Más de 3.700 controles oftalmológicos y 3.200 anteojos entregados en menos de un mes

Impulsado de manera conjunta entre el Gobierno nacional, la Provincia y los municipios, el programa continúa desplegándose en todo el territorio con unidades móviles, brindando diagnóstico, atención especializada y acceso inmediato a lentes, especialmente en zonas rurales y de mayor vulnerabilidad.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, acompañó este lunes en Las Plumas la continuidad del programa “Ver para ser libres”, una iniciativa federal que el Gobierno del Chubut impulsa en articulación con organismos nacionales y municipales, con el objetivo de detectar de manera temprana dificultades visuales en estudiantes y garantizar controles oftalmológicos, junto con la provisión de anteojos sin costo para las beneficiarios en edad escolar.

Torres, quien encabezó el lanzamiento de este programa el pasado 16 de marzo en Trelew, estuvo presente ahora en la Escuela N° 77 de Las Plumas, donde también se atendió a alumnos de las escuelas N° 56, 118 y 212. En ese marco, resaltó la importancia de esta iniciativa, orientada a reducir las brechas en el acceso al diagnóstico y tratamiento de problemas visuales, especialmente en zonas rurales y contextos de mayor vulnerabilidad.

Durante su visita, el mandatario provincial señaló que hasta el viernes 3 de abril “se realizaron 3.718 controles oftalmológicos y se entregaron 3.256 anteojos en siete localidades”.

“Ver para ser libres” se implementa a través de unidades móviles oftalmológicas completamente equipadas que recorren la provincia desde mediados de marzo, realizando controles visuales, diagnósticos y la fabricación de lentes en el mismo día, con la participación de profesionales del sistema sanitario provincial.

El programa es llevado adelante en conjunto con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en el marco de un operativo interministerial impulsado por el Gobierno del Chubut.

Durante las actividades desarrolladas este lunes, el gobernador estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, y la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena, junto a otros integrantes del gabinete provincial y autoridades locales.

Extenso recorrido

El programa “Ver para ser libres” comenzó en Trelew el pasado 16 de marzo y ya recorrió escuelas de Rawson, Gaiman, Dolavon, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, sumándose desde este lunes establecimientos de Las Plumas y Sarmiento.

De acuerdo con el cronograma previsto para la región de la Meseta, entre el 6 y el 8 de abril el programa alcanzará a estudiantes de Las Plumas y Paso de Indios, pertenecientes a las escuelas N° 6, 15, 31, 56, 77, 118 y 212. En tanto, en la cordillera chubutense, los móviles atenderán a alumnos de las escuelas N° 54, 112, 179, 205 y 210 de Esquel, los días 9 y 10 de abril.

Asimismo, entre el 8 y el 9 de abril se realizarán controles oftalmológicos en Río Mayo, con actividades centradas en la Escuela N° 36, donde también se atenderá a estudiantes de las escuelas N° 72, 70, 73, 94 y 71.

Finalmente, el programa concluirá su recorrido los días 14 y 15 de abril en la ciudad de Puerto Madryn. Desde el Gobierno del Chubut recordaron que las familias interesadas no necesitan inscripción previa, ya que cada institución educativa informará oportunamente los horarios y la modalidad de participación.