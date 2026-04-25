Más cerca de la casa propia: Provincia avanza con las 50 viviendas del barrio Winter de Esquel

El proyecto, que transita su etapa final, comenzó en 2024 y prevé la edificación de medio centenar de unidades habitacionales para vecinos del sector. La iniciativa “es una solución concreta a la demanda habitacional de muchas familias y refleja la respuesta que, como Estado, brindamos en toda la provincia”, destacó el mandatario.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, junto al intendente de Esquel, Matías Taccetta, recorrió la obra de 50 viviendas que se desarrolla en el barrio Winter y que actualmente avanza hacia su etapa final.

El complejo habitacional, ejecutado con recursos provinciales, incluye además la realización de obras complementarias e infraestructura, brindando una respuesta concreta a la demanda habitacional de los vecinos del sector.

Obras que comienzan y se terminan

Durante la recorrida, Torres destacó que la obra “avanza a muy buen ritmo, con varias unidades en etapa de pintura y de cara a la fase final, que es la colocación de aberturas”, y agregó que el proyecto “es una solución concreta a la demanda habitacional de muchas familias y refleja la respuesta que, como Estado, brindamos en toda la provincia”.

“A diferencia de gestiones pasadas, en las que muchas familias fueron estafadas al recibir lotes sin servicios, hoy en Chubut las obras comienzan y se terminan como corresponde, con una gestión que acompaña a cada familia para garantizar que, después de años de espera, puedan cumplir el sueño de la casa propia”, remarcó el mandatario.

Acompañamiento y trabajo conjunto

Por su parte, el intendente Matías Taccetta agradeció la presencia del Gobernador en Esquel, “acompañando el desarrollo de obras fundamentales para nuestra comunidad”, y resaltó que “este trabajo conjunto entre Provincia y Municipio nos permite avanzar con soluciones concretas para nuestros vecinos”.

Complejo habitacional

La construcción de las 50 unidades habitacionales en el barrio Winter se inició en marzo de 2024, en el marco de un convenio firmado a mediados de enero entre el gobernador Ignacio Torres y el intendente local.

El proyecto contempla, además, la apertura de calles y la ejecución de infraestructura propia.

El complejo habitacional, financiado con fondos del Gobierno del Chubut, está ubicado en un loteo del barrio Winter, en la zona de las calles Humphreys y Brown.

La obra se enmarca en la Licitación N° 20/22 para la adquisición de terreno, proyecto y construcción de hasta 50 viviendas, junto con obras complementarias e infraestructura propia y de nexos en la ciudad de Esquel.