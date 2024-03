Mascherano fue claro sobre las chances de que Messi, Di María y Dibu Martínez estén en París 2024

El entrenador de la Selección argentina Sub 23 se refirió a la posibilidad de que los campeones del mundo estén en los Juegos Olímpicos.

La Selección argentina Sub 23 de Javier Mascherano consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 y el entrenador ya empezó a diseñar la lista final para viajar a Francia.

El Jefecito Mascherano se refirió a la chance de que vaya Lionel Messi: “He hablado con Leo. Le hemos hecho la invitación para acompañarnos en los Juegos Olímpicos y quedamos en volver a hablar, ellos recién empiezan la temporada, todavía falta y él tiene la Copa América. No es una situación fácil, quedamos en volver a hablar en un tiempo para que pueda ir pensando si tiene la oportunidad y la energía para estar”.

En una sintonía similar, se refirió a la negativa de Ángel Di María: “También hablé para preguntarle cuál era la situación y me ratificó que agradecía, pero que no tiene intenciones de ir a los Juegos porque ya tuvo la oportunidad. Fue muy noble lo que me comentó: prefiere dejarle la oportunidad a otro chico y lo hemos descartado”.

Javier Mascherano consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos en el Preolímpico Sub 23 (Foto: EFE)

Por último, Mascherano recogió el guante de la bomba que había tirado Emiliano Martínez al decir que le falta ganar los Juegos Olímpicos: “Tenemos la Selección campeona del mundo; hay muchos jugadores, pero Dibu está entre los tres mejores arqueros del mundo si no es el mejor, ¿cómo no vamos a tener en cuenta su deseo? Pero después ese deseo hay que llevarlo a la realidad y no es fácil porque los clubes son los que deciden si los prestan o no. Hay momentos para hablar con los jugadores, ahora la Selección tiene esta gira y siempre tratamos de hablar con el entrenador de la mayor para que nos dé cierta información de qué posibilidades hay o no”.