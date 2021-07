Matías Morla, contra Dalma y Gianinna Maradona: “Sacaron 100 mil dólares de una financiera”

El abogado dice que esto ocurrió tras la muerte del “10” y advierte: “La condena social la tienen ellas porque abandonaron al padre, no la tengo yo”.

“Es algo más hollywoodense para la prensa: ‘Apartaron a Morla, lo van a investigar’… Están hablando de investigarme a mí por el homicidio, pero ya va a pasar un año y no pisé el juzgado”. Matías Morla (42) no se inmuta por la reciente decisión judicial que ordenó, en plena feria y con el magistrado original de la causa de vacaciones, apartarlo como abogado de cuatro hermanas de Diego Armando Maradona en el expediente por la muerte del astro, aunque avisa que apelará.

En una entrevista con Clarín en su oficina del edificio ZenCity, en Puerto Madero, que fue allanada en abril pasado al mismo tiempo que la Justicia prohibía al uso comercial de las marcas incluidas en su firma Sattvica, el abogado y mano derecha del Diez apunta con todo contra Dalma y Gianinna, las hijas mayores del campeón del mundo en México 1986.

Morla dice ser víctima de “una campaña de desprestigio” por parte de las dos hijas del ex futbolista, fallecido el 25 de noviembre último en un chalé del barrio privado San Andrés, en Tigre, adonde cumplía una internación domiciliaria tras la operación por un hematoma subdural, realizada 22 días antes en la Clínica Olivos.

Y aprovecha para revelar un episodio, ocurrido supuestamente después de la muerte del “10”, en un local del centro porteño, en dos oportunidades. “Todo tiende a la plata. ¿Saben algo? El cariño de Dalma y Gianinna Maradona no termina con el padre muerto: sacaron 100 mil dólares de una financiera“.

“Tengo la fecha y el lugar, seguramente después de esta afirmación me van a citar a declarar e iré con gusto. Diego Jr., Jana Maradona, que es una gran persona, y Verónica Ojeda, no van a asustarse de lo que digo porque les habrán dado 25 mil dólares que les corresponde a cada hermano. Si no la dividieron, le está sacando plata a Maradona, al acervo hereditario y cometiendo un delito. Es evasión tributaria porque una financiera es un medio clandestino de sacar dinero”, asegura.

-¿Qué significa este fallo del juez Diego Martínez de que no puedas ejercer como abogado de las hermanas Maradona en la causa por la muerte?

-Lo que están haciendo acá es prohibirle a las hermanas de Maradona (Ana Estela, Rita Mabel “Kitty”, María Rosa “Mary” y Claudia Nora “Cali”) que yo sea su abogado. Es más contra ellas que contra mí. Es una decisión polémica que se tomó entre sombras y medianoches. El juez asumió un viernes y resolvió un lunes.

-¿Vas a apelar la medida?

-Ya estoy preparando un recurso de apelación, pero yo no soy patrocinante, no tengo poder. Soy un abogado que asesora en esos actos. Ahora sigue Yamil (Castro Bianchi), que es de mi estudio jurídico. Creo que es algo más para satisfacer a las peticionantes que para hacer justicia. La Sala III fue la que admitió a las hermanas como particular damnificado, así que voy a insistir por esa vía. Después evaluaré algunas conductas respecto al juez.

-¿Qué pasa con el millonario negocio de la marca Maradona?

-Acá el objetivo de ellas (por Dalma y Gianinna) es la marca, no hay otro. Y el objetivo ese no va a tener frutos porque la idea de Maradona y su voluntad se manifestó en más de 28 oportunidades respecto a la marca. En 2014 dicen que cuando Diego le dio la marca a las hermanas, no estaba sano mentalmente. Hablan de la capacidad cognitiva, pero sí lo estaba entonces para darle a Gianinna tres pagos de 600.000, 300.000 y 600.000 pesos.

-¿Cuándo se va a resolver esto a nivel judicial?

-El 9 de agosto. Frenar esa marca trajo complicaciones, más especialmente para las hermanas. Diego me dio a mí la obligación de solventar a sus hermanas y parte de eso es por medio de la marca. No van a poder con las hermanas, más allá de lo que diga un juez. Hay 17 escritos de Diego mostrando esa voluntad de las hermanas viviendo bien, como se merecen.

-¿Qué decía Diego de sus hijas?

-‘No me vienen a ver nunca’. Mirá la imagen de desolación del Año Nuevo de Maradona en Dubai (muestra la fotografía). Yo pasé así ocho años nuevos. Ahí éramos tres personas: Rocío Oliva, yo y Diego. Se están dando cuenta varios que abandonaron al padre.

-¿Qué pasó con la plata que tenía?

