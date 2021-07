Matías Defederico hizo un furioso descargo luego de que le suspendieran la licencia de conducir

Molesto con la resolución, apuntó contra la Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana de la Ciudad.

Cinthia Fernández denunció al padre de sus hijas luego de ver unas historias de Instagram en las que Matías Defederico conducía con el celular en la mano y una de sus nenas en el asiento acompañante sin el cinturón de seguridad. La Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana de la Ciudad tomó cartas en el asunto y, tras realizarle una evaluación psicofísica de aptitud para conducir, decidió suspenderle el registro. El futbolista estalló en sus redes por la resolución: “Espero que le saquen las licencias a todos, sino lo tomaría como algo personal”.

La polémica se desató a comienzos de abril cuando el futbolista compartió la grabación en sus historias de Instagram. Su actitud fue repudiada por los usuarios de redes sociales, por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y por la bailarina que, al aire de eltrece, se sinceró: “A él le tengo pánico en el auto porque a veces, cuando estaba conmigo, manejaba con la rodilla porque iba con el celular”.

Este viernes la angelita habló de la resolución que tomó la Justicia por la que el ex Huracán deberá esperar seis meses para volver a agarrar el volante. En esta línea, Fernández explicó: “Dejé asentado todo porque no tengo una buena relación con él. Se lo dije un montón de veces. En mi casa lo puedo controlar pero cuando él se va ya no. En la comisaría me dieron vueltas para no tomarme la denuncia, pero insistí en que era un delito”.

Matías Defederico junto a sus tres hijas. (Foto: Instagram/mattdefederico).

Molesto, Defederico hizo un furioso descargo en Twitter donde exigió sanciones iguales para todos. “Espero que de ahora en más le saquen las licencias a toda persona -pública y no pública- que se filma manejando y que pone en riesgo la vida (como me dijeron a mí cuando filmé a mi hija adentro de mi barrio privado), sino lo tomaría como algo personal”, escribió.

Espero que de ahora en mas le saquen las licencias a toda persona pública y no pública que se filman manejando y que ponen en riesgo la vida como me dijieron a mi cuando filme a mi hija adentro de mi barrio privado, sino lo tomaría como algo personal. @InfoSegVial @pmcarignano — Matt20 (@matydefederico) July 2, 2021

Acto seguido insistió arrobando a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a su director ejecutivo, Pablo Martínez Carignano: “Espero que sigan haciendo su trabajo como lo hicieron conmigo porque tengo miles de videos y fotos de gente famosa cometiendo esta falta”. Sin embargo, advirtió que no lo sacará a la luz porque sus papás le enseñaron que “buchón nunca en la vida”.

Qué dice la ley

Defederico infringió dos artículos de la Ley Nacional de Tránsito: por un lado, la normativa dispone que todos los nenes de hasta 10 años deben viajar sujetados en los asientos traseros del vehículo, utilizando el Sistema de Retención Infantil (SRI) adecuado según su peso y tamaño. Además, está prohibido el uso del celular durante la conducción. Según el Observatorio Vial de la ANSV, el teléfono es el principal factor de distracción al volante.

El director ejecutivo de la ANSV se refirió al hecho exclamando que este caso tomó notoriedad por tratarse de un personaje público. “Fue un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se conduce. Desde la ANSV agradecemos el trabajo en conjunto con las jurisdicciones para ponerle un freno a estas de conductas que ponen en riesgo la seguridad vial. Manejar tiene que ser entendido como una responsabilidad, donde no haya lugar para este tipo de imprudencias, en las que la vida de una persona inocente puede estar en peligro. Para quien no lo entienda así, estas son las consecuencias”, advirtió.