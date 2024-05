Martín Soria: “Podría haber jueces peores que Lijo”

El ex ministro de Justicia afirmó que “Comodoro Py siempre le hizo mucho ruido” y que, aunque “no tiene un problema personal con Ariel Lijo”, considera pertinente que el cargo en la Corte Suprema sea ocupado por una mujer. “Es el único Tribunal Superior de una nación que no tiene mujeres”, declaró.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Martín Soria, sostuvo que la falta de una visión femenina en la Corte “se nota muchísimo”. A su vez, se refirió a la problemática del desfinanciamiento universitario y afirmó que la semana próxima estarán sesionando para restablecer los fondos y debatir sobre el FONID. Además, definió a la forma de hacer política del Gobierno como una “payasada” y calificó al Pacto de Mayo como un “formulario de afiliación política a la Libertad Avanza”. “Esta gente no viene a fundar nada. Buscan reeditar las políticas de hambre y miseria que generaron en el menemismo”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Soria es diputado nacional de Unión por la Patria electo en 2023 con mandato hasta 2027. Anteriormente, se desempeñó como ministro de Justicia entre 2021 y 2023, intendente de la Ciudad de General Roca entre 2011 y 2019 y legislador de su provincia, Río Negro, en 2007.

A pesar de los esfuerzos de Unión por la Patria en el Senado, el Gobierno parece haber alcanzado puntos de acuerdo con la oposición dialoguista, y esta semana obtendría dictamen en la Cámara Alta. ¿Cómo analiza el rol de los sectores aliados al oficialismo en el tratamiento de la Ley Bases en el Senado?

Hay que tener en cuenta que esta Ley Ómnibus ingresó con casi 700 artículos, después en la Cámara Baja se transformó en una de casi 300 artículos. Esa es la ley que llega al Senado, en la cual los supuestos senadores y senadoras dialoguistas, los dadores de gobernabilidad, también introdujeron un montón de cambios, que ahora también se están discutiendo.

Habría que ver qué termina saliendo de la Ley Ómnibus original, que era una ley que derogaba y destruía 300 leyes al inicio del mandato del presidente Milei. Hay que ver qué es lo que termina volviendo a la Cámara Baja y qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados, porque el escenario se está modificando aceleradamente. Cuando uno ve que los senadores y diputados de Misiones votaban alegremente con las dos manos cada cosa que enviaba Milei, puede identificar que hoy Misiones se está prendiendo fuego, frente a un gobierno que desatiende a todas las provincias argentinas y se lava las manos.

¿Cómo vio el acto del 25 de Mayo en Córdoba?

Como todo lo que hace este Gobierno, una payasada. Fue un fallido Pacto de Mayo, un indicador claro del rumbo que ha tomado este Gobierno.

Durante la inauguración de las sesiones legislativas, el 1 de marzo, Milei convocó a los gobernadores diciendo que se iban a pelear entre ellos por estar en una foto en Córdoba el 25 de mayo, pero la verdad es que terminaron partidizando una fecha patria con las imágenes que vimos: la mitad de la plaza vacía y sin gobernadores.

Yo lo dije en su momento, el Pacto de Mayo no era un pacto fundacional, esta gente no viene a fundar nada. El pacto era un formulario de afiliación política a la Libertad Avanza. Busca reeditar las políticas de hambre y miseria que generaron en el menemismo y que terminan volando por el aire en el 2001 con De la Rúa y Cavallo, son las mismas políticas del 90, las mismas que anunciaba Martínez de Hoz: desregular, privatizar, destruir y achicar el Estado, todas las ideas que también quiso llevar a la práctica Mauricio Macri.

Hagamos la cuenta, en 1976: Martínez de Hoz- Videla, en 2001: Cavallo- De la Rúa y en 2016 Mauricio Macri, no hay nada nuevo en el horizonte. Todos sabemos que esa Argentina que sueña esta gente es una Argentina que le sirve, como mucho, a 10 millones de argentinos, pero hoy somos 46 millones. Creo que el rumbo del gobierno de Milei está asignado por este presente, con índices que son dramáticos.

Cuando uno ve que la UCA está estimando que la pobreza se incrementó y que ya afecta al 55% de los argentinos y que la indigencia está llegando al 18%, mientras el propio Presidente o su vocero reconocen que tienen 5 millones de kilos de alimentos en depósitos guardados, ahí tenemos lo que se decía en la misa de mayo, llamando a la reflexión acerca de la insensibilidad. La actividad económica ha caído un 8,4% en marzo y se acumulan 5 meses consecutivos a la baja, con índices todos en V pero invertidos.

¿Hay una particularidad de los gobernadores de la Patagonia distinta a la de los gobernadores del norte del país? Tal vez viniendo de Río Negro nos puede explicar si hay una perspectiva geopolítica diferente en el sur y en el norte.

Los patagónicos tenemos que atravesar adversidades que tal vez en otras regiones o latitudes de nuestra patria son diferentes. Te pongo como ejemplo lo que pasó la semana pasada con el tema del desfinanciamiento universitario: la Universidad Nacional de Río Negro, hace un mes atrás, sacó una resolución en la cual decretaba la emergencia económica financiera hasta fines de este 2024. La semana pasada, la Universidad Nacional de Comahue, que tiene sus sedes en Neuquén y Río Negro, fruto de las bajas temperaturas, tuvo que suspender las clases porque no podía pagar la tarifa del gas.

