Massa: “Los intendentes tienen que cumplir dos mandatos y a otra cosa”

El impulsor de la ley que no permite más de dos gestiones consecutivas dijo que “nada ni nadie” lo va a hacer cambiar de opinión. Mirá el video.

Durante un encuentro con estudiantes universitarios, el presidente de la Cámara de Diputados de la nación, Sergio Massa, reiteró su posición en contra de las reelecciones indefinidas en los municipios bonaerenses: “Nada ni nadie me va a hacer cambiar de opinión”, dijo.

El impulsor de la normativa que en 2016 encontró eco político en la entonces gobernadora María Eugenia Vidal volvió a dejar en claro su posición sobre la ley 14.836 que puso como tope dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

“No hay acuerdo político, acuerdo electoral, no hay ninguna situación que me vaya a hacer cambiar de opinión respecto de que los intendentes tienen que cumplir dos mandatos y a otra cosa”, dijo este miércoles durante un encuentro en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso nacional con jóvenes estudiantes universitarios y profesionales en distintas áreas. “Sigo creyendo que las reelecciones indefinidas hacen daño y que por lo tanto tiene que haber un límite. Nada ni nadie me va a hacer cambiar de opinión”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados de la nación.

El tema preocupa a la dirigencia bonaerense y es parte del debate político. La ley, que deja sin margen de competencia a 95 de los 135 intendentes e intendentas en 2023, cuenta como primer mandato aquel que comenzó en diciembre de 2015 y “abarca a quienes, habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo, hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos (2) años, continuos o alternados”.

El año pasado, el presidente Alberto Fernández objetó el límite a las reelecciones y ese espaldarazo envalentonó a los intendentes que desde la sanción de la norma buscan huecos judiciales o interpretaciones rebuscadas a la norma para poder competir en las elecciones del 2023.

En este sentido más de una docena ya tiene resuelto el asunto debido a la toma de licencia en sus cargos antes del 10 de diciembre próximo para asumir funciones en el ejecutivo nacional o provincial.