-La plata de Maradona la entregué yo cuando se murió. Las cosas de Maradona, la baulera de Dubai, la baulera de acá, los oficiales de cuentas, los números de cuentas, los montos, los entregué yo. ¿Qué entregó Villafañe? ¿No se da cuenta el resto de los herederos? La gente no es tonta, se está dando cuenta que lo abandonaron, que lo estafaron, que le robaron. Eso es evidente. Quisieron llenar una plaza y llevaron 200 personas. Si voy con las hermanas, va más gente.

-¿Tenés temor que vayan por vos en el expediente judicial por la muerte de Maradona?

-Cuando me quieran citar para dar explicaciones, acá estoy. Nunca me llamaron por la muerte ni de ningún juzgado. A mí me investigaron hasta cuánta sangre tengo en el cuerpo, sin embargo estoy sentado acá y no fui a ningún juzgado.

-¿Estás conforme con la investigación?

-La fiscalía está trabajando bien, salvo el comentario que me hizo en mi apartamiento. También quiero decir algo importante: dicen que yo, por la amistad que tengo con (el psicólogo Carlos) Díaz o el conocimiento con (el neurocirujano Leopoldo) Luque, iba a hacer algo en contra de la verdad del expediente. Estábamos en el mismo grupo, no puedo desconocer eso. ¿Ahora saben lo único que hice yo en el expediente? Decir que no era nula la junta médica. Estoy diciendo que la junta, por cierto polémica, es válida.

-¿Qué puede pasar con la sucesión?

-Dalma y Gianinna entran en causas de desheredación, de indignidad, sin duda, fácilmente. Cuando aporte elementos a la sucesión, van a entrar en causas que son indignas.

-Dalma decía que no le permitías ver a su papá.

-‘A mí no me dejaba pasar’, dice Dalma, pero Gianinna entraba. A veces me pregunto al revés: ¿Cómo hace para dormir esta chica que no vio al padre, se murió y la gente la acusa de abandonarlo? ¿Quieren echarle la culpa a Morla? Acá estoy, tengo el cuero sobrado como para bancar estos golpes pero no resisten la más mínima lógica.

-¿Creés que Diego murió en un lugar acorde a lo que él merecía?

-Primero, la casa la alquiló Jana Maradona. Y la vieron Gianinna, Diego y Kitty Maradona. Si ves la casa, lo que se está mostrando es algo completamente lamentable… Sé mucho más de lo que dicen pero no le voy a faltar el respeto a mi amigo. Diego estaba mal. Alquilar esa casa vale 7.000 dólares por mes.

-Pero no había cuestiones médicas indispensables para un paciente cardiológico.

-Lo que hay que hablar es si tenía aptitud médica, porque hay gente que vive debajo de un puente y está viva, hace años. Ahora si tenía requisitos para un tema médico está claro que no, se murió y no había cuestiones básicas. Cuando Swiss Medical advierte que no está para una casa, vos lo podés llevar al palacio de la Reina Sofía y también se va a morir.

-¿Y por qué se murió Diego?

-Diego se murió y su corazón estaba mal. Eso es irrefutable. Que Diego se murió del corazón puede pasar por varios motivos, por qué no lo vio un cardiólogo o si lo vio y se equivocó es un tema de la fiscalía que está investigando. Diego se hubiera muerto igual en cualquier lado. Es un tema que va a terminar en un juicio oral con muchos médicos declarando. Son cuestiones estrictamente vinculadas a la salud.

-¿Hay alguna cuestión que te complique en la causa?

-En el expediente no hay ningún acto donde yo quiera cambiar el rumbo de la verdad. Ninguna cabeza delirante puede pensar que yo voy a ayudar a alguien que mató o esté involucrado en la muerte de Maradona.

-¿Y los juicios contra Claudia Villafañe?

-Diego la denunció en más de 10 procesos, todas causas que están en trámite. Claudia no es como Morla que no fue a un juzgado. Claudia fue a un juzgado. La indagaron, tiene multa, no devuelve las cosas, le allanaron la casa y la oficina dos veces. Todos sabemos lo que opinaba Maradona de ellas tres. Es evidente eso.

-¿Realmente creés que el único interés que las motiva a Dalma y Gianinna es el dinero? Parece increíble.

-Mil por mil… mil por mil. Están educadas con el tema de la plata y la mentira. Cuando nació Diego Jr. cerraron una cuenta de Maradona que está en Uruguay ahora con dos millones de dólares. Por eso no entiendo el comportamiento del resto de los herederos.

-¿Cuántos millones hay en danza con la herencia?

-Varios, pero todos los actos que están llevando adelante son actos torpes, porque frenar la marca, ¿qué te conviene? Estás complicando a las hermanas. Siempre perjudicando a las pobres señoras, que conmigo van a contar hasta la última gota de mi sangre.

-¿Cuándo lo viste a Diego por última vez?

