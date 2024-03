Matías Garfunkel habría perdido todo su dinero y estaría viviendo en un motorhome en el patio de Victoria Vannucci

Personas cercanas a la expareja confirmaron la información que circuló durante los últimos días. Según explicaron, la exmodelo se encarga de mantener económicamente a su exmarido a través de una mensualidad.

En las últimas horas salió a la luz información sobre el dramático presente económico que estaría atravesando Matías Garfunkel. Según trascendió, el empresario habría perdido todo su dinero y estaría viviendo en Estados Unidos en un motorhome que Victoria Vannucci alquiló para él.

Consultadas por TN Show, fuentes cercanas a la expareja confirmaron que Garfunkel habita en el patio de la casa que su exmujer alquila en Utah. Esto habría ocurrido luego de que el hombre debiera pasar tres noches en un refugio porque no tenía en dónde dormir.

Además, la empresaria también se estaría haciendo cargo de la obra social de su ex, quien está con tratamiento psiquiátrico debido a su bipolaridad. Más allá de los escándalos que enfrentaron en el pasado, ambos habrían optado por mantener una relación cordial por el bien de sus dos hijos en común.

Al ser consultada por TN Show sobre los motivos por los que los familiares de Matías Garfunkel no se hacían cargo de él, Victoria fue contundente: “Como dije hace un tiempo ‘El lujo es vulgaridad’. Hoy soy independiente y no quiero saber nada con ese mundo, soy libre y elijo no pedir nada para no ser rehén de nadie”.

El calvario que Victoria Vannucci vivió por una denuncia de Matías Garfunkel

Los conflictos entre Vannucci y Garfunkel comenzaron luego de que se firmara el divorcio. Aunque en un principio la separación se había dado en buenos términos, Garfunkel habría atravesado un cuadro de bipolaridad tras dejar de tomar la medicación correspondiente. Esto derivó en varias peleas con golpes, razón por la que terminaron en la Justicia.

“Estuve en una cárcel, fue tremendo. Fue una experiencia que no paraba de llorar y me quedé shockeada. Cuando hay bipolaridad en ese nivel y se te salta el… yo no puedo entender lo que estás haciendo y no hay cómo frenar si no hay medicación. Entonces fue muy fuerte para mí y nunca me lo hubiese esperado”, lamentó en una entrevista con Intrusos (América).

Consultada acerca de todo lo que vivió con su exmarido, evitó entrar en detalles, pero admitió: “Lo pasé realmente mal. Cuando una prioriza a los hijos, trata de mirar para adelante. Fue duro lo que pasó, pero hay que entender que hay una enfermedad en el medio y no quiero que los chicos piensen que yo no lo entiendo… No quiero que el día de mañana me reprochen por llevarme mal con su papá”.

Sobre la actualidad de los nenes, agregó: “Gracias a dios, Indiana y Napoleón están muy bien. Estamos todos los días tratando de hacer programas para que ellos también procesen todo lo que pasó y que entiendan que es lo que hay, que vamos a tratar de llevarlo como un equipo para que nada sea traumático”.