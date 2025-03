Martín Menem dijo que el audio filtrado “no es verdadero” y Pagano lo cruzó: “Como Pinocho tenés que seguir mintiendo”

Martín Menem sostuvo que “hay mucha inteligencia artificial detrás” del polémico audio que trascendió antes de la sesión y Pagano lo trató de mentiroso.

En medio de las fuertes tensiones que atraviesa el bloque de La Libertad Avanza en Diputados, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, intentó poner paños fríos en distintos conflictos y sumó un nuevo episodio en su pelea con la legisladora libertaria Marcela Pagano. El dirigente riojano salió a negar el audio que se filtró donde se lo escucha pedir a sus compañeros de bloque que “estén a los gritos” para agitar la sesión y la periodista lo trató de mentiroso.

Luego de la victoria en la Cámara Baja, donde el oficialismo consiguió la aprobación del DNU del presidente Javier Milei para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Menem sostuvo que “no es verdadero” el polémico audio que se le atribuye. “Yo tengo mil defectos, pero hay una virtud que yo sostengo y es la paciencia, la tranquilidad, la no violencia”, argumentó en diálogo con La Nación+.

Para el titular del órgano legislativo, se trató de una operación de la oposición que “está buscando por dónde pegar” y que produce tanto audios como videos de forma maliciosa. “Hasta mi hijo me dijo, papá, esa no es tu voz. Hay mucha Inteligencia Artificial (IA) detrás… el que me conoce sabe que lo único que no quiero es tener problemas adentro del recinto”, puntualizó.

En su defensa, el sobrino del expresidente Carlos Menem habló del recorte que realizó en los gastos de la cámara y lo mencionó como uno de los motivos del ataque en su contra. “Gastamos un 70% menos en catering, otros presidentes gastaban en salmón, en sushi. A mí me han criticado todos los medios porque comen empanadas”, cuestionó.

En esa línea, se refirió al cruce que tuvo con Pagano y Lourdes Arrieta, quien formaba parte del espacio libertario y tras su salida formó su propio monobloque llamado Fuerzas del Cielo. De forma escueta, fue lapidario: “Es irrelevante”.

Luego de la entrevista, la propia Pagano le contestó a través de una publicación en sus redes sociales, donde compartió el recorte en el cual el riojano sugirió que el audio filtrado podría haber sido hecho con IA. “Martincito , Martincito… debes estar muy desesperado para mentir así en TV. ¿A qién le tuviste que mentir porque te tiraron de la oreja?”, comenzó diciendo.

“Y ahora como Pinocho tenes que seguir mintiendo y no podes recular. Todos vimos tus mensajes y escuchamos tus audios”, siguió la exconductora de televisión. Entonces, sostuvo que ella pondría a disposición su celular para que sea peritado por la Justicia y lo desafió: “¿Te animas a hacer lo mismo vos con el tuyo?“.

Con respecto a la defensa del titular de Diputados, expresó: “¿Por qué mandaste dos audios al grupo de chat que compartimos para ser escuchados por única vez? ¿Por qué no contas lo que decías en esos audios de ayer? ¿O también la IA te hackeo el teléfono?“.

“Somos muchos los que te vimos. Querido: las mentiras y los cargos tienen patas cortas“, concluyó tajante en su publicación la diputada libertaria, que horas antes brindó un reportaje al canal C5N y acusó a Menem de querer “llevarse puestas las instituciones” y de haber sido amenazada y hostigada mientras estaba embarazada.

Pagano acusó a Menem de hacer “bullying político”

Más temprano, en una nota con Jorge Rial (que fue el primero en circular los audios polémicos) la periodista afirmó que Menem tiene un “interés claro en dejar de lado” a ciertos legisladores libertarios y que “está construyendo su propio espacio dentro del oficialismo en lugar de trabajar para Milei”. Además, lo responsabilizó por prácticas antidemocráticas dentro de la Cámara Baja.

“Durante un año le presenté la renuncia a la presidencia de la Comisión de Juicio Político y no me la aceptó. Está empeñado en que desconozca un acta firmada por diputados de gran prestigio”, señaló Pagano. “Lo que él me pide es ilegal: que la rompa y la desconozca”, contó, mostrando el documento en cuestión.

La diputada también reveló que el día antes de ser internada por su embarazo de riesgo, recibió un llamado de Menem en plena madrugada y relató que el referente cercano a Milei quería ir a su casa “a toda costa para que rompa el acta”. En cuanto a su manera de manejar la Cámara de Diputados, Pagano lo calificó de “bullying político”. “Está organizando un bloque como si fuera una estudiantina, haciéndole bullying a la gente que no le responde con fe ciega. Esto no es lo que vinimos a hacer”, aseguró.

Por último, la legisladora desligó al Presidente de la Nación de estas disputas y afirmó que “tiene cuestiones más importantes de las que ocuparse”, aunque advirtió que “las formas de Menem pueden entorpecer futuros acuerdos“.