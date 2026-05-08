Más de 350 chicos fueron protagonistas de los Juegos Comunales en Gobernador Costa y José de San Martín

Esta semana disputaron el Zonal VI de la ya tradicional competencia impulsada por el Gobierno del Chubut.

Con la participación de más de 350 pequeños deportistas concluyó una nueva semana de competencias de los Juegos Comunales 2026, impulsados por el Gobierno del Chubut, siendo los pequeños los protagonistas del Zonal VI en Gobernador Costa y José de San Martín

Concretamente este jueves en la localidad de Gobernador Costa culminó la primera instancia del Zonal VI de los Juegos Comunales 2026, que son impulsados por el Gobierno del Chubut a través de Chubut Deportes, con el acompañamiento de Pan American Energy y la Fundación Banco del Chubut.

Los deportistas, de entre 8 y 14 años, compitieron en las disciplinas de atletismo, tenis de mesa y fútbol de salón, provenientes de las localidades de Atilio Viglione, Gobernador Costa, José de San Martín, Paso de Indios, Rio Pico, Tecka y Cerro Cóndor.

En acto central de este Zonal tuvo lugar en el Gimnasio Municipal de Gobernador Costa y con las presencias del intendente local, Miguel Gómez; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; entre otras autoridades.

Proyecto de Ley

En la ceremonia Milton Reyes destacó que “este programa en un principio era una utopía y hoy es una realidad, que se hace de forma íntegra y depende del presupuesto provincial, por una decisión política tomada por nuestro gobernador Ignacio Torres, que logró que esto pueda suceder”.

En ese contexto, el presidente de Chubut Deportes indicó que “la Legislatura de la provincia sancionará una ley para que queden absolutamente instalados los Juegos Comunales dentro del calendario deportivo provincial, independientemente del gobierno de turno”.

Al cerrar expresó que “el deporte genera sentido de pertenencia” y les dijo a los deportistas que “sientan que los juegos comunales son de ustedes”.

Más competencias

Los Juegos Comunales continuarán el miércoles 13 y jueves 14 de mayo con el Zonal III que se disputará en Gualjaina, con la participación de las localidades de Aldea Epulef, Colán Conhué, Costa del Chubut, Costa del Lepá, Cushamen, Fofo Cahuel, Gualjaina y Paso del Sapo.

La primera etapa se cerrará entre el 26 y 29 de mayo en El Hoyo y El Maitén, donde se desarrollará el Zonal IV, integrado por las comunas de Cholila, El Maitén, El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, Trevelin.