Martín Palermo se quebró en vivo al recordar a Diego Maradona

El histórico goleador de Boca Juniors y actual DT de Aldosivi se emocionó al hablar sobre la muerte de Diego, de la que se está por cumplir el primer aniversario: “Es algo que no puedo aceptar”

Se acerca el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, el próximo 25 de noviembre, y las emociones en los fanáticos y en quienes estuvieron cerca del mito se ven a flor de piel. Martín Palermo, histórico goleador de Boca Juniors y actual director técnico de Aldosivi, recordó al ídolo durante una entrevista y no pudo contener las lágrimas al hablar sobre él.

En charla con TNT Sports, el Titán sacó sus emociones a la luz al referirse a la partida de Pelusa. “Es algo que no puedo aceptar. No tengo palabras para explicar lo que Diego es para mí. Es todo. Creo que es verlo en una foto y me duele el alma. Es un dolor inmenso, porque yo soy así de lo sentimental. Me nombrás a Diego y es como que me está faltando una parte mía, como también cuando se fue mi hijo, y son dos cosas que extraño mucho. De lo sentimental lo tengo presente siempre. Mi expresión es todo lo que te puedo responder”, declaró, al borde del llanto.

Desde la llegada del delantero al Xeneize, la relación con Maradona siempre fue muy cercana. Cuando todavía vestía la camiseta de Estudiantes de La Plata, fue Diego quien motivó a Palermo a cambiar los colores del Pincha por la clásica azul y oro, con la que años más tarde se convirtió en el máximo goleador del club. Amigos también fuera del ámbito profesional, la relación creció con el tiempo y en la actualidad la ausencia de Pelusa hace sollozar a Martín a pocos días del primer aniversario del fallecimiento.

Vale recordar que Maradona se la jugó por Palermo en el Mundial de Sudáfrica 2010 y lo llevó con la selección argentina a sus 36 años para que el Titán cumpliera uno de sus sueños pendientes y entrara en la historia con el gol frente a Grecia en la tercera fecha de la fase de grupos de dicha competencia. Aquel abrazo juntos en el Peter Mokaba Stadium fue capturado por los fotógrafos presentes y seguramente Martín lo tiene guardada en algún rincón de su hogar. Lo mismo que aquel gol por Eliminatorias ante Perú, bajo un diluvio, en el Monumental, cuando la clasificación para la Albiceleste estaba en riesgo.

Además, en su momento, el entrenador del Tiburón redactó una extensa y emotiva carta donde intentó explicar qué sintió cuando se enteró la triste noticia de la muerte de Diego. “Es difícil, realmente, describir lo que sentí en ese momento. Todo lo que puedo decir es que me sentí más conectado con él que nunca antes. Era Maradona, era Dios, pero también era humano, ¿no?”, subrayó en uno de los fragmentos del escrito.