vio con Ojeda, entonces el que cometió el delito fue usted”.

Y agregó: “Yo desconocía que Ibáñez estaba suministrando bebidas alcohólicas o drogas a Diego. Cuando yo me enteré que tenía orden de detención, se lo informe al comisario de la DDI”.A partir de las acusaciones de Morla, Baudry dejó asentado en el acta que “en virtud de las agresiones del testigo”, no iba a formular más preguntas.

Consultado sobre las acusaciones que lanzó Morla, Baudry le dijo a Télam: “Las mafias funcionan así. Tratan de tapar el sol con la mano y es imposible”.

“Acá lo importante es que a Diego el día 17 y 18 de agosto de 2020 le sacaron lo último que le quedaba, que era su nombre y su imagen, y que a partir de ahí lo dejaron a su suerte y se murió solo y pobre tirado en una cama puesta en una sala de juegos, sin privacidad y sin baño”, señaló Baudry.

Morla también tuvo un cruce con otro de los letrados, Federico Guntin, uno de los que representa como particulares damnificadas a las hijas del “10”, Dalma y Gianinna Maradona.

Cuando Guntin le preguntó si estaba en conocimiento de que había drogas y bebidas alcohólicas en la vivienda de Brandsen, Morla le respondió que “no”, pero cuando el letrado le repreguntó si sabía quién las administraba, contestó: “No. Según entiendo fue Pablo Escobar quien administraba la droga en los 90′, pero está muerto ahora, así que no sé quién lo hace”.

Morla también apuntó contra las representadas por Guntin cuando el abogado de las hijas del “10” le preguntó quién habilitaba las comunicaciones con Maradona.

“Diego hablaba con quien quería. Tenía comunicaciones constantes con Rocío Oliva, las hermanas, y los amigos. Ahora, si a sus dos clientes no las quería entender, era por una cuestión diversa, y no porque no lo dejaran. El problema de comunicación era porque él no quería hablar”, afirmó Morla y lanzó una dura acusación contra Dalma y Gianinna: “Él pensaba que sus hijas le habían robado. Eso lo ponía triste. Por eso cuando llamaban no quería hablar con ellas”.

Próximas indagatorias

Este miércoles será el turno de que amplíen sus testimoniales en la fiscalía Christian Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla y quien era secretario personal de Maradona y convivía con él; y el sobrino del exfubolista Jhonatan Espósito, quien también vivía en la casa de Tigre en la que murió Diego hace 11 meses.

Pomargo fue citado a las 10, mientras que Espósito declarará a las 13, en la sede de la Fiscalía General de San Isidro en la calle Acassuso 476.

Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria que está bajo investigación penal en la justicia de San Isidro, y por el caso hay siete profesionales de la salud imputados por “homicidio simple con dolo eventual”.