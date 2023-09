Massa lanzó el Previaje 5

El ministro se mostró con Lammens, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y quien busca sucederlo, Adán Bahl; “No somos ese país de mierda que ellos dicen”, acusó, sin mencionar a sus rivales

Los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, lanzaron esta tarde en Paraná la quinta edición del Previaje, el programa de incentivos a la preventa de servicios turísticos nacionales. Massa, que compite por la presidencia, y Lammens, que se postula para la Legislatura porteña, se mostraron en el escenario con otros candidatos: el gobernador Gustavo Bordet, que busca un lugar en la Cámara de Diputados, y el intendente de Paraná, Adan Bahl, que compite por la gobernación entrerriana. Completaba el escenario la vicegobernador María Laura Stratta, candidata a legisladora provincial.

El plazo legal de la campaña inicia el 2 de septiembre, pero el oficialismo dejó en claro que no puede esperar. La presentación del acto estuvo a cargo de Bahl, que con sus primeras palabras marcó el tinte proselitista del evento, al destacar la necesidad de “acompañamiento” a la “visión” de Massa. “Nuestro objetivo es llevar adelanta en todas y cada una de las ciudades lo mismo que hemos hecho acá en Paraná. Y para eso necesitamos el acompañamiento, gente con visión, como la que tiene nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, para que toda esa potencialidades que tienen las ciudades de Entre Ríos, se puedan transformar de oportunidades a hechos concretos”, afirmó.

Lammens fue el segundo en tomar la palabra. “Previaje es sin ninguna duda la política pública más importante de la historia en términos turísticos”, afirmó el ministro. “Lo reconocen los más de siete millones de argentinos que la usaron”, agregó. “Sabemos que con el Estado presente solo no alcanza, que el Estado tiene que ser inteligente, eficiente, invertir bien. Y Previaje es una muestra cabal de que se puede”, completó.

“Estoy seguro que la gente que usó Previaje, y la que no, no quieren que no haya Estado. Lo que quieren es que haya mejor Estado”, insistió Lammens, en clara alusión a una de las banderas que enarbola el libertario Javier Milei. “Ya sabemos lo que pasó en la Argentina cuando hubo ajuste: el ajuste lo pagan los trabajadores, las pymes, las universidades”, completó.

Sergio Massa durante la presentación del Previaje 5Captura de Video

El tercero en tomar la palabra fue para el gobernador Bordet, que destacó los resultados del programa en Entre Ríos, al quebrar la estacionalidad del turismo local y convertirlo en una actividad constante a lo largo del año. Pero también cerró con un mensaje de campaña: “Hoy estamos aquí, además, Sergio, para poder plantear a las provincias argentinas esta visión federal que tiene tu gestión para poder lograr desarrollar más y mejores oportunidades, con más generación de empleo, más desarrollo económico y con un Estado que atiende y resuelve los problemas”.

Al tomar la palabra, Massa fue directamente a lo electoral, sin preámbulos ni disimulos. Presentó a Bahl como el “gobernador más votado de la provincia de Entre Ríos”, para deslizar: “En los medios de Buenos Aires no salió como el más votado, pero acá en los medios de Entre Ríos contaron la verdad. En realidad, el domingo contaron una cosa allá en Buenos Aires y cuando se enteraron la verdad, no contaron más nada”. En rigor, de manera individual, Bahl obtuvo 5847 votos más que Rogelio Frigerio, pero la interpretación de Massa deja afuera que, en la sumatoria de candidatos, Juntos por el Cambio superó largamente al peronismo por más de 50.000 votos.

Más allá de los detalles, Massa remató: “Gracias a todos los entrerrianos que también me acompañaron y me permitieron ser el candidato a presidente más votado de la provincia de Entre Ríos”.

“Perdón gobernador por esta digresión política”, agregó el ministro, para enfocarse en el anuncio. Pero no sin antes abrir otro paréntesis de campaña: le agradeció a los entrerrianos por el voto “a pesar de lo difícil de lo que nos toca vivir, de la crisis que tenemos que atravesar y que está terminando, y que nos permite mirar un 2024 y un futuro mucho mejor”.

Massa definió al turismo como una “maravillosa máquina de dólares” y al Previaje como “la decisión del Estado de invertir en una política para promover una actividad económica”. Y prosiguió: “¿Qué significa para la gente? Que el Estado le devuelve desde septiembre hasta el 17 de octubre el 50% de lo que gastan, hasta $100.000, para poder hacer turismo de fin de semana, turismo de montaña, para venir a Entre Ríos y a las termas, obviamente. Para seguir conociendo ese ‘con qué’ que tenemos los argentinos”.

“Los argentinos tenemos ‘con qué’ salir de la crisis, tenemos ‘con qué’ salir adelante, tenemos recursos para venderle al mundo, como fue este junio, récord de la historia argentina en ocupación hotelera”, continuó el ministro-candidato. “Estamos en un momento muy lindo de turismo receptivo extranjero que nos sirve para generar divisas”, agregó, sin mencionar la contracara de esa realidad: la fuerte devaluación del peso que, junto a la inflación, carcome los salarios.

Casi de inmediato, las elecciones volvieron a escena. “¿Qué es lo que queremos contar? Que para nosotros el Previaje 5 es un hito más en un camino: que va a haber Previaje 6, 7, 8, 9 y 10 si nosotros seguimos adelante y si en octubre y en noviembre los argentinos nos dan la oportunidad de seguir adelante”, afirmó Massa, para señalar que hay otros candidatos “que dicen que el Previaje y que Aerolíneas son un gasto y que viaje el que pueda”.

“La verdad, como no somos ese país de mierda que ellos dicen, sino que somos esta belleza imponente [dijo, mientras señalaba el paisaje de barrancas y la ribera del Paraná], lo que queremos es que cada argentino y argentina tenga la oportunidad de conocer y recorrer ese ‘con qué’ tenemos. Los quiero invitar a defender no un proyecto político, sino un proyecto industrial, porque el turismo y la gastronomías son industrias sin chimenea”.

La última edición del Previaje, la cuarta, que se lanzó en abril y se hizo efectiva entre mayo y junio, significó un movimiento de un millón de turistas, compras por $15.000 millones y un impacto económico total de $50.000 millones. En esa oportunidad, el programa se orientó a distribuir la demanda del turismo nacional con el fin de fortalecer la actividad turística en temporada baja, y consistió en el reconocimiento de un crédito por parte del Estado a favor de los consumidores equivalente al 50% del monto de cada operación de compra de servicios turísticos que realizasen.