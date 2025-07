Massoni, el soldado de Patricia Bullrich en Chubut

El exministro de Seguridad de Chubut y actual abogado del diputado nacional César Treffinger, Federico Massoni, comenzó a sonar en las últimas semanas como uno de los posibles nombres para encabezar una lista de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025. Sin embargo, Massoni aclaró que, hasta el momento, la única que le mencionó el tema fue la ministra Patricia Bullrich pero que no hubo una propuesta formal.

“La única que me habló sobre mi posible candidatura a diputado nacional fue Patricia Bullrich”, afirmó Massoni, con quien -dijo- lo une una cercana relación, con reuniones permanentes cada vez que viaja a Buenos Aires. “Es la mejor ministra del gabinete”, sentenció.

Según explicó, Bullrich fue quien planteó la posibilidad de sumarlo a las filas libertarias, aunque reconoció que no tiene poder de decisión dentro del partido: “Ella no es autoridad del partido, es una importante pero reciente incorporación. Yo viajo mucho a Buenos Aires y casi siempre me encuentro con ella”

Las declaraciones del exfuncionario provincial se dieron en el marco de sus intervenciones como abogado defensor de César Treffinger, líder de La Libertad Avanza en Chubut, en medio de un conflicto político-judicial con el precandidato a diputado libertario Ricardo Bustos.

“Comparto el espíritu del gobierno del presidente Milei y de La Libertad Avanza, especialmente en lo que respecta al respeto a la ley, el orden y la seguridad, principios de los que siempre hablo con Patricia Bullrich”, señaló. Sin embargo, aclaró que su mirada política no se limita a una posible candidatura en ese espacio: “Yo por mi parte sigo avanzando en la creación de mi propio espacio”.

Fuente: La Voz de Chubut