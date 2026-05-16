Más familias chubutenses cerca del sueño de la casa propia

El Gobierno de la Provincia sorteó en Río Mayo las llaves de los adjudicatarios de un nuevo barrio de 16 viviendas en esa localidad.

En continuidad con las políticas tendientes a brindar soluciones habitacionales a las familias de la provincia, el Gobierno del Chubut, a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), realizó en Río Mayo el sorteo de llaves de un nuevo barrio de 16 viviendas en esa localidad.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del Cine Nac y contó con la participación del intendente local, Gustavo Loyaute; el delegado de zona sur del IPV en Comodoro Rivadavia, Edgardo Lanús; concejales; y personal de las delegaciones del organismo provincial de la ciudad petrolera y de la propia localidad de Río Mayo.

Las viviendas

Las viviendas corresponden a un proyecto que comprende 16 casas en planta baja de dos dormitorios cada una, junto a sus obras complementarias básicas y la Infraestructura propia y de nexos.

Las nuevas unidades habitacionales constan de estar comedor, cocina, baño y dos dormitorios.

Entre las características de construcción se destacan la mampostería tradicional de ladrillos huecos con revoque interior y exterior, estructura independiente de hormigón armado, siendo la cubierta de techos de chapa galvanizada sinusoidal, estructura de madera y cielorraso de machimbre, carpintería de aluminio, instalaciones individuales de agua, gas y electricidad, terminaciones de piso y revestimiento cerámico, pintura al látex interior, esmalte sintético en carpintería metálica y barniz sobre madera.

Las obras de infraestructura constan de cordón cuneta, vereda municipal, redes de agua, cloaca, gas natural, energía eléctrica y alumbrado público y apertura de calles y enripiado de calles. A todas ellas se suma una obra de Nexo para la Red de Energía Eléctrica.