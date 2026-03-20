Marzo complicado: la confianza del consumidor retrocede un 5,3% y el ánimo económico se resiente

Es la segunda caída consecutiva del Índice de Confianza del Consumidor, que elabora la Universidad Di Tella, con la Situación Personal liderando la baja

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó 5,3% en comparación con el mes anterior y sumó segundo período consecutivo en baja. En la comparación interanual, el indicador –de valor absoluto 42,09- registra una disminución del 4,73% respecto al mismo mes de 2025, según el indicador que elabora la Universidad Di Tella.

Por regiones, el informe detalla que el GBA registró una baja del 9,35% y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) una caída del 6,99%. En contraposición, el interior del país mostró un aumento del 1,26% y mantiene el índice más elevado con 50,71 puntos.

En cuanto al nivel de ingresos, la percepción bajó un 6,91% en los hogares de ingresos bajos y un 4,71% en los de ingresos altos.

La medición fue realizada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella entre el 4 y el 13 de marzo de 2026.

El deterioro del ánimo económico afecta con fuerza a la situación personal

El estudio señala que “todos los componentes del ICC mostraron variaciones mensuales negativas” durante este periodo.

En el análisis de los subíndices, la Situación Personal tuvo la caída más pronunciada con un 8,23%, seguida por Bienes Durables e Inmuebles con un 4,58% y la Situación Macroeconómica con un 3,26%.

El relevamiento indica que “la Situación Personal registró la mayor contracción mensual (-8,23%) y se ubica 10,32% por debajo del nivel de marzo de 2025”.

Finalmente, al dividir el índice por horizonte temporal, las Condiciones Presentes disminuyeron un 6,48% mientras que las Expectativas Futuras retrocedieron un 4,45%.

Si bien el índice acumula una caída del 11,29% desde el pico de enero de 2025, se encuentra un 18,06% por encima del mínimo registrado en enero de 2024.

Febrero negativo: la confianza del consumidor cae y se debilita el ánimo económico

En retrospectiva, el ICC de febrero cayó 4,7%, tras haber subido 2,2% en enero, y registró su mayor baja en seis meses, con un marcado deterioro en las expectativas a futuro. De esta manera, se ubicó en 44,38 puntos en el segundo mes del año. En la comparación interanual, el índice exhibió una disminución de 6,09% respecto de febrero de 2025, según precisó el reporte.

En este marco, puntualizó que “el índice acumula una caída de 6,33%” desde el pico registrado en el actual gobierno durante enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos. Asimismo, remarcó que desde el piso alcanzado en enero de 2024, tras las primeras medidas del presidente Milei, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 24,66%”.

Al referirse al resultado exhibido en términos regionales, el indicador registró caídas generalizadas en febrero. La disminución más pronunciada se observó en CABA (-7,77%), seguida por GBA (-5,35%), mientras que el Interior mostró la contracción más moderada (-2,26%).

En este segmento del análisis, el informe precisó que el Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (50,08 puntos), en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones (41,25 puntos).

Por nivel de ingresos, el ICC registró caídas mensuales en ambos segmentos. La disminución fue más pronunciada se dio entre los hogares de ingresos altos (-5,24%), mientras que entre los hogares de ingresos bajos la contracción fue más moderada (-2,28%).

Fuente: IP