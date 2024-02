Martín Goerling, el senador que perdió la memoria

El senador nacional del PRO cuestionó al gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres. Goerling es proveedor del Estado y fue director ejecutivo de Yacyretá. Juega para Patricia Bullrich en la interna con Mauricio Macri.

El senador nacional del PRO y licenciado en Ciencias Políticas, Martín Goerling, señaló que sería “un gran retroceso” que se rechace el DNU. Además, remarcó que las humillaciones del Presidente por las redes sociales no ayudan a buscar consensos en el Congreso. “Cuando estamos cerca de consensuar vienen estos exabruptos y generan un rechazo automático”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Goerling es senador nacional del PRO por Misiones, licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Entre otras cosas, fue Director ejecutivo de Yacyretá. Además, fue uno de los dirigentes que firmó el comunicado del PRO que encabezó Patricia Bullrich en respaldo a Javier Milei.

Alejandro Gomel: ¿Qué está pasando con el PRO? Hay gobernadores en contra del Gobierno nacional, mientras que Patricia Bullrich y algunos de ustedes sacan un comunicado apoyando a Javier Milei. ¿Hay un rompimiento del PRO?

Creo que hay tiempos distintos entre los que están gestionando las provincias y el partido en general en la línea de cambio que votó la gente a la cual nuestro partido apoyó de forma contundente. No hay una ruptura porque, de hecho, estamos viendo a las nuevas autoridades del partido donde va a haber una lista de unidad. Hay distintos tiempos en la gestión, en este vértigo y esta montaña rusa del día a día que es Argentina, en la forma de encarar el cambio y el Gobierno. Se van tocando muchos intereses y estamos ante la presencia de un Presidente que tiene un estilo de comunicación con los gobernadores completamente distinto a lo que veníamos acostumbrados. Creo que eso está descolocando un poco a la dirigencia y hay que empezar a analizar desde otra óptica al Gobierno y a la política en general.

El conflicto entre la Nación y los gobernadores

AG: ¿Se equivoca Ignacio “Nacho” Torres?

Creo que sí, quedó demostrado que se equivocó en los tiempos, en el planteo, en la deuda que tenía, en haber seguido trabajando, hablando y plantear la paralización de combustible, petróleo y gas para toda la Argentina. Fue una discusión de una deuda que él ha reconocido que ya tenían. Creo que se equivocó y nosotros salimos a respaldar esa postura porque es lo que creemos. Argentina entró en una vorágine en la cual no va a volver atrás, hay que estar muy atento y apoyar estos cambios, manteniendo el diálogo y la cordura.

“Nacho” Torres, gobernador de Chubut.

AG: ¿Cómo ve lo que hace el Presidente en las redes, humillando y ridiculizando a algunos dirigentes?

No lo comparto, no me parece lo adecuado y menos para un Presidente de la Nación. No estoy de acuerdo con esa forma pero hay que entender que es su estilo y su forma, no va a cambiar. No estoy de acuerdo con las formas de Milei, pero “Nacho” Torres se equivocó en el planteo. Esto no ayuda porque tampoco aporta en el Congreso a la hora de buscar consensos porque, por ahí, cuando estamos cerca de consensuar alguna política vienen estos exabruptos y, obviamente, cuando uno se siente tocado individualmente o en su partido, genera un rechazo automático, entonces se dificulta.

Debate por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23

AG: ¿Qué cree que va a pasar con el DNU? Hay una serie de senadores que están pidiendo nuevamente una sesión…

Sí, se sumaron al bloque de Unión por la Patria que ya había solicitado tratar en una sesión especial el DNU, se sumaron otros senadores y vamos a ver cuándo se da ese tratamiento y si la Vicepresidenta convoca para discutir el DNU.

AG: ¿Cree que puede llegar a darse la situación de un rechazo en el Senado?

Es muy posible, sabemos que hay 33 votos seguros al rechazo (Unión por la Patria). Necesitan llegar a 37 para tener quórum y rechazarlo. Con estos senadores nuevos no he hablado pero interpreto que van a ir por el rechazo. Sería un gran retroceso para toda la Argentina que se rechace ese DNU. Veremos cómo nos dan los tiempos y qué nos dice el Presidente el viernes próximo.

La situación económica de las provincias

Fernando Meaños: Todos hacen alusión a su triunfo, pero en el caso de los gobernadores, ¿no cree que hay un mandato para tener disciplina fiscal y equilibrar los gastos con los ingresos en las provincias?

Absolutamente, más allá del mandato o no que votó la gente, es un dato de la realidad, en donde estamos en una Argentina totalmente quebrada, endeudada y fundida, con una pobreza inadmisible y todos los índices que no valen la pena repetir. Creo que, desde la Nación, el Presidente está buscando el equilibrio fiscal para salir de esta situación y bajar la inflación. Las provincias no son ajenas a eso.

“Chacho”, la cuasimoneda de La Rioja.

Creo que las provincias tienen un despilfarro muy grande de recursos y siempre se tapan los baches, porque las provincias no pueden emitir, salvo La Rioja ahora con esos billetes basura. Entonces pedían a Nación y la Nación se volvía a endeudar para ir tapando agujeros de las provincias. Viene un mensaje por todas las provincias. En Misiones también es así, estoy analizando el presupuesto provincial y hay una inmensidad de gastos totalmente superfluos y hay problema con los docentes, los policías, la salud, las infraestructura, la energía y encima plata para el despilfarro.

Los gobernadores van a tener que ajustarse también y empezar a gobernar y asignar los recursos para lo que realmente importa. Hay que empezar a equilibrar las cuentas para lograr sacarle la pata al sector privado para que se empiece en un círculo virtuoso de crecimiento y de empleo en blanco, para terminar con la masa de empleo salarial del Estado con sueldos pobrísimos que pagamos todos.

El Presidente inaugurará las sesiones en el Congreso

Alejandro Gomel: ¿Qué espera del viernes a la noche con el discurso de Javier Milei?

Creo que va a ser un viernes a la noche en donde va a estar toda la gente mirando, es lo que busca el Presidente, darle un mensaje a la Nación desde el Congreso.