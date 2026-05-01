Más de 70 adultos terminaron la escuela secundaria a través de un programa impulsado por River Plate

La iniciativa, denominada “Terminá la Escuela en Casa”, es impulsada en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una gloria del club también recibió su diploma

En el SUM del Club Atlético River Plate, más de 70 personas —entre socios, jugadores, exjugadores y empleados— recibieron el diploma del secundario en el marco del programa “Terminá la Escuela en Casa”, una iniciativa desarrollada junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para promover la finalización de estudios secundarios entre adultos.

El acto reunió a dirigentes del club y funcionarios del área educativa porteña, y puso en primer plano una realidad que pocas veces ocupa los titulares: la de adultos que, por distintas razones, no habían podido concluir su educación formal y eligieron retomar ese camino. El programa, que combina una modalidad virtual con acompañamiento pedagógico, ya tiene 140 estudiantes en curso, además de los más de 70 que recibieron sus diplomas en esta ceremonia.

Uno de los momentos que concentró mayor atención fue el reconocimiento a Jonatan Maidana, referente del plantel millonario durante más de una década y egresado del programa. Su presencia en el acto subrayó que la iniciativa no distingue trayectorias ni perfiles: cualquier persona vinculada al club que no haya completado el secundario puede acceder a ella

El acto contó con la participación de Andrés Ballotta, vicepresidente de River; Clara D’Onofrio, vocal titular y presidenta del Departamento de Desarrollo y Formación Integral en el Fútbol; Manuel Vidal, vocal titular; Delfina Hempe, presidenta del Área Educativa del club; y Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. La presencia de la funcionaria porteña reflejó el carácter institucional de un programa que nació de la articulación entre el sector privado —en este caso, un club deportivo— y el Estado local.

Durante la jornada, se destacó el esfuerzo de quienes tomaron la decisión de retomar sus estudios y completar una etapa de su formación. “Sabemos que detrás de cada diploma hay esfuerzo, constancia y, por sobre todas las cosas, una decisión muy valiente: la de retomar los estudios y terminar la escuela”, expresaron desde la organización del evento

El programa “Terminá la Escuela en Casa” está orientado a adultos que no completaron el nivel secundario y ofrece un proceso de inscripción virtual, ágil y con seguimiento. Su implementación en el ámbito de River Plate busca aprovechar el vínculo que el club tiene con su comunidad —socios, trabajadores y personas ligadas al fútbol— para facilitar el acceso a una certificación educativa que, en muchos casos, abre puertas en el mercado laboral y en la vida cotidiana

El caso de Maidana adquirió un peso particular dentro de la ceremonia. El ex defensor, referente de los equipos que ganaron la Copa Libertadores en 2015 y 2018 bajo la conducción de Marcelo Gallardo, fue reconocido por su compromiso con los valores de la institución, más allá de lo deportivo. Su diploma fue uno de los más aplaudidos de la tarde.

El programa, que combina una modalidad virtual con acompañamiento pedagógico, ya tiene 140 estudiantes en curso, además de los más de 70 que recibieron sus diplomas

La articulación entre River y el Ministerio de Educación de la Ciudad refleja un modelo en el que las organizaciones deportivas asumen un rol activo en la promoción de derechos sociales básicos. En este caso, el acceso a la educación secundaria completa, que una parte significativa de la población adulta no ha podido finalizar.

Con más de 70 graduados y otros 140 estudiantes en camino hacia su diploma, la iniciativa consolida su presencia dentro de la agenda social del club.

Fuente: Infobae