-Habrá sido una semana antes de morir, en la casa que falleció. No estaba melancólico, pero estaba con una voz muy ronca, rara, como aguda por momentos. Ahí fue la despedida nuestra. En un momento entendí que Diego necesitaba médico, no abogado. Entonces dije ‘me corro y, cuando se recupere, estoy con él’. Participaba escuetamente. Dejé el espacio para las hijas, dejé el espacio para los médicos y ahí a Diego lo abandonaron, le faltaron el respeto, se robaron cosas.

-Vos defendiste el accionar de Luque apenas ocurrió la muerte, ¿lo seguís defendiendo?

-Cuando Diego estaba mal a las tres de la mañana, al que llamábamos e iba corriendo era Luque, no puedo olvidarme de eso. Me consta el cariño que le tenía Diego, era muy profundo. Y después está la parte médica, que es la Justicia la que va a decidir. No puedo ahora condenar a Luque para que vayan a la casa y le peguen un piedrazo por la calle, porque ese movimiento de escrache nazi que hacen Dalma y Gianinna en contra mía yo no lo hago.

-¿Para vos es responsable de su muerte?

-Es un tema que tienen que resolver los médicos y no abogados en un set de televisión que piensan que son Johnny Depp. Dejemos a la Justicia actuar, dejemos a los médicos actuar. Acá lo que está pasando es que hay presiones a funcionarios judiciales.

-¿Vos sufriste alguna?

-A mí me hace tres meses hicieron tareas de inteligencia clandestina. Un comisario. Lo denuncié en La Plata y lo supo (Sergio) Berni, que es honesto. Se destapó la olla y el que le pidió las tareas de inteligencia clandestinas se abrió. Dijo ‘no, yo no le pedí nada’ y lo echaron al comisario.

-¿Qué te dice la gente cuando andás por la calle?

-Como todos los días en el mismo restaurante, desayuno ahí y llevaba a mis hijos al colegio cuando había clases presenciales. Eso de la condena social es parte de un plan en el que pensaron: ‘lo metemos preso por homicidio y nos quedamos la marca’. Ahora festejan como un gol de Argentina en el minuto 90 el tema del patrocinio letrado que no ejerzo con las hermanas de Diego. La condena social la tienen ellas porque abandonaron al padre, no la tengo yo.

-¿Qué hay de cierto con el tema del consumo de alcohol y marihuana?

-Lo de la marihuana es una mentira. Diego no fumaba marihuana, fumaba puros. Si lo hacía, tampoco te lo diría, pero no lo hacía. Y el tema del alcohol, Maradona hacía lo que quería. Pero a la vez tenía una conducta intachable en eventos públicos. ¿Qué vas a decir? ¿Que Maradona era un discapacitado, como quieren decir las hijas, que tenía el elemento cognitivo afectado y después le daba regalos a ellas y salía en la tele a hablar?

-Decís que estaba en sus cabales.

-Maradona habló con (Vladimir) Putin, con (Nicolás) Maduro, con Rafael Correa, con Lula Da Silva, con el Papa, hizo un reality en vivo, un programa de una hora diaria en vivo en Rusia, ¿cómo vas a decir que estaba mal? Es una taradez, no resiste el más mínimo análisis, producto de mentes enfermas que quieren plata, nada más.

-¿Te reprochás algo cuando pensás que se pudo haber evitado la muerte de Diego?

-Como amigo hice todo bien: lo hice tener el poderío económico que él deseaba, lo hice firmar los contratos más importantes de su carrera, volvió a dirigir en el fútbol, hizo el Partido de la Paz, reconoció hijos que no tenía pensado en ese momento de su vida. Pero la cuarentena fue letal.

-Uno de los que más insiste para que se te investigue es Mario Baudry, el abogado y pareja de Verónica Ojeda ¿Cuál es tu opinión?

-Que es un curandero charlatán, que fue despedido por Berni, que tenía causas de corrupción, que todo lo que dice son pavadas, que tiene faltas de ortografía, que escribe ‘servía’ con b larga y después pone un tuit que dice ‘conmigo’ separado. Ya no está con Berni, porque después manda a hacer tareas de inteligencia clandestina. También le hizo una denuncia falsa a otro funcionario y el (ex) cuñado está preso, que es (Marcelo) Balcedo. Está más sucio que un perro mecánico. Pero ni me llega lo que dice. Me río. No es algo que me afecte.

-¿Con Jana seguís hablando?

-Jana es una excelente persona, no hablo más, pero es de lo mejorcito, muy buena persona. Y Verónica Ojeda también, pero está engañada por esta persona.

-¿Por qué tanto encono con Dalma y Gianinna, no hay chances de un acuerdo?

-Son años, yo no tengo nada personal. Mis enemigos son porque el destino los puso acá. También tienen problemas con otros, no solo conmigo, el listado es grande.