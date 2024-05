Matías Alé enfrentó a Yanina Latorre por criticar sin piedad a su novia

El actor le respondió a la panelista por tratar a su pareja de “marginal” por una foto que posteó en la red.

Matías Alé enfrentó a Yanina Latorre por criticar con dureza a su novia, Martina Vignolo, y fue contundente.

Días atrás, la panelista de LAM (América TV) arremetió contra el humorista y su novia, y los liquidó por una foto que compartieron en la red.

La joven, 24 años menor que el humorista y oriunda de Mar del Plata, subió a sus historias de Instagram una postal en la calle Corrientes y escribió: “En plena calle Corrientes y con un vaso de Starbucks. Cumpliendo sueñitos“.

Yanina Latorre inauguró el lunes la sección “el marginal del fin de semana” en su programa, Yanina 107.9 (El Observador), y analizó la foto que posteó Martina en la red.

“Lo tenemos a Matías Alé y a su novia. Se sacaron una foto en calle Corrientes con un vaso de Starbucks… Parece que el sueño de la piba esta era ir a la calle Corrientes con un café de Starbucks. ¿Se puede ser tan marginal?“, sentenció.

“¿Esta gente sabrá lo que es un sueño? Cumplir un sueño es recibirte de médica… no eso. Estos dos sí que no tienen nada en la cabeza. Ella es de Mar del Plata, no viene del medio del campo con un tapa rabos, de un pueblo originario“, disparó Yanina Latorre.

Qué dijo Matías Alé tras la crítica de Yanina Latorre

Este jueves, el actor estuvo en Empezar el Día (Ciudad Magazine) y cuando le preguntaron por los dichos de la conductora, sentenció: “Martina es nuevita en el medio… entonces que una Yanina Latorre critique que ella subió una historia en calle Corrientes agradeciendo que estaba tomando un cafe y es su sueño… Yanina minimizó ese sueño, después voy a hablar con ella“.

“Martina es una mujer en un cuerpo de 22. Me dice, ‘Mati, yo quiero estar con vos, me importa estar con vos y si yo soy feliz tomándome un cafecito caliente en la Calle Corrientes, que yo no lo conocía, el Puente de la Mujer, que para mí es un montón’. Bienvenido sea”, siguió.

“Yo la amo a Yanina, no me dolió, cuando me la cruce se lo voy a decir. Lo que no quiero es que Marti sufra. Quiero contenerla. Los sueños se respetan“, aclaró Matías Alé.