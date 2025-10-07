Más de 2.500 embarazadas ya se vacunaron en Chubut para proteger a sus bebés de la Bronquiolitis y la Neumonía

La cartera sanitaria provincial recordó que hasta el 31 de octubre próximo las personas gestantes, que cursan el octavo mes de embarazo, pueden acercarse a los diferentes vacunatorios para aplicarse la dosis contra el Virus Sincicial Respiratorio de forma totalmente gratuita, sin necesidad de presentar indicación médica.

Un total de 2.560 embarazadas de la provincia que se encontraban entre las semanas 32 y 36 de gestación, es decir, en el octavo mes de embarazo, se aplicaron en lo que va de 2025 la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que permite proteger a los bebés, desde el nacimiento y hasta los 6 meses de vida, de infecciones como la Bronquiolitis y la Neumonía.

La información fue dada a conocer por la Secretaría de Salud del Chubut, recordando que, para dar cumplimiento a una recomendación brindada desde el Ministerio de Salud de la Nación, dicha campaña se extendió hasta el 31 de octubre próximo, con el propósito de utilizar las dosis remanentes y así llegar a la mayor cantidad de personas gestantes inmunizadas.

En esa línea, desde la Secretaría de Salud chubutense se convocó a todas las embarazadas, que cursan el octavo mes de embarazo, a que se acerquen a los diferentes vacunatorios para aplicarse la dosis contra el VSR de forma totalmente gratuita, sin necesidad de presentar indicación médica.

Características del VSR

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es el principal causante de la Bronquiolitis, la Neumonía y otras Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), en bebés menores de un año, y tiene una importante repercusión en el sistema sanitario durante la época invernal, por eso es especialmente relevante que todas las embarazadas se apliquen la vacuna, ya que se ha demostrado una eficacia elevada en la disminución de las internaciones graves.

En ese sentido, la vacuna está indicada a todas las personas gestantes durante el octavo mes de embarazo (entre las semanas 32 y 36) y, de esta manera, los bebés quedan protegidos desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida.

Además, esta dosis puede aplicarse junto con cualquiera de las otras vacunas indicadas durante el embarazo, como la Triple Bacteriana Acelular, la antigripal y la vacuna contra el Covid-19.