Maslatón: “El gobierno va a tener que pensar en una pronta solución, o le pegará como en el 2001 de De la Rúa”

“Sí, esta fundida la actividad privada. Destruida por las deudas acumuladas, igual que las familias y las personas”, afirmó el analista financiero.

El analista financiero Carlos Maslatón advirtió que la actividad privada está “fundida” y que el Gobierno tendrá que “pensar en una pronta solución, o le pegará como en el 2001 de De la Rúa”.

“Fundida” y “destruida”

El economista fue categórico al comentar un artículo en el que el empresario Jorge Brito afirmaba que “hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada”.

“Sí, esta fundida la actividad privada. Destruida por las deudas acumuladas, igual que las familias y las personas”, aseveró Maslatón en una publicación de la red social “X”.

“Dos soluciones”

Según su perspectiva “el gobierno va a tener que pensar en una pronta solución, o le pegará como en el 2001 de De la Rúa”.

“Tiene solo dos soluciones: 1) La licuación inflacionaria con tasas negativas, para lo que debe dejar de tomar dinero; 2) El desagio de pleno derecho, pero sobre las deudas ya liquidadas, no solo sobre las obligaciones a plazo como en 1985”, evaluó

“Mi sugerencia es multiplicar todas las deudas en pesos por 0,35. Antes de que sea demasiado tarde”, recomendó Maslatón.

“Desastre financiero y económico”

En otra publicación anterior de la misma red social, el analista financiero fue muy crítico de la política económica de la administración del presidente Javier Milei.

“Muy grave el desastre financiero y económico que se viene sobre la Confederación Argentina. Casi todos se mantienen optimistas o en estado mental de negación del peligro. Es una combinación catastrófica, y los agarra además a todos comprados”, concluyó.

‘Fuente: Perfil