La Universidad Nacional de Río Negro, en enero, gracias a la “fabulosa” desregulación económica y la libertad loca de precios, recibió un tarifazo de luz con una boleta de 20 millones de pesos, y en febrero recibió la misma boleta pero de 40 millones. Cuando sumás las dos boletas solamente de luz, que recibió la Universidad de Río Negro en enero y febrero, te da que consumió la mitad del presupuesto para gastos de funcionamiento. Es lo que están viendo todos los gobernadores, no solo los patagónicos, por eso creo que salieron espantados de la convocatoria del fin de semana.

La composición de la Corte Suprema

Con su experiencia como ministro de Justicia, ¿qué opina de la nominación de Ariel Lijo para ser miembro de la Corte y de la hipótesis que asegura que ya estarían los votos necesarios en el Senado para que sea designado como miembro de la Corte?

No cuestiono a las personas. Les dije a los ministros en la cara cuando me tocó reunirme con ellos en mi rol de ministro de Justicia que a la Corte le faltan mujeres. Es el único Tribunal Superior de una nación que no tiene mujeres, si cruzás el charco a Uruguay podés ver que la Corte Suprema tiene 5 integrantes de los cuales la mayoría son mujeres. Me parece que esa total ausencia de una visión que solamente tienen las mujeres se nota muchísimo. No tengo ningún problema personal ni con Lijo ni con nadie, pero creo que esos dos lugares que le están faltando a la Corte deberían ser cubiertos urgentemente por mujeres, que las hay y que le harían mucho bien a la justicia argentina.

Alejandro Gomel: Más allá de su posición acerca de que debe haber mujeres en la Corte, como ex ministro de Justicia, ¿cree que Lijo es un hombre indicado para la Corte?

No sé si es el indicado, podría haber peores. A mí Comodoro Py siempre me hizo mucho ruido. No quiero personalizar la figura de Lijo, pero estoy convencido de que necesitan a las mujeres. Si hay mejores que Lijo cada uno sabrá, ha tenido mucha oposición en todos los medios y por distintas organizaciones de la sociedad civil. Será el tiempo y los consensos que logre el Gobierno para imponer la candidatura de otro varón en la Corte Suprema lo que definirán esto.

“Los dos lugares que le están faltando a la Corte deberían ser cubiertos urgentemente por mujeres”.

Comisión de Juicio Político y desfinanciamiento universitario

Claudio Mardones: Cuando fue ministro le tocó enfrentar un momento como lo fue impulsar un pedido de juicio político a la Corte y el trámite que se llevó adelante en Diputados. Otra vez está el tema de la Comisión de Juicio Político, ¿qué cree que va a pasar allí? Han pasado semanas y había quedado un conflicto bastante tenso en torno a si finalmente se mantenía o no la presidencia de Marcela Pagano al frente de la Comisión, ¿qué cree que va a pasar finalmente? ¿Habrá un cambio? ¿Qué están viendo desde el panperonismo?

Yo no pertenezco a esa comisión, lo que uno puede avizorar de las señales que dan, que son siempre confusas, es que se eligieron autoridades, voló por el aire esa elección, ocasionó la salida de Zago de la presidencia del bloque de los libertarios y hasta ahí sabemos. Hasta el día de la fecha tengo entendido que Pagano sigue siendo la presidenta, hubo un intento para que renuncie, pero no sé más de lo que sale en los medios porque no integro esa comisión, no es la única en la que vienen demostrando este tipo de disidencias internas, que tienen que ver con una falta de idea política y de conducción.

CM: En el medio de que el foco informativo está sobre la Ley Bases y otros temas, no está teniendo la merecida relevancia el proyecto que está surgiendo por parte del oficialismo, para crear un banco de datos genéticos para quienes cometan delitos sexuales en el marco de una ofensiva de cambio en la legislación penal, que tiene detrás a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. ¿Cree que esta semana va a llegar a un dictamen todo el paquete que envió el Ejecutivo?

No todo el paquete, estamos separando los proyectos porque son muy diferentes. Tenemos que ser honestos, es una ley sancionada en el año 2013 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es una ley nuestra. En aquel momento se implementó la base de datos genéticos para los delitos de tipo sexual, en este nuevo proyecto se busca ampliar la categoría de delitos. Hay un montón de modelos en el mundo, hay provincias argentinas que les sacan muestras de datos genéticos a los infractores, a los que pasan un semáforo en rojo.

Hay distintos modelos, en el medio estamos dando el debate que corresponde para sacar una buena ley y que la base de datos sirva para lo que fue creada. Es muy probable que esta semana estemos sacando dictamen, no sé si será de consensos o de minorías, pero también hay un montón de leyes importantes.

A su vez está el debate del presupuesto universitario, la semana pasada sacamos dictamen de mayoría para restablecer el financiamiento a las universidades argentinas, que están atravesando un momento de caos. Seguramente, mañana vamos a estar reuniéndonos, en la Comisión de Presupuesto y Educación, por el tema del FONID -Fondo Nacional de Incentivo Docente-.

Una de las primeras cosas que hizo Milei fue destruir el FONID, que se creó hace más de 26 años y que sirve para solventar el 10% del salario de todos los docentes, algo de lo que se tuvieron que hacer cargo los gobernadores ni bien asumieron y que está afectando el salario de los trabajadores de la educación. Es muy probable que la semana que viene estemos sesionando, no solamente para el restablecimiento de los fondos al sistema universitario nacional, sino también sobre el FONID.