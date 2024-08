Massa, Rodríguez Larreta y el tren fantasma viajan a Texas para disertar sobre energía

Organizado por la Universidad Rice, el ex ministro de Economía y el exJefe de Gobierno porteño participarán del seminario en el Centro de Estudios Energéticos en Texas.

El ex candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, participará de un seminario organizado por la Universidad Rice en el Centro de Estudios Energéticos del Instituto Baker en Huston, donde se discutirá el potencial de Argentina en gas y petróleo.

Pero el ex ministro de Economía no reaparecerá solo y compartirá panel junto a gobernadores patagónicos, Horacio Rodríguez Larreta, el diputado Nicolás Massot del bloque de Pichetto y la radical Danya Tavela.

Durante los meses como ministro de Economía, Massa logró la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que puso a la argentina a un paso de cambiar la ecuación energética y volver a poner a Argentina entre los exportadores de gas en una obra que se hizo contrarreloj luego de años de déficit energético y la necesidad de importar para prever el mercado interno.

Además, hablarán Agustín Gerez, ex presidente de ENARSA; Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de energía; Daniel Gerold, de G&G Energy Consultants; y Mariano Arcioni, ex gobernador de Chubut.

Entre los mandatarios patagónicos participarán el neuquino Rolando Figueroa; el rionegrino Alberto Weretilneck y el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella: “la ancha avenida petrolera del medio”, dijeron con gracias desde el Frente Renovador ante la consulta de este medio.

En la convocatoria abierta para becarios del instituto, destaca que Argentina posee una amplia gama de recursos energéticos, incluida la formación de esquisto -roca con alto contenido de minerales- de Vaca Muerta, que contiene la segunda mayor reserva de gas natural no convencional del mundo y la cuarta mayor de petróleo no convencional.

A su vez, del seminario participarán representantes de las principales petroleras con sede en Texas, el principal estado petrolero de Estados Unidos. Entre ellas, darán el presente Baker Hughes, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Halliburton y Occidental Petroleum, BP, Equinor, Saudi Aramco, Shell, SLB y Tenaris.

El Instituto Baker fue fundado en 1993 por el republicano James A. Baker III quien dirigió cinco campañas presidenciales en Estados Unidos y se desempeñó como jefe de gabinete y secretario del Tesoro del presidente Ronald Reagan y como jefe de gabinete y secretario de Estado del presidente George H. W. Bush, dice la reseña

Fuente: LPO