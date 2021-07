Massoni quedó afuera

La Justicia frenó la candidatura de Federico Massoni. Los apoderados de Chubut Somos Todos apelaron ante la Cámara Nacional Electoral.

La Justicia Electoral rechazó la candidatura del ministro de Seguridad Federico Massoni para senador nacional por Chubut Somos Todos. Es por considerar que la Carta Orgánica del partido no cuenta con la posibilidad de sumar a extrapartidarios como candidatos.

La medida dictaminada por el juez Hugo Sastre de la Justicia Electoral, fue apelada por los apoderados del Chusoto con una medida elevada a la Cámara Nacional Electoral, que deberá definir en cuestión de horas.

La situación fue explicada por la secretaria electoral, Betinna Grossman: “Hay un artículo fundamental de partidos políticos. El Artículo 2, que condiciona, permite llevar extrapartidarios en aquellos casos donde la Carta Orgánica así lo decida. En la Carta del partido la posibilidad para integrar sus listas con personas no afiliadas o extra partidarios”.

Sobre el caso de Chubut Somos Todos, recordó episodios anteriores: “En 2013 tuvimos que el PICh no permitía extrapartidarios, después Das Neves se enojó porque el juez dijo que no. Fue por el PACh para Respetar la Carta Orgánica y crearon su propio partido. En el Chusoto, la Carta Orgánica, que la aprobaron en 2017, con reformas en 2015 y dos en 2016, aprobada en 2017. En esa Carta Orgánica en el sistema electoral no dice nada de extrapartidarios. Aplicando el artículo 2 de la Ley de Partidos Políticos no sería posible llevar extrapartidarios. Fue lo que entendió el juez”.

El presidente de Chubut Somos Todos, Máximo Pérez Catán, aseguró también que “el partido está tratando de tener las presentaciones en regla. En ese contexto estábamos convencidos de que el partido siempre tuvo en la redacción original de su Carta y en el espíritu de su creación la posibilidad de incorporar a extrapartidarios y específicamente había una definición que eso podía hacerse con 1/3 en listas de participación de no afiliados. Después una reforma amplió a 2/3. Pero se establecía que ese porcentaje de 2/3 tenía que ser por única vez. El artículo tenía por objeto que no hubiera ninguna restricciones a los extra partidarios. Y ese artículo el juez lo rechaza, porque dice que es imposible sostener que un partido con afiliados permita que todos puedan ser extrapartidarios”.

Insistió en “el convencimiento de la participación de extrapartidarios, ya que era una opinión bastante extendida. Y por eso se planteó este recurso. Para defender ese concepto. Desde la primera Carta Orgánica siempre se alentó la participación de extrapartidarios”.

