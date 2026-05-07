Más presión para Adorni: Francos reclamó una respuesta contundente y el contratista salió al cruce de Milei

En medio de tensiones oficiales, la declaración del arquitecto alimenta el debate sobre manejos de fondos y posibles irregularidades en la gestión

Manuel Adorni quedó en el centro de una controversia que no para de crecer. El jefe de Gabinete enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a las refacciones de su vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El arquitecto Matías Tabar, contratista a cargo de las obras, ratificó ante la Justicia los dichos que desataron el escándalo. Declaró que Adorni le abonó u$s245.000 en efectivo y sin factura por las remodelaciones, en dos entregas: u$s55.000 durante 2024 y otros u$s190.000 en 2025.

La situación escaló después de que Javier Milei defendiera públicamente a su funcionario. El Presidente cuestionó la credibilidad de Tabar y calificó al arquitecto como “mentiroso” y “militante kirchnerista”.

Además, afirmó que era “muy dudoso todo su prontuario”. Las declaraciones sumaron tensión a un caso que ya generaba repercusiones dentro del oficialismo.

Tabar respondió a Milei y rechazó la acusación de ser kirchnerista

Tras las declaraciones del Presidente, Tabar publicó un mensaje en su cuenta de X. Expresó su tristeza por las palabras de Milei.

“Angustia, dolor en el corazón, escuchar al presidente de la Nación cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza”, escribió el arquitecto.

Tabar rechazó categóricamente la acusación de tener afinidad con el kirchnerismo. En sus redes sociales aparecen múltiples publicaciones con críticas al gobierno de Alberto Fernández.

Entre ellas, compartió mensajes vinculados a la inflación durante la gestión anterior. También publicó imágenes y comentarios dirigidos a Cristina Kirchner y al entonces ministro de Economía Sergio Massa.

Durante la entrevista en la que defendió a Adorni, Milei también cuestionó las versiones periodísticas sobre la propiedad del funcionario. “Hablaban de unas cascadas y demás y se vio que eran dos cañitos de agua”, afirmó.

El Presidente sostuvo que las denuncias respondían a una “intencionalidad”. Apuntó contra la prensa y contra la diputada Marcela Pagano, a quien responsabilizó por impulsar las acusaciones públicas.

Qué declaró el arquitecto Tabar ante la Justicia sobre los pagos a Adorni

La investigación judicial se centra en presuntas inconsistencias patrimoniales vinculadas a las obras realizadas en la vivienda del jefe de Gabinete. El caso quedó en manos de la Justicia Federal.

Tabar declaró que el pago se realizó en dos etapas. La primera entrega fue de u$s55.000 durante 2024. La segunda, más voluminosa, alcanzó los u$s190.000 en 2025.

El arquitecto además aportó documentación vinculada a la obra. Presentó el contenido de su teléfono celular, incluyendo contactos y detalles de las personas que participaron en los trabajos.

Entre ellos figuran albañiles, electricistas y plomeros que trabajaron en la propiedad. La información respaldó su versión de los hechos ante el juez.

Tabar también relató un episodio posterior a que el caso se conociera públicamente. Según su declaración, Adorni se comunicó con él mediante mensajes temporales de WhatsApp.

El jefe de Gabinete le manifestó que necesitaba hablar. Posteriormente mantuvieron una conversación telefónica que el arquitecto detalló ante la Justicia.

El contratista sostuvo que el funcionario le ofreció ayuda o la posibilidad de que integrantes de su equipo lo contactaran para asistirlo respecto de su declaración judicial. Tabar afirmó que inicialmente evaluó esa propuesta.

Sin embargo, posteriormente decidió rechazarla tras recibir asesoramiento. El objetivo era evitar interpretaciones sobre una posible estrategia conjunta entre ambos.

Milei confirmó que Adorni adelantará su declaración jurada patrimonial

En medio de la polémica, Milei volvió a respaldar públicamente a Adorni. Aseguró que el funcionario adelantará la presentación de su declaración jurada patrimonial.

La fecha prevista oficialmente para ese trámite es el 31 de julio. “Manuel Adorni va a presentar los papeles antes del 31 de julio, los tiene así que no hay problema”, afirmó el Presidente.

Las declaraciones las realizó durante una entrevista concedida mientras se encontraba de viaje en Estados Unidos. Milei sostuvo que la senadora Patricia Bullrich “spoileó” una decisión que ya estaba prevista.

El mandatario reiteró que el jefe de Gabinete tiene “todo en regla”. “No voy a ejecutar gente honesta”, expresó con contundencia.

Insistió en que las acusaciones forman parte de “mentiras y fantasías”. Remarcó: “Nadie se queda con los dedos sucios dentro de mi gobierno”.

También negó que existieran pedidos internos para desplazar a Adorni del cargo. Aseguró que revisó personalmente la documentación vinculada al caso.

“Lo que me presentó estaba en orden”, señaló Milei. El Presidente además sostuvo que su “única lealtad es con los valores morales”.

En ese contexto, afirmó que no le preocupa el desgaste político derivado de la polémica. Defendió el accionar de sus funcionarios y cerró filas alrededor de Adorni.

Patricia Bullrich y Guillermo Francos pidieron transparencia urgente

La situación generó repercusiones dentro del oficialismo. Dirigentes cercanos al Gobierno expresaron públicamente su preocupación por el manejo del caso.

Patricia Bullrich había solicitado que Adorni presentara “de manera urgente” su declaración jurada patrimonial. El pedido de la ministra de Seguridad apuntaba a despejar dudas sobre la situación económica del funcionario y evitar que la controversia siguiera dañando al Gobierno.

A esa postura se sumó el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos. Consideró que el tema “tendría que haberse terminado mucho antes”.

En declaraciones televisivas, sostuvo que la prolongación de la controversia perjudica la relación entre el Gobierno y la ciudadanía. “Llevamos dos meses y pico hablando de Adorni y hay otros temas en Argentina para conversar”, expresó.

Francos respaldó el planteo de Bullrich. Afirmó que la presentación de la declaración jurada es necesaria para garantizar transparencia institucional.

El exfuncionario recordó que los integrantes del Poder Ejecutivo deben presentar declaraciones juradas en tres momentos. Al ingresar al gobierno, anualmente durante la gestión y al finalizar sus funciones.

Según explicó, cualquier demora puede generar sospechas. La falta de claridad afecta la credibilidad pública del gobierno en su conjunto.

Francos también señaló que si existieron compras recientes de propiedades o modificaciones patrimoniales, esos movimientos deben reflejarse en la documentación oficial. En ese sentido, reclamó una “respuesta contundente”.

El objetivo es permitir cerrar la discusión pública en torno al caso. La controversia alrededor de Manuel Adorni sigue generando tensiones internas mientras el oficialismo busca una salida que preserve la imagen del Gobierno